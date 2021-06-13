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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 лип, 2021 11:46
airmax78 написав:
Я смотрю что адепты теории "недвига вниз стремительным домкратом в течение 18-24 месяцев от МХЗ" начинают потихоньку паниковать.
що таке МХЗ?
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Додано: Чет 08 лип, 2021 11:46
барабашов написав:Хомякоид
Странно это тута всё
200куе без залога пинчуковский банк даёт явно не тому, кто показал миллионные(а он миллион и взял тогда в 2008м в грн) обороты на расчётном счету в этом же банке, иначе хоть что то с них уже взыскали, при первых звоночках о невозврате(думаю весной 2009го). Скорее как то квартира была вплетена в договор как залоговое имущество, 146%.
Потом приплетена в 13м году Дельта,которая через год ограбила тьму людей, в том числе и моих друзей, и еще и рефинанс спиздев...ая.
Почему хозяин за 8 лет с первой ласточки с судами не слил/не бросил жильё, чтоб грамотно выйти из ситуации, и тем более не воспользовался качелями в 2014-15 при девале в 4 раза?
Учитывая то что у нас легла половина или сколько там банков, учитывая то что я видел в работе как махлевали с справками про доходы, оценивали-переоценвали залоговое имущество, как проводились проверки с НБУ, я бы сказал что виноват все же НБУ.
Некоторые люди неплохо на все этом нажились, государство то есть обычные пересичные потеряли, некоторые неадвекаты как герой опуса окажуться в тюрьме.
Учитывая одного персонажа кто был в совете НБУ в 2007-2014 годах меня эта ситуация абсолютно не удивляет.
С такими подходами к управлению страной надо заканчивать. В противном случае ЕС и НАТО так и окажеться далекой мечтой.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 11:48
change_pm написав: airmax78 написав:
Я смотрю что адепты теории "недвига вниз стремительным домкратом в течение 18-24 месяцев от МХЗ" начинают потихоньку паниковать.
Ти правий! Навіть, я знову вклався в КРЖН - всі-рівно живемо один раз, яка різниця на ціну?
Тим паче КУЕ, інфлец, бакс в труху. Взяв Тетріс по 4 куе за метр
хотів заплатити 5 куе, але в ОП кажуть - так багато не треба, ми не жадібні...
Так ти знайшов роботу в Києві Фейслеса на 20куїв в місяць і можеш тепер бабло не рахувати і дрочити на дорожай Тетріса/ТТ.
А що робити свинорилам, які живуть в цоколях іпенів Ірпенів на $125 в місяць та користується кешбеками та картками знижок та шукає акційні товари з червоними цінниками?
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Додано: Чет 08 лип, 2021 11:54
zРадио написав:Угу. Именно поэтому застройщики засрали своей рекламой и опусами все медиа. Впрочем, тебе не о чем волноваться. Введут НДС - скажешь, что так и было, и этот фактор не нужно учитывать при сравнении с "МХЗ"
PS: 18-30 месяцев, если что
Вчера в ТРЦ Skymall увидел забрендированный уголок ЖК Svitlopark. Красиво и грандиозно создают вид хорошего ЖК, но сложилось субъективное впечатление, что "тухлую рыбу" хотят продать только на красоте молодой девочки консультанта. Печаль...
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Додано: Чет 08 лип, 2021 12:06
Успіх написав:
Хто з вас вступив в цей клуб?
какой взнос просят за вступление в клуб?
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Serg-ik
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Додано: Чет 08 лип, 2021 12:09
Serg-ik написав: Успіх написав:
Хто з вас вступив в цей клуб?
какой взнос просят за вступление в клуб?
Мінімально, на квартал, щось по акції
180дол, чи 250 - точно не пам'ятаю, але десь так
(в цю суму входить пакет уроків, які вони надають) - але це мінімальний пакет, а є ще щось два дорожчих
Але, є у них безкоштовні майстер-класи/вебінари.
Я недавно один такий відвідав онлайн
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Додано: Чет 08 лип, 2021 12:13
zРадио написав:
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PS: 18-30 месяцев, если что
3-15 left
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Додано: Чет 08 лип, 2021 12:15
flyman написав:
А що робити свинорилам, які живуть в цоколях іпенів Ірпенів на $125 в місяць та користується кешбеками та картками знижок та шукає акційні товари з червоними цінниками?
От нащо ти так відкрито написав про реалії життя 90% тутешніх форумчан?)))))))
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Додано: Чет 08 лип, 2021 12:15
flyman написав:
Так ти знайшов роботу в Києві Фейслеса на 20куїв в місяць і можеш тепер бабло не рахувати і дрочити на дорожай Тетріса/ТТ.
20 000 дол/міс - то ЗП не програміста, а власника ІТ-фірми.
укро-програмісти працюють зазвичай за 750-1500 дол/міс.
Навіть для Америки ЗП 20 000 дол/міс - то надзвичайно багато, як для програмістів.
flyman написав:
А що робити свинорилам, які живуть в цоколях іпенів Ірпенів на $125 в місяць та користується кешбеками та картками знижок та шукає акційні товари з червоними цінниками?
Безробітним лінивим свинорилам -варто нарешті працевлаштуватись в найближчий АТБ - вантажником чи касиром. Будуть знати всі акції і користуватись всіма знижками!
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 08 лип, 2021 12:23, всього редагувалось 1 раз.
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