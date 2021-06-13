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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7828782978307831

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 19:53

pesikot

стрелочник из тебя лучше, чем бухгалтер, и уж тем более - полемист финансового форума. Внетендерная закупка тепловозов GE - это коррупция, которую ты не осуждаешь. Уже состаявшаяся с последствиями в виде оттока валюты и простоя внутреннего производителя.

Пока публично не осудишь свершившийся факт коррупции, оставь свои нравоучения по поводу еще НЕ подписанного контракта и НЕ потраченного бюджета для семейных посиделок на кухне!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 19:55

zРадио
Факт слива за тобой засчитан

Ты разгоняешь "факты коррупции", где их нет
И не видишь явные факты коррупции

Поэтому я и назвал тебя котом Базилио
Может ты хоть сказку почитаешь :)
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 07 лип, 2021 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 20:01

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:
  kingkongovets написав:разборки за квартиру
https://www.facebook.com/watch/live/?v= ... o_explicit

апд:

https://my-kiev.com/news/muzhchinu-koto ... Ox1rf__dhY

А что там конкретно произошло?
Подделали реестр(или таки в Дие что то ломанули по ЕЦП) и решили с копами выкинуть жильца с квартиры?
https://www.facebook.com/829620353731563/posts/4793422927351266/?d=n

https://inforesist.org/strelba-v-golose ... okidal-ee/
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 07 лип, 2021 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 20:14

  kingkongovets написав:
барабашов написав:
  kingkongovets написав:разборки за квартиру
https://www.facebook.com/watch/live/?v= ... o_explicit

апд:

https://my-kiev.com/news/muzhchinu-koto ... Ox1rf__dhY

А что там конкретно произошло?
Подделали реестр(или таки в Дие что то ломанули по ЕЦП) и решили с копами выкинуть жильца с квартиры?
https://www.facebook.com/829620353731563/posts/4793422927351266/?d=n

ИМХО, на этом форуме было мало, но очень точных постов, что залоговое имущество, проданное на аукционах, лучше не покупать.
Если нет титановых тестикул. И нет хорошего адвоката, и нет знакомого прокурора
pesikot
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