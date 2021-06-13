Додано: Чет 08 лип, 2021 12:35

С 1 октября тарифы на отопление в Украине могут вырасти до 40%, но это не решит, а усугубит системный кризис в теплоэнергетике, считают в ассоциации Укртеплокоммунэнерго, сообщает УНИАН.



"По расчетам предприятий теплокоммунэнерго, цена тепловой энергии должна возрасти от 15 до 40% в зависимости от структуры потребителей в том или ином городе. Однако очевидно, что без дальнейшего вмешательства всех ветвей власти в урегулирование кризиса в ТКЭ, оперативности и слаженности их действий, мы имеем колоссальные риски для начала и стабильного прохождения отопительного сезона во всех городах с централизованным отоплением", - отметили в прес-службе ассоциации.

По информации прес-службы, увеличение тарифов на тепло приведет к углублению кризиса в тепловой отрасли, поскольку это может обернуться ростом долгов населения, в то время как у тепловиков нет действенных механизмов для их урегулирования.