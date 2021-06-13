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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7831783278337834>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:46

  airmax78 написав:Я смотрю что адепты теории "недвига вниз стремительным домкратом в течение 18-24 месяцев от МХЗ" начинают потихоньку паниковать.

що таке МХЗ?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:46

  барабашов написав:Хомякоид
Странно это тута всё
200куе без залога пинчуковский банк даёт явно не тому, кто показал миллионные(а он миллион и взял тогда в 2008м в грн) обороты на расчётном счету в этом же банке, иначе хоть что то с них уже взыскали, при первых звоночках о невозврате(думаю весной 2009го). Скорее как то квартира была вплетена в договор как залоговое имущество, 146%.
Потом приплетена в 13м году Дельта,которая через год ограбила тьму людей, в том числе и моих друзей, и еще и рефинанс спиздев...ая.
Почему хозяин за 8 лет с первой ласточки с судами не слил/не бросил жильё, чтоб грамотно выйти из ситуации, и тем более не воспользовался качелями в 2014-15 при девале в 4 раза?


Учитывая то что у нас легла половина или сколько там банков, учитывая то что я видел в работе как махлевали с справками про доходы, оценивали-переоценвали залоговое имущество, как проводились проверки с НБУ, я бы сказал что виноват все же НБУ.
Некоторые люди неплохо на все этом нажились, государство то есть обычные пересичные потеряли, некоторые неадвекаты как герой опуса окажуться в тюрьме.
Учитывая одного персонажа кто был в совете НБУ в 2007-2014 годах меня эта ситуация абсолютно не удивляет. :D

С такими подходами к управлению страной надо заканчивать. В противном случае ЕС и НАТО так и окажеться далекой мечтой. :shock:
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:48

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Я смотрю что адепты теории "недвига вниз стремительным домкратом в течение 18-24 месяцев от МХЗ" начинают потихоньку паниковать.

Ти правий! Навіть, я знову вклався в КРЖН - всі-рівно живемо один раз, яка різниця на ціну?

Тим паче КУЕ, інфлец, бакс в труху. Взяв Тетріс по 4 куе за метр :mrgreen: хотів заплатити 5 куе, але в ОП кажуть - так багато не треба, ми не жадібні...

Так ти знайшов роботу в Києві Фейслеса на 20куїв в місяць і можеш тепер бабло не рахувати і дрочити на дорожай Тетріса/ТТ.

А що робити свинорилам, які живуть в цоколях іпенів Ірпенів на $125 в місяць та користується кешбеками та картками знижок та шукає акційні товари з червоними цінниками?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:Угу. Именно поэтому застройщики засрали своей рекламой и опусами все медиа. Впрочем, тебе не о чем волноваться. Введут НДС - скажешь, что так и было, и этот фактор не нужно учитывать при сравнении с "МХЗ"

PS: 18-30 месяцев, если что


Вчера в ТРЦ Skymall увидел забрендированный уголок ЖК Svitlopark. Красиво и грандиозно создают вид хорошего ЖК, но сложилось субъективное впечатление, что "тухлую рыбу" хотят продать только на красоте молодой девочки консультанта. Печаль...

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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хто з вас вступив в цей клуб?
І що можете про них сказати?

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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Хто з вас вступив в цей клуб?

какой взнос просят за вступление в клуб?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:09

  Serg-ik написав:
  Успіх написав:Хто з вас вступив в цей клуб?

какой взнос просят за вступление в клуб?

Мінімально, на квартал, щось по акції :mrgreen: 180дол, чи 250 - точно не пам'ятаю, але десь так :D
(в цю суму входить пакет уроків, які вони надають) - але це мінімальний пакет, а є ще щось два дорожчих :D

Але, є у них безкоштовні майстер-класи/вебінари.
Я недавно один такий відвідав онлайн :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:13

  zРадио написав:..

PS: 18-30 месяцев, если что

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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:А що робити свинорилам, які живуть в цоколях іпенів Ірпенів на $125 в місяць та користується кешбеками та картками знижок та шукає акційні товари з червоними цінниками?

От нащо ти так відкрито написав про реалії життя 90% тутешніх форумчан?)))))))
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:15

  flyman написав:Так ти знайшов роботу в Києві Фейслеса на 20куїв в місяць і можеш тепер бабло не рахувати і дрочити на дорожай Тетріса/ТТ.


20 000 дол/міс - то ЗП не програміста, а власника ІТ-фірми.
укро-програмісти працюють зазвичай за 750-1500 дол/міс.
Навіть для Америки ЗП 20 000 дол/міс - то надзвичайно багато, як для програмістів.
  flyman написав:А що робити свинорилам, які живуть в цоколях іпенів Ірпенів на $125 в місяць та користується кешбеками та картками знижок та шукає акційні товари з червоними цінниками?


Безробітним лінивим свинорилам -варто нарешті працевлаштуватись в найближчий АТБ - вантажником чи касиром. Будуть знати всі акції і користуватись всіма знижками!
Востаннє редагувалось Frant в Чет 08 лип, 2021 12:23, всього редагувалось 1 раз.
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