Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
стрелочник из тебя лучше, чем бухгалтер, и уж тем более - полемист финансового форума. Внетендерная закупка тепловозов GE - это коррупция, которую ты не осуждаешь. Уже состаявшаяся с последствиями в виде оттока валюты и простоя внутреннего производителя.
Пока публично не осудишь свершившийся факт коррупции, оставь свои нравоучения по поводу еще НЕ подписанного контракта и НЕ потраченного бюджета для семейных посиделок на кухне!
ИМХО, на этом форуме было мало, но очень точных постов, что залоговое имущество, проданное на аукционах, лучше не покупать. Если нет титановых тестикул. И нет хорошего адвоката, и нет знакомого прокурора
«У нього був споживчий кредит в заставу якого пішли майнові права на цю квартиру. Це був 2008 чи 2009 рік, коли “Парк Авеню” ще будувався тільки», — розповів нам один з представників затриманого у цивільній справі Антон Луковкін.
Відповідно до інформації із судових реєстрів, Іван Мартинюк брав кредит у «Дельта банку» і не повернув вчасно, тоді останній звернувся до суду.
Хомякоид Странно это тута всё 200куе без залога пинчуковский банк даёт явно не тому, кто показал миллионные(а он миллион и взял тогда в 2008м в грн) обороты на расчётном счету в этом же банке, иначе хоть что то с них уже взыскали, при первых звоночках о невозврате(думаю весной 2009го). Скорее как то квартира была вплетена в договор как залоговое имущество, 146%. Потом приплетена в 13м году Дельта,которая через год ограбила тьму людей, в том числе и моих друзей, и еще и рефинанс спиздев...ая. Почему хозяин за 8 лет с первой ласточки с судами не слил/не бросил жильё, чтоб грамотно выйти из ситуации, и тем более не воспользовался качелями в 2014-15 при девале в 4 раза?
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 08 лип, 2021 08:02, всього редагувалось 1 раз.