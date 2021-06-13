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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7827782878297830>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 13:52

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:Помните на форуме обсуждали ЖК Воссоединения. Там последние квартиры с видом на кладбище продавали по 20 кгрн.
И было это по-моему в 2015-2016 гг.
Квартиры с видом на канал условно по 1 куе.
Вчера был на просмотре квартиры 120 кв.м. цена 190 куе.
Это примерно 120 куе за бетон + 70 куе ремонт.
Получается роста бетона нет.

Не-не, всё не так.
Там трёшки были по 106 метров, планировка неплохая, последние экземпляры, как ни странно, продавались дешевле 80 куе. и было это примерно в 17-18 годах.
Так что рост бетона есть.


Серж. Еще раз.
Цена метра была 20 кгрн с видом на кладбише.
Это значит что с видом на канал цена изначально выше на 20% примерно.
Считайте цену за метр.
Я смотрел капртиру 121,2 кв.м. с 3 балконами хорошей планировки на 28 этаже.

Все эти детали прибавляют в цене изначально, вид, планировка, этаж.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Неплохая кватира, но продать будет непросто. Совет от мамкиного дизайнера: осторожнее с глянцевыми поверхностями. Они по отдельности смотрятся неплохо. Но когда собираются вместе в небольшой кухне (чаще всего именно в кухне), то получается не фонтан, мягко говоря.

А в чем именно не фонтан ?

Когда все во всем начинает отражаться - это выглядит, скажем мягко, слишком интенсивно. Если там еще и глянцевый натяжной потолок и полированный керамогранит на полу - то совсем.
Отдельный вопрос - ещё и отпечатки везде
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:Помните на форуме обсуждали ЖК Воссоединения. Там последние квартиры с видом на кладбище продавали по 20 кгрн.
И было это по-моему в 2015-2016 гг.
Квартиры с видом на канал условно по 1 куе.
Вчера был на просмотре квартиры 120 кв.м. цена 190 куе.
Это примерно 120 куе за бетон + 70 куе ремонт.
Получается роста бетона нет.

Не-не, всё не так.
Там трёшки были по 106 метров, планировка неплохая, последние экземпляры, как ни странно, продавались дешевле 80 куе. и было это примерно в 17-18 годах.
Так что рост бетона есть.


Серж. Еще раз.
Цена метра была 20 кгрн с видом на кладбише.
Это значит что с видом на канал цена изначально выше на 20% примерно.
Считайте цену за метр.
Я смотрел капртиру 121,2 кв.м. с 3 балконами хорошей планировки на 28 этаже.

Все эти детали прибавляют в цене изначально, вид, планировка, этаж.
Все же, хорошо бы точно знать цену бетона на момент ее покупки, т.к эти оценки +/- 20% - все же просто догадки.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:32

Да проблема в том что в готовом доме этих квпртир не было.
А сравнивать цену при покупке в доме который готов на 50% с ценой в сданном доме не корректно.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:51

  Faceless написав:..Отдельный вопрос - ещё и отпечатки везде

там чуть больше вопросов, на деле. Глянцевая плитка вскрыта глазурью, полированная глазурь неустойчива к царапинам, в отличие от неглазурированной матовой плитки
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:52

  zzzzzz написав:
  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:Помните на форуме обсуждали ЖК Воссоединения. Там последние квартиры с видом на кладбище продавали по 20 кгрн.
И было это по-моему в 2015-2016 гг.
Квартиры с видом на канал условно по 1 куе.
Вчера был на просмотре квартиры 120 кв.м. цена 190 куе.
Это примерно 120 куе за бетон + 70 куе ремонт.
Получается роста бетона нет.

Не-не, всё не так.
Там трёшки были по 106 метров, планировка неплохая, последние экземпляры, как ни странно, продавались дешевле 80 куе. и было это примерно в 17-18 годах.
Так что рост бетона есть.


Серж. Еще раз.
Цена метра была 20 кгрн с видом на кладбише.
Это значит что с видом на канал цена изначально выше на 20% примерно.
Считайте цену за метр.
Я смотрел капртиру 121,2 кв.м. с 3 балконами хорошей планировки на 28 этаже.

Все эти детали прибавляют в цене изначально, вид, планировка, этаж.


В конце 2019го смотрел в этом доме квартиру 106кв м (бетон) за 95к. Вид на кладбище, этаж вроде 19й.

Что касается квартир с ремонтом, то вот эта - https://fn.ua/view.php?ad_id=14870944&utm_content=B стоила на тот момент 160к. Сейчас 188
Любопытный
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:11

  kingkongovets написав:разборки за квартиру
https://www.facebook.com/watch/live/?v= ... o_explicit

апд:

https://my-kiev.com/news/muzhchinu-koto ... Ox1rf__dhY


А не знаете в чем дело там ? В комментариях проскакивает, что рейдеры при поддержке правоохоронцев отжимали квартиру. :shock:
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dneprov ... c0fea905e5
Скажите мне пожалуйста, гуру бетона, а какая вероятность продать на левом берегу квартирку ценой дороже среднего домика в США?
Смотрю на те ценники и самому не по себе - когда же тот октябрь кубырнаццатого года настанет?!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Любопытный написав:Что касается квартир с ремонтом, то вот эта - https://fn.ua/view.php?ad_id=14870944&utm_content=B стоила на тот момент 160к. Сейчас 188

Это ссылка на Новопечерские липки за 400 000
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:26

  sequence написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dneprovskaya-nab-14a-river-stone-osokorki-poznyaki-ahmatovoy-knyazhiyzaton-IDM67Zk.html#c0fea905e5
Скажите мне пожалуйста, гуру бетона, а какая вероятность продать на левом берегу квартирку ценой дороже среднего домика в США?

Большая. Ща Эйрмакс даделает свои плинтуса, продаст и купит эту.
Serg-ik
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