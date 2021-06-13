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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7828782978307831>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:34

  vladimir07 написав:
  kingkongovets написав:разборки за квартиру
https://www.facebook.com/watch/live/?v= ... o_explicit

апд:

https://my-kiev.com/news/muzhchinu-koto ... Ox1rf__dhY


А не знаете в чем дело там ? В комментариях проскакивает, что рейдеры при поддержке правоохоронцев отжимали квартиру. :shock:


знаю тока то, шо пишут в новостях, вроде квартира куплена через сетам, кто там прав, а кто лев - хз
https://fb.watch/v/1_nwFZxfP/
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 07 лип, 2021 15:39, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:35

  Serg-ik написав:
  sequence написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dneprovskaya-nab-14a-river-stone-osokorki-poznyaki-ahmatovoy-knyazhiyzaton-IDM67Zk.html#c0fea905e5
Скажите мне пожалуйста, гуру бетона, а какая вероятность продать на левом берегу квартирку ценой дороже среднего домика в США?

Большая. Ща Эйрмакс даделает свои плинтуса, продаст и купит эту.

Глянцевые фасады, не купит )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:42

  sequence написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dneprovskaya-nab-14a-river-stone-osokorki-poznyaki-ahmatovoy-knyazhiyzaton-IDM67Zk.html#c0fea905e5
Скажите мне пожалуйста, гуру бетона, а какая вероятность продать на левом берегу квартирку ценой дороже среднего домика в США?
Смотрю на те ценники и самому не по себе - когда же тот октябрь кубырнаццатого года настанет?!


Это самая дорогая недвижимость левого берега. Она дороже 97% предложений правого берега. Вы явно что-то хотели сказать, а не спросить :wink:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 16:19

  zРадио написав:
  sequence написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dneprovskaya-nab-14a-river-stone-osokorki-poznyaki-ahmatovoy-knyazhiyzaton-IDM67Zk.html#c0fea905e5
Скажите мне пожалуйста, гуру бетона, а какая вероятность продать на левом берегу квартирку ценой дороже среднего домика в США?
Смотрю на те ценники и самому не по себе - когда же тот октябрь кубырнаццатого года настанет?!


Это самая дорогая недвижимость левого берега. Она дороже 97% предложений правого берега. Вы явно что-то хотели сказать, а не спросить :wink:

Очевидно, що Київ Реуса-Лібо - існує, цвіте і пахне?
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 16:36

  sequence написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dneprovskaya-nab-14a-river-stone-osokorki-poznyaki-ahmatovoy-knyazhiyzaton-IDM67Zk.html#c0fea905e5
Скажите мне пожалуйста, гуру бетона, а какая вероятность продать на левом берегу квартирку ценой дороже среднего домика в США?
Смотрю на те ценники и самому не по себе - когда же тот октябрь кубырнаццатого года настанет?!

Шикарная квартира, ничего не скажешь. Но даже здесь не осилили скрытомонтажный плинтус. Вот прям не знаю уже сколько он добавляет к цене квартиры. ИМХО от 250 долл. США на метре.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 16:44

  airmax78 написав:
  sequence написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dneprovskaya-nab-14a-river-stone-osokorki-poznyaki-ahmatovoy-knyazhiyzaton-IDM67Zk.html#c0fea905e5
Скажите мне пожалуйста, гуру бетона, а какая вероятность продать на левом берегу квартирку ценой дороже среднего домика в США?
Смотрю на те ценники и самому не по себе - когда же тот октябрь кубырнаццатого года настанет?!

Шикарная квартира, ничего не скажешь. Но даже здесь не осилили скрытомонтажный плинтус. Вот прям не знаю уже сколько он добавляет к цене квартиры. ИМХО от 250 долл. США на метре.

