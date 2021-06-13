Додано: Чет 08 лип, 2021 07:58

Хомякоид

Странно это тута всё

200куе без залога пинчуковский банк даёт явно не тому, кто показал миллионные(а он миллион и взял тогда в 2008м в грн) обороты на расчётном счету в этом же банке, иначе хоть что то с них уже взыскали, при первых звоночках о невозврате(думаю весной 2009го). Скорее как то квартира была вплетена в договор как залоговое имущество, 146%.

Потом приплетена в 13м году Дельта,которая через год ограбила тьму людей, в том числе и моих друзей, и еще и рефинанс спиздев...ая.

Почему хозяин за 8 лет с первой ласточки с судами не слил/не бросил жильё, чтоб грамотно выйти из ситуации, и тем более не воспользовался качелями в 2014-15 при девале в 4 раза?