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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 лип, 2021 19:53
pesikot
стрелочник из тебя лучше, чем бухгалтер, и уж тем более - полемист финансового форума. Внетендерная закупка тепловозов GE - это коррупция, которую ты не осуждаешь. Уже состаявшаяся с последствиями в виде оттока валюты и простоя внутреннего производителя.
Пока публично не осудишь свершившийся факт коррупции, оставь свои нравоучения по поводу еще НЕ подписанного контракта и НЕ потраченного бюджета для семейных посиделок на кухне!
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Додано: Сер 07 лип, 2021 19:55
zРадио
Факт слива за тобой засчитан
Ты разгоняешь "факты коррупции", где их нет
И не видишь явные факты коррупции
Поэтому я и назвал тебя котом Базилио
Может ты хоть сказку почитаешь
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 07 лип, 2021 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 19:57
Frant написав: zРадио написав: sequence написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dneprovskaya-nab-14a-river-stone-osokorki-poznyaki-ahmatovoy-knyazhiyzaton-IDM67Zk.html#c0fea905e5
Скажите мне пожалуйста, гуру бетона, а какая вероятность продать на левом берегу квартирку ценой дороже среднего домика в США?
Смотрю на те ценники и самому не по себе - когда же тот октябрь кубырнаццатого года настанет?!
Это самая дорогая недвижимость левого берега. Она дороже 97% предложений правого берега. Вы явно что-то хотели сказать, а не спросить
Очевидно, що Київ Реуса-Лібо - існує, цвіте і пахне?
Киев статистических выбросов
Кунсткамера, собрание диковин и редкостей - квартир за 0,5 млн долларов на левом берегу и зарплат программистов в 20 тыс долларов в мес
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Додано: Сер 07 лип, 2021 19:59
zРадио написав:
Киев статистических выбросов
Кунсткамера, собрание диковин и редкостей - квартир за 0,5 млн долларов на левом берегу и зарплат программистов в 20 тыс долларов в мес
А что это наш топ-менеджер AKA "porsche panamera в full в год" так рефлексирует ?
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Додано: Сер 07 лип, 2021 20:01
барабашов написав:
А что там конкретно произошло?
Подделали реестр(или таки в Дие что то ломанули по ЕЦП) и решили с копами выкинуть жильца с квартиры?
https://www.facebook.com/829620353731563/posts/4793422927351266/?d=n
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Додано: Сер 07 лип, 2021 20:05
pesikot написав: zРадио написав:
Киев статистических выбросов
Кунсткамера, собрание диковин и редкостей - квартир за 0,5 млн долларов на левом берегу и зарплат программистов в 20 тыс долларов в мес
А что это наш топ-менеджер AKA "porsche panamera в full в год" так рефлексирует ?
Это тоже статистический выброс, и я об этом уже устал говорить. Никогда нельзя делать обобщенные выводы на частном случае, еще и выпадающем за пределы двух стандартных отклонений
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