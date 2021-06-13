Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
стрелочник из тебя лучше, чем бухгалтер, и уж тем более - полемист финансового форума. Внетендерная закупка тепловозов GE - это коррупция, которую ты не осуждаешь. Уже состаявшаяся с последствиями в виде оттока валюты и простоя внутреннего производителя.
Пока публично не осудишь свершившийся факт коррупции, оставь свои нравоучения по поводу еще НЕ подписанного контракта и НЕ потраченного бюджета для семейных посиделок на кухне!
ИМХО, на этом форуме было мало, но очень точных постов, что залоговое имущество, проданное на аукционах, лучше не покупать. Если нет титановых тестикул. И нет хорошего адвоката, и нет знакомого прокурора