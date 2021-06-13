Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
потому что недвига - это риск на много больше чем она может дать прибыли
В такому випадку: молоток і циркулярна пила - надзвичайно небезпечні інструменти. Можна собі пальці повідбівати чи понівечити. І взагалі, можна зламати палець, колупаючись у носі.
3%-7% это достижение офицера?
делай 0.5% в день и капитализируй, это будет 200%-440% годовых.
тут не офіцери, а ділки або люди, яких цікавить київська нерухомість. 3-7% річних - не так вже й погано. Я знав орлів, які швидко заробили зелений мільйон, а потім - з такою ж швидкістю його проср*ли. І пішли працювати буквально заправщиками на АЗС.
барабашов написав:Почему хозяин за 8 лет с первой ласточки с судами не слил/не бросил жильё, чтоб грамотно выйти из ситуации, и тем более не воспользовался качелями в 2014-15 при девале в 4 раза?
Тому що власник квартири - тупа, недалека і жадібна істота. Він сподівався всіх вздрючити, а вийшло навпаки. Типовий представник укро-їліти.
flyman написав:Нерухомість перегріта у всьому світі, більше, навіть як у 2007
І, наче, з цим більшість погоджується, але... Але чому не чути, що та більшість інвесторів(наприклад, тутешніх) - не скидають/продають свої м2 ??? Чого чекають? Самі собі не вірять про обвал нереальних цін? 😳
Какое-то время мягкая монетарная и бюджетная политика продолжит накачивать пузыри на рынках финансовых активов и кредитования, медленно приближая крушение поезда. Тревожные сигналы можно заметить уже сейчас — высокие коэффициенты цена-прибыль (P/E), низкие премии за риски в акциях, раздутые цены на жильё и активы технологический компаний, иррациональная эйфория по поводу специальных компаний для приобретений (SPAC), сектор криптовалют, высокодоходные корпоративные долговые обязательства, обеспеченные кредитные облигации (CLO), фонды прямых инвестиций, акции-мемы, безудержный рост розничной однодневной торговли акциями. В какой-то момент этот бум достигнет своей кульминации — момента Мински (внезапная потеря уверенности), а ужесточение монетарной политики спровоцирует взрыв пузыря и крах.
mateus1990 написав:Какое-то время мягкая монетарная и бюджетная политика продолжит накачивать пузыри на рынках финансовых активов и кредитования, медленно приближая крушение поезда. Тревожные сигналы можно заметить уже сейчас — высокие коэффициенты цена-прибыль (P/E), низкие премии за риски в акциях, раздутые цены на жильё и активы технологический компаний, иррациональная эйфория по поводу специальных компаний для приобретений (SPAC), сектор криптовалют, высокодоходные корпоративные долговые обязательства, обеспеченные кредитные облигации (CLO), фонды прямых инвестиций, акции-мемы, безудержный рост розничной однодневной торговли акциями. В какой-то момент этот бум достигнет своей кульминации — момента Мински (внезапная потеря уверенности), а ужесточение монетарной политики спровоцирует взрыв пузыря и крах.
Таааа... Кто такой этот ваш Рубини в сравнении с Кухарем, Охрименко, Кушниром, Зубиком и пр.
Вот еще один эксперд: - без "профессионала" покупатель и продавец не справятся; - введение НДС 20% повлечет рост цен на 30%; - прогнозы - дело неблагодарное, но будет дорожать Как же я люблю это племя...
Вести с полей. На этой неделе подписан договор на 62 квадрата в Варшавский плюс по 27к квадрат при 100% предоплате, обещанная поставка права собственности на лето 23го. Завсегдатаи форума, пожалуйста, поменьше оффтопа. Благодарю заранее.
vovka90sw написав:Вести с полей. На этой неделе подписан договор на 62 квадрата в Варшавский плюс по 27к квадрат при 100% предоплате, обещанная поставка права собственности на лето 23го. Завсегдатаи форума, пожалуйста, поменьше оффтопа. Благодарю заранее.
airmax78 написав:Я смотрю что адепты теории "недвига вниз стремительным домкратом в течение 18-24 месяцев от МХЗ" начинают потихоньку паниковать.
Угу. Именно поэтому застройщики засрали своей рекламой и опусами все медиа. Впрочем, тебе не о чем волноваться. Введут НДС - скажешь, что так и было, и этот фактор не нужно учитывать при сравнении с "МХЗ"