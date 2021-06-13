Додано: Сер 07 лип, 2021 19:35

zРадио написав: pesikot написав: Пока был на работе, zRadio писал, что к Кличко вопросы в части коррупции

Тот пост модераторы вытерли.



Но я про другое

Прошу модераторов мой пост оставить на какое-то время.



Разбор | Строить киевскую окружную за $3 млрд будут без Prozorro. Это "хуже, чем при Януковиче"?

"Десятки мільярдів гривень будуть витрачені на масштабний проєкт для будівництва Великої кільцевої дороги в обхід прозорих тендерних процедур, які покликані мінімізувати корупцію та забезпечити добросовісну конкуренцію"

Но тут zRadio молчит. Вообще.



Почти 100 ярдов гривен вывели из-под полного контроля.

И это при нынешних зеленомордых.

zRadio это не осуждает



А если не осуждает, то вполне одобряет. Пока был на работе,писал, что к Кличко вопросы в части коррупцииТот пост модераторы вытерли.Но я про другоеПрошу модераторов мой пост оставить на какое-то время.Но тутмолчит. Вообще.Почти 100 ярдов гривен вывели из-под полного контроля.И это при нынешних зеленомордых.это не осуждаетА если не осуждает, то вполне одобряет.



Сам спросил, сам ответил - нормально так ) Д - дискуссия...



Любую непрозрачную процедуру выбора я осуждаю. Правда, внетендерная закупка автоматом не означает наличие коррупции - скорее требует повышенного общественного контроля. Сам спросил, сам ответил - нормально так ) Д - дискуссия...Любую непрозрачную процедуру выбора я осуждаю. Правда, внетендерная закупка автоматом не означает наличие коррупции - скорее требует повышенного общественного контроля.

zРадио написав: Коррупция - это несоответствие суммы контракта объему работ, что имело место в шулявском кейсе. Если строительство окружной дороги вокруг Киева не стоит 3 млрд долларов, значит коррупция и здесь имеет место - нужно искать похожие проекты по другим городам мира, чтобы понять, так это, или нет.

Коррупция - это несоответствие суммы контракта объему работ, что имело место в шулявском кейсе. Если строительство окружной дороги вокруг Киева не стоит 3 млрд долларов, значит коррупция и здесь имеет место - нужно искать похожие проекты по другим городам мира, чтобы понять, так это, или нет.

zРадио написав: Просто для референса: длина Шулявского путепровода - 0,4 км, окружной дороги Киева - 150 км. Первый обошелся дороже 1,6 млрд грн. С учетом этого, 150 км окружной за 100 млрд грн выглядят куда более разумно (а технических сложностей там тоже будет предостаточно).

Просто для референса: длина Шулявского путепровода - 0,4 км, окружной дороги Киева - 150 км. Первый обошелся дороже 1,6 млрд грн. С учетом этого, 150 км окружной за 100 млрд грн выглядят куда более разумно (а технических сложностей там тоже будет предостаточно).

zРадио написав: Контракт этот, кстати, отдают американцам. Ты такое любишь. Закупку тепловозов GE при наличии украинских производителей оправдывал аж плевался

Контракт этот, кстати, отдают американцам. Ты такое любишь. Закупку тепловозов GE при наличии украинских производителей оправдывал аж плевался

zРадио написав: Готтентотская мораль как она есть! Готтентотская мораль как она есть!

Как ты начал оправдыватьсяЕсли предусмотрены тендера, а закупку на очень крупную сумму выводят из-под тенедера - это коррупцияТы хотя бы почитай определение коррупции, что ли.Коррупция - это слом какого-то процесса. Взятки - это лишь небольшая часть коррупции. Топ-менеджер, а простых понятий не знаетТак вот. вывод из-под тендеров закупок на очень крупную сумму - это 146% коррупцияНачались отмазки, "нужно искать похожие проекты по другим городам мира, чтобы понять, так это, или нет"Повторяю, непрозрачность - суть коррупции.Ты приравниваешь реконструкцию путепровода в черте города, к строительству дороги вне города, оценивая это всё в километрах.Нет, ты серьёзно ? Ты реально топ-менеджер по развитию ?Мне даже стало жалко ту компанию, в которой ты, якобы, работаешьСам придумал, что я плевался, сам написалА американцы вообще в курсе, что они будут что-то у нас строить ?Ведь гишнанских инструкторов по лыжам мы уже проходилиПока что, такую мораль показываешь ты.Где-то видишь коррупцию, а где-то слепой как кот Базилио