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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78307831783278337834>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 08:37

  Frant написав:
  proftpd66 написав:Хомякоид

потому что недвига - это риск на много больше чем она может дать прибыли

В такому випадку: молоток і циркулярна пила - надзвичайно небезпечні інструменти. Можна собі пальці повідбівати чи понівечити. :(
І взагалі, можна зламати палець, колупаючись у носі.


3%-7% это достижение офицера? :mrgreen:

делай 0.5% в день и капитализируй, это будет 200%-440% годовых.
https://youtu.be/aDWhgC3uAbU?t=4642
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 08:40

  proftpd66 написав:
  Frant написав:
  proftpd66 написав:Хомякоид

потому что недвига - это риск на много больше чем она может дать прибыли

В такому випадку: молоток і циркулярна пила - надзвичайно небезпечні інструменти. Можна собі пальці повідбівати чи понівечити. :(
І взагалі, можна зламати палець, колупаючись у носі.


3%-7% это достижение офицера? :mrgreen:

делай 0.5% в день и капитализируй, это будет 200%-440% годовых.

тут не офіцери, а ділки або люди, яких цікавить київська нерухомість.
3-7% річних - не так вже й погано.
Я знав орлів, які швидко заробили зелений мільйон, а потім - з такою ж швидкістю його проср*ли. І пішли працювати буквально заправщиками на АЗС.

  барабашов написав:Почему хозяин за 8 лет с первой ласточки с судами не слил/не бросил жильё, чтоб грамотно выйти из ситуации, и тем более не воспользовался качелями в 2014-15 при девале в 4 раза?

Тому що власник квартири - тупа, недалека і жадібна істота. Він сподівався всіх вздрючити, а вийшло навпаки. Типовий представник укро-їліти. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 08:43

перенесу це сюди...

Запитання до всіх :!:
  Успіх написав:
  flyman написав:Нерухомість перегріта у всьому світі, більше, навіть як у 2007

І, наче, з цим більшість погоджується, але...
Але чому не чути, що та більшість інвесторів(наприклад, тутешніх) - не скидають/продають свої м2 ???
Чого чекають?
Самі собі не вірять про обвал нереальних цін? 😳
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Какое-то время мягкая монетарная и бюджетная политика продолжит накачивать пузыри на рынках финансовых активов и кредитования, медленно приближая крушение поезда. Тревожные сигналы можно заметить уже сейчас — высокие коэффициенты цена-прибыль (P/E), низкие премии за риски в акциях, раздутые цены на жильё и активы технологический компаний, иррациональная эйфория по поводу специальных компаний для приобретений (SPAC), сектор криптовалют, высокодоходные корпоративные долговые обязательства, обеспеченные кредитные облигации (CLO), фонды прямых инвестиций, акции-мемы, безудержный рост розничной однодневной торговли акциями. В какой-то момент этот бум достигнет своей кульминации — момента Мински (внезапная потеря уверенности), а ужесточение монетарной политики спровоцирует взрыв пузыря и крах.
mateus1990
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:34

  mateus1990 написав:Какое-то время мягкая монетарная и бюджетная политика продолжит накачивать пузыри на рынках финансовых активов и кредитования, медленно приближая крушение поезда. Тревожные сигналы можно заметить уже сейчас — высокие коэффициенты цена-прибыль (P/E), низкие премии за риски в акциях, раздутые цены на жильё и активы технологический компаний, иррациональная эйфория по поводу специальных компаний для приобретений (SPAC), сектор криптовалют, высокодоходные корпоративные долговые обязательства, обеспеченные кредитные облигации (CLO), фонды прямых инвестиций, акции-мемы, безудержный рост розничной однодневной торговли акциями. В какой-то момент этот бум достигнет своей кульминации — момента Мински (внезапная потеря уверенности), а ужесточение монетарной политики спровоцирует взрыв пузыря и крах.


Таааа... Кто такой этот ваш Рубини в сравнении с Кухарем, Охрименко, Кушниром, Зубиком и пр. :mrgreen:

Вот еще один эксперд:
- без "профессионала" покупатель и продавец не справятся;
- введение НДС 20% повлечет рост цен на 30%;
- прогнозы - дело неблагодарное, но будет дорожать :lol: Как же я люблю это племя...

zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:51

Вести с полей. На этой неделе подписан договор на 62 квадрата в Варшавский плюс по 27к квадрат при 100% предоплате, обещанная поставка права собственности на лето 23го.
Завсегдатаи форума, пожалуйста, поменьше оффтопа. Благодарю заранее.
vovka90sw
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:17

Я смотрю что адепты теории "недвига вниз стремительным домкратом в течение 18-24 месяцев от МХЗ" начинают потихоньку паниковать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:26

  airmax78 написав:Я смотрю что адепты теории "недвига вниз стремительным домкратом в течение 18-24 месяцев от МХЗ" начинают потихоньку паниковать.

Ти правий! Навіть, я знову вклався в КРЖН - всі-рівно живемо один раз, яка різниця на ціну?

Тим паче КУЕ, інфлец, бакс в труху. Взяв Тетріс по 4 куе за метр :mrgreen: хотів заплатити 5 куе, але в ОП кажуть - так багато не треба, ми не жадібні...
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:26

  vovka90sw написав:Вести с полей. На этой неделе подписан договор на 62 квадрата в Варшавский плюс по 27к квадрат при 100% предоплате, обещанная поставка права собственности на лето 23го.
Завсегдатаи форума, пожалуйста, поменьше оффтопа. Благодарю заранее.

Если есть желание ждать окончания судов то норм
vetalok
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:27

  airmax78 написав:Я смотрю что адепты теории "недвига вниз стремительным домкратом в течение 18-24 месяцев от МХЗ" начинают потихоньку паниковать.


Угу. Именно поэтому застройщики засрали своей рекламой и опусами все медиа. Впрочем, тебе не о чем волноваться. Введут НДС - скажешь, что так и было, и этот фактор не нужно учитывать при сравнении с "МХЗ"

PS: 18-30 месяцев, если что
zРадио
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