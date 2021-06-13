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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 лип, 2021 13:39
artlife написав:
Небольшой соцопрос, если кому интересно.
Ваш топ среди жилых домов старого фонда советского и дореволюционного периодов.
Моя версия:
Советский период: Институтская 20/8
Дореволюционный период: затрудняюсь сказать
Мой топ советского периода - ничего. Все либо изначально под снос строилось, либо изуродовано до неузнаваемости.
Дореволюционный период: Ярославов Вал 14A и 14Б - любой подойдет.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 13:47
Frant написав:
Serg-ik не переживайте ви так за київських забудовників!Ви краще за себе думайте.Потихеньку би реалізували би стратегію "Step by step". Крок за кроком)))
Зразу ж замахуватись на 3к квартиру в прицентраллі з ремонтом - недешева справа.
Спочатку можна би і щось скромнішне.
Троєщина, ДВРЗ, проспект Науки, Святошино.
"Хрущ" без ремонта.
В 2018 могли би взяти за 36 000 - 3к. "хрущ" на вул. Тампере, біля апартаментів Захара_))))
А потім вже можна піднакопичити ресурсів - і купити 4к на Прорізній)))
Ого - велика рідкість, щоб Франт щось толкове написав. Але от може, якщо захоче)))
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Додано: Сер 07 лип, 2021 13:52
Serg-ik написав: zzzzzz написав:
Помните на форуме обсуждали ЖК Воссоединения. Там последние квартиры с видом на кладбище продавали по 20 кгрн.
И было это по-моему в 2015-2016 гг.
Квартиры с видом на канал условно по 1 куе.
Вчера был на просмотре квартиры 120 кв.м. цена 190 куе.
Это примерно 120 куе за бетон + 70 куе ремонт.
Получается роста бетона нет.
Не-не, всё не так.
Там трёшки были по 106 метров, планировка неплохая, последние экземпляры, как ни странно, продавались дешевле 80 куе. и было это примерно в 17-18 годах.
Так что рост бетона есть.
Серж. Еще раз.
Цена метра была 20 кгрн с видом на кладбише.
Это значит что с видом на канал цена изначально выше на 20% примерно.
Считайте цену за метр.
Я смотрел капртиру 121,2 кв.м. с 3 балконами хорошей планировки на 28 этаже.
Все эти детали прибавляют в цене изначально, вид, планировка, этаж.
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