на Лексус прорабу
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 17:28

  kingkongovets написав:разборки за квартиру
https://www.facebook.com/watch/live/?v= ... o_explicit

апд:

https://my-kiev.com/news/muzhchinu-koto ... Ox1rf__dhY

А что там конкретно произошло?
Подделали реестр(или таки в Дие что то ломанули по ЕЦП) и решили с копами выкинуть жильца с квартиры?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 18:00

Солнечная ривьера
77 кв , 26 этаж, 155 куе, из комнат прямой вид к воде.
https://fn.ua/view.php?ad_id=14866712&page=0&adtype=1

Квартира получается 2 куе/м2

Вроде и дорожай не сильный. Они вроде на этапе строительства по 40 кгрн продавались

Кто помнит динамику цен на этапе застройки по Солнечной ривьере ?
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 19:35

  zРадио написав:
  pesikot написав:Пока был на работе, zRadio писал, что к Кличко вопросы в части коррупции
Тот пост модераторы вытерли.

Но я про другое
Прошу модераторов мой пост оставить на какое-то время.

Разбор | Строить киевскую окружную за $3 млрд будут без Prozorro. Это "хуже, чем при Януковиче"?
"Десятки мільярдів гривень будуть витрачені на масштабний проєкт для будівництва Великої кільцевої дороги в обхід прозорих тендерних процедур, які покликані мінімізувати корупцію та забезпечити добросовісну конкуренцію"

Но тут zRadio молчит. Вообще.

Почти 100 ярдов гривен вывели из-под полного контроля.
И это при нынешних зеленомордых.
zRadio это не осуждает

А если не осуждает, то вполне одобряет.


Сам спросил, сам ответил - нормально так ) Д - дискуссия...

Любую непрозрачную процедуру выбора я осуждаю. Правда, внетендерная закупка автоматом не означает наличие коррупции - скорее требует повышенного общественного контроля.

Как ты начал оправдываться

Если предусмотрены тендера, а закупку на очень крупную сумму выводят из-под тенедера - это коррупция
Ты хотя бы почитай определение коррупции, что ли.

Коррупция - это слом какого-то процесса. Взятки - это лишь небольшая часть коррупции. Топ-менеджер, а простых понятий не знает

Так вот. вывод из-под тендеров закупок на очень крупную сумму - это 146% коррупция

  zРадио написав:Коррупция - это несоответствие суммы контракта объему работ, что имело место в шулявском кейсе. Если строительство окружной дороги вокруг Киева не стоит 3 млрд долларов, значит коррупция и здесь имеет место - нужно искать похожие проекты по другим городам мира, чтобы понять, так это, или нет.

Начались отмазки, "нужно искать похожие проекты по другим городам мира, чтобы понять, так это, или нет"
Повторяю, непрозрачность - суть коррупции.

  zРадио написав:Просто для референса: длина Шулявского путепровода - 0,4 км, окружной дороги Киева - 150 км. Первый обошелся дороже 1,6 млрд грн. С учетом этого, 150 км окружной за 100 млрд грн выглядят куда более разумно (а технических сложностей там тоже будет предостаточно).

Ты приравниваешь реконструкцию путепровода в черте города, к строительству дороги вне города, оценивая это всё в километрах.
Нет, ты серьёзно ? Ты реально топ-менеджер по развитию ? :)
Мне даже стало жалко ту компанию, в которой ты, якобы, работаешь :)

  zРадио написав:Контракт этот, кстати, отдают американцам. Ты такое любишь. Закупку тепловозов GE при наличии украинских производителей оправдывал аж плевался :oops:

Сам придумал, что я плевался, сам написал :)

А американцы вообще в курсе, что они будут что-то у нас строить ?
Ведь гишнанских инструкторов по лыжам мы уже проходили

  zРадио написав:Готтентотская мораль как она есть!

Пока что, такую мораль показываешь ты.
Где-то видишь коррупцию, а где-то слепой как кот Базилио :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 19:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Кто помнит динамику цен на этапе застройки по Солнечной ривьере ?
https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2/%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0

10.03.2016 Минимальная цена за м2 — 23 000 грн
vitaliian
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