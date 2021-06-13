Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dneprovskaya-nab-14a-river-stone-osokorki-poznyaki-ahmatovoy-knyazhiyzaton-IDM67Zk.html#c0fea905e5 Скажите мне пожалуйста, гуру бетона, а какая вероятность продать на левом берегу квартирку ценой дороже среднего домика в США?
Большая. Ща Эйрмакс даделает свои плинтуса, продаст и купит эту.
sequence написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dneprovskaya-nab-14a-river-stone-osokorki-poznyaki-ahmatovoy-knyazhiyzaton-IDM67Zk.html#c0fea905e5 Скажите мне пожалуйста, гуру бетона, а какая вероятность продать на левом берегу квартирку ценой дороже среднего домика в США? Смотрю на те ценники и самому не по себе - когда же тот октябрь кубырнаццатого года настанет?!
Это самая дорогая недвижимость левого берега. Она дороже 97% предложений правого берега. Вы явно что-то хотели сказать, а не спросить
sequence написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dneprovskaya-nab-14a-river-stone-osokorki-poznyaki-ahmatovoy-knyazhiyzaton-IDM67Zk.html#c0fea905e5 Скажите мне пожалуйста, гуру бетона, а какая вероятность продать на левом берегу квартирку ценой дороже среднего домика в США? Смотрю на те ценники и самому не по себе - когда же тот октябрь кубырнаццатого года настанет?!
Это самая дорогая недвижимость левого берега. Она дороже 97% предложений правого берега. Вы явно что-то хотели сказать, а не спросить
Очевидно, що Київ Реуса-Лібо - існує, цвіте і пахне?
sequence написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dneprovskaya-nab-14a-river-stone-osokorki-poznyaki-ahmatovoy-knyazhiyzaton-IDM67Zk.html#c0fea905e5 Скажите мне пожалуйста, гуру бетона, а какая вероятность продать на левом берегу квартирку ценой дороже среднего домика в США? Смотрю на те ценники и самому не по себе - когда же тот октябрь кубырнаццатого года настанет?!
Шикарная квартира, ничего не скажешь. Но даже здесь не осилили скрытомонтажный плинтус. Вот прям не знаю уже сколько он добавляет к цене квартиры. ИМХО от 250 долл. США на метре.
sequence написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dneprovskaya-nab-14a-river-stone-osokorki-poznyaki-ahmatovoy-knyazhiyzaton-IDM67Zk.html#c0fea905e5 Скажите мне пожалуйста, гуру бетона, а какая вероятность продать на левом берегу квартирку ценой дороже среднего домика в США? Смотрю на те ценники и самому не по себе - когда же тот октябрь кубырнаццатого года настанет?!
Шикарная квартира, ничего не скажешь. Но даже здесь не осилили скрытомонтажный плинтус. Вот прям не знаю уже сколько он добавляет к цене квартиры. ИМХО от 250 долл. США на метре.
"Десятки мільярдів гривень будуть витрачені на масштабний проєкт для будівництва Великої кільцевої дороги в обхід прозорих тендерних процедур, які покликані мінімізувати корупцію та забезпечити добросовісну конкуренцію"
Но тут zRadio молчит. Вообще.
Почти 100 ярдов гривен вывели из-под полного контроля. И это при нынешних зеленомордых. zRadio это не осуждает
А если не осуждает, то вполне одобряет.
Сам спросил, сам ответил - нормально так ) Д - дискуссия...
Любую непрозрачную процедуру выбора я осуждаю. Правда, внетендерная закупка автоматом не означает наличие коррупции - скорее требует повышенного общественного контроля.
Как ты начал оправдываться
Если предусмотрены тендера, а закупку на очень крупную сумму выводят из-под тенедера - это коррупция Ты хотя бы почитай определение коррупции, что ли.
Коррупция - это слом какого-то процесса. Взятки - это лишь небольшая часть коррупции. Топ-менеджер, а простых понятий не знает
Так вот. вывод из-под тендеров закупок на очень крупную сумму - это 146% коррупция
zРадио написав:Коррупция - это несоответствие суммы контракта объему работ, что имело место в шулявском кейсе. Если строительство окружной дороги вокруг Киева не стоит 3 млрд долларов, значит коррупция и здесь имеет место - нужно искать похожие проекты по другим городам мира, чтобы понять, так это, или нет.
Начались отмазки, "нужно искать похожие проекты по другим городам мира, чтобы понять, так это, или нет" Повторяю, непрозрачность - суть коррупции.
zРадио написав:Просто для референса: длина Шулявского путепровода - 0,4 км, окружной дороги Киева - 150 км. Первый обошелся дороже 1,6 млрд грн. С учетом этого, 150 км окружной за 100 млрд грн выглядят куда более разумно (а технических сложностей там тоже будет предостаточно).
Ты приравниваешь реконструкцию путепровода в черте города, к строительству дороги вне города, оценивая это всё в километрах. Нет, ты серьёзно ? Ты реально топ-менеджер по развитию ? Мне даже стало жалко ту компанию, в которой ты, якобы, работаешь
zРадио написав:Контракт этот, кстати, отдают американцам. Ты такое любишь. Закупку тепловозов GE при наличии украинских производителей оправдывал аж плевался
Сам придумал, что я плевался, сам написал
А американцы вообще в курсе, что они будут что-то у нас строить ? Ведь гишнанских инструкторов по лыжам мы уже проходили
zРадио написав:Готтентотская мораль как она есть!
Пока что, такую мораль показываешь ты. Где-то видишь коррупцию, а где-то слепой как кот Базилио