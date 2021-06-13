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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7831783278337834>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:Угу. Именно поэтому застройщики засрали своей рекламой и опусами все медиа. Впрочем, тебе не о чем волноваться. Введут НДС - скажешь, что так и было, и этот фактор не нужно учитывать при сравнении с "МХЗ"

PS: 18-30 месяцев, если что


Вчера в ТРЦ Skymall увидел забрендированный уголок ЖК Svitlopark. Красