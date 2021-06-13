Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Помните на форуме обсуждали ЖК Воссоединения. Там последние квартиры с видом на кладбище продавали по 20 кгрн. И было это по-моему в 2015-2016 гг. Квартиры с видом на канал условно по 1 куе. Вчера был на просмотре квартиры 120 кв.м. цена 190 куе. Это примерно 120 куе за бетон + 70 куе ремонт. Получается роста бетона нет.
Не-не, всё не так. Там трёшки были по 106 метров, планировка неплохая, последние экземпляры, как ни странно, продавались дешевле 80 куе. и было это примерно в 17-18 годах. Так что рост бетона есть.
Серж. Еще раз. Цена метра была 20 кгрн с видом на кладбише. Это значит что с видом на канал цена изначально выше на 20% примерно. Считайте цену за метр. Я смотрел капртиру 121,2 кв.м. с 3 балконами хорошей планировки на 28 этаже.
Все эти детали прибавляют в цене изначально, вид, планировка, этаж.
airmax78 написав:Неплохая кватира, но продать будет непросто. Совет от мамкиного дизайнера: осторожнее с глянцевыми поверхностями. Они по отдельности смотрятся неплохо. Но когда собираются вместе в небольшой кухне (чаще всего именно в кухне), то получается не фонтан, мягко говоря.
А в чем именно не фонтан ?
Когда все во всем начинает отражаться - это выглядит, скажем мягко, слишком интенсивно. Если там еще и глянцевый натяжной потолок и полированный керамогранит на полу - то совсем.
zzzzzz написав:Помните на форуме обсуждали ЖК Воссоединения. Там последние квартиры с видом на кладбище продавали по 20 кгрн. И было это по-моему в 2015-2016 гг. Квартиры с видом на канал условно по 1 куе. Вчера был на просмотре квартиры 120 кв.м. цена 190 куе. Это примерно 120 куе за бетон + 70 куе ремонт. Получается роста бетона нет.
Не-не, всё не так. Там трёшки были по 106 метров, планировка неплохая, последние экземпляры, как ни странно, продавались дешевле 80 куе. и было это примерно в 17-18 годах. Так что рост бетона есть.
Серж. Еще раз. Цена метра была 20 кгрн с видом на кладбише. Это значит что с видом на канал цена изначально выше на 20% примерно. Считайте цену за метр. Я смотрел капртиру 121,2 кв.м. с 3 балконами хорошей планировки на 28 этаже.
Все эти детали прибавляют в цене изначально, вид, планировка, этаж.
Все же, хорошо бы точно знать цену бетона на момент ее покупки, т.к эти оценки +/- 20% - все же просто догадки.
zzzzzz написав:Помните на форуме обсуждали ЖК Воссоединения. Там последние квартиры с видом на кладбище продавали по 20 кгрн. И было это по-моему в 2015-2016 гг. Квартиры с видом на канал условно по 1 куе. Вчера был на просмотре квартиры 120 кв.м. цена 190 куе. Это примерно 120 куе за бетон + 70 куе ремонт. Получается роста бетона нет.
Не-не, всё не так. Там трёшки были по 106 метров, планировка неплохая, последние экземпляры, как ни странно, продавались дешевле 80 куе. и было это примерно в 17-18 годах. Так что рост бетона есть.
Серж. Еще раз. Цена метра была 20 кгрн с видом на кладбише. Это значит что с видом на канал цена изначально выше на 20% примерно. Считайте цену за метр. Я смотрел капртиру 121,2 кв.м. с 3 балконами хорошей планировки на 28 этаже.
Все эти детали прибавляют в цене изначально, вид, планировка, этаж.
В конце 2019го смотрел в этом доме квартиру 106кв м (бетон) за 95к. Вид на кладбище, этаж вроде 19й.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dneprov ... c0fea905e5 Скажите мне пожалуйста, гуру бетона, а какая вероятность продать на левом берегу квартирку ценой дороже среднего домика в США? Смотрю на те ценники и самому не по себе - когда же тот октябрь кубырнаццатого года настанет?!
sequence написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dneprovskaya-nab-14a-river-stone-osokorki-poznyaki-ahmatovoy-knyazhiyzaton-IDM67Zk.html#c0fea905e5 Скажите мне пожалуйста, гуру бетона, а какая вероятность продать на левом берегу квартирку ценой дороже среднего домика в США?
Большая. Ща Эйрмакс даделает свои плинтуса, продаст и купит эту.