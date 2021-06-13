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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7828782978307831

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 19:53

pesikot

стрелочник из тебя лучше, чем бухгалтер, и уж тем более - полемист финансового форума. Внетендерная закупка тепловозов GE - это коррупция, которую ты не осуждаешь. Уже состаявшаяся с последствиями в виде оттока валюты и простоя внутреннего производителя.

Пока публично не осудишь свершившийся факт коррупции, оставь свои нравоучения по поводу еще НЕ подписанного контракта и НЕ потраченного бюджета для семейных посиделок на кухне!
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 19:55

zРадио
Факт слива за тобой засчитан

Ты разгоняешь "факты коррупции", где их нет
И не видишь явные факты коррупции

Поэтому я и назвал тебя котом Базилио
Может ты хоть сказку почитаешь :)
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 07 лип, 2021 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 19:57

  Frant написав:
  zРадио написав:
  sequence написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dneprovskaya-nab-14a-river-stone-osokorki-poznyaki-ahmatovoy-knyazhiyzaton-IDM67Zk.html#c0fea905e5
Скажите мне пожалуйста, гуру бетона, а какая вероятность продать на левом берегу квартирку ценой дороже среднего домика в США?
Смотрю на те ценники и самому не по себе - когда же тот октябрь кубырнаццатого года настанет?!


Это самая дорогая недвижимость левого берега. Она дороже 97% предложений правого берега. Вы явно что-то хотели сказать, а не спросить :wink:

Очевидно, що Київ Реуса-Лібо - існує, цвіте і пахне?


Киев статистических выбросов :mrgreen: Кунсткамера, собрание диковин и редкостей - квартир за 0,5 млн долларов на левом берегу и зарплат программистов в 20 тыс долларов в мес
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 19:59

  zРадио написав:
Киев статистических выбросов :mrgreen: Кунсткамера, собрание диковин и редкостей - квартир за 0,5 млн долларов на левом берегу и зарплат программистов в 20 тыс долларов в мес

А что это наш топ-менеджер AKA "porsche panamera в full в год" так рефлексирует ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 20:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:
  kingkongovets написав:разборки за квартиру
https://www.facebook.com/watch/live/?v= ... o_explicit

апд:

https://my-kiev.com/news/muzhchinu-koto ... Ox1rf__dhY

А что там конкретно произошло?
Подделали реестр(или таки в Дие что то ломанули по ЕЦП) и решили с копами выкинуть жильца с квартиры?
https://www.facebook.com/829620353731563/posts/4793422927351266/?d=n
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 20:05

  pesikot написав:
  zРадио написав:
Киев статистических выбросов :mrgreen: Кунсткамера, собрание диковин и редкостей - квартир за 0,5 млн долларов на левом берегу и зарплат программистов в 20 тыс долларов в мес

А что это наш топ-менеджер AKA "porsche panamera в full в год" так рефлексирует ? :)


Это тоже статистический выброс, и я об этом уже устал говорить. Никогда нельзя делать обобщенные выводы на частном случае, еще и выпадающем за пределы двух стандартных отклонений
zРадио
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