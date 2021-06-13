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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7829783078317832>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 19:53

pesikot

стрелочник из тебя лучше, чем бухгалтер, и уж тем более - полемист финансового форума. Внетендерная закупка тепловозов GE - это коррупция, которую ты не осуждаешь. Уже состаявшаяся с последствиями в виде оттока валюты и простоя внутреннего производителя.

Пока публично не осудишь свершившийся факт коррупции, оставь свои нравоучения по поводу еще НЕ подписанного контракта и НЕ потраченного бюджета для семейных посиделок на кухне!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 19:55

zРадио
Факт слива за тобой засчитан

Ты разгоняешь "факты коррупции", где их нет
И не видишь явные факты коррупции

Поэтому я и назвал тебя котом Базилио
Может ты хоть сказку почитаешь :)
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 07 лип, 2021 20:04, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 20:01

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:
  kingkongovets написав:разборки за квартиру
https://www.facebook.com/watch/live/?v= ... o_explicit

апд:

https://my-kiev.com/news/muzhchinu-koto ... Ox1rf__dhY

А что там конкретно произошло?
Подделали реестр(или таки в Дие что то ломанули по ЕЦП) и решили с копами выкинуть жильца с квартиры?
https://www.facebook.com/829620353731563/posts/4793422927351266/?d=n

https://inforesist.org/strelba-v-golose ... okidal-ee/
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 07 лип, 2021 20:35, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 20:14

  kingkongovets написав:
барабашов написав:
  kingkongovets написав:разборки за квартиру
https://www.facebook.com/watch/live/?v= ... o_explicit

апд:

https://my-kiev.com/news/muzhchinu-koto ... Ox1rf__dhY

А что там конкретно произошло?
Подделали реестр(или таки в Дие что то ломанули по ЕЦП) и решили с копами выкинуть жильца с квартиры?
https://www.facebook.com/829620353731563/posts/4793422927351266/?d=n

ИМХО, на этом форуме было мало, но очень точных постов, что залоговое имущество, проданное на аукционах, лучше не покупать.
Если нет титановых тестикул. И нет хорошего адвоката, и нет знакомого прокурора
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 05:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

«У нього був споживчий кредит в заставу якого пішли майнові права на цю квартиру. Це був 2008 чи 2009 рік, коли “Парк Авеню” ще будувався тільки», — розповів нам один з представників затриманого у цивільній справі Антон Луковкін.

Відповідно до інформації із судових реєстрів, Іван Мартинюк брав кредит у «Дельта банку» і не повернув вчасно, тоді останній звернувся до суду.

https://hromadske.ua/posts/kvartirne-pi ... oni-kiyeva

Отрыжка "будеттолькодаражать" с 2008 года.

"У разі доведення вини чоловікові загрожує від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі."
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 07:44

Хомякоид

потому что недвига - это риск на много больше чем она может дать прибыли
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 07:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

пшонка стайл
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/hozyain ... JShET.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 07:58

Хомякоид
Странно это тута всё
200куе без залога пинчуковский банк даёт явно не тому, кто показал миллионные(а он миллион и взял тогда в 2008м в грн) обороты на расчётном счету в этом же банке, иначе хоть что то с них уже взыскали, при первых звоночках о невозврате(думаю весной 2009го). Скорее как то квартира была вплетена в договор как залоговое имущество, 146%.
Потом приплетена в 13м году Дельта,которая через год ограбила тьму людей, в том числе и моих друзей, и еще и рефинанс спиздев...ая.
Почему хозяин за 8 лет с первой ласточки с судами не слил/не бросил жильё, чтоб грамотно выйти из ситуации, и тем более не воспользовался качелями в 2014-15 при девале в 4 раза?
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 08 лип, 2021 08:02, всього редагувалось 1 раз.
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https://nv.ua/opinion/inflyaciya-chto-p ... ource=site
GADFLY
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 08:10

  proftpd66 написав:Хомякоид

потому что недвига - это риск на много больше чем она может дать прибыли

В такому випадку: молоток і циркулярна пила - надзвичайно небезпечні інструменти. Можна собі пальці повідбівати чи понівечити. :(
І взагалі, можна зламати палець, колупаючись у носі.
Frant
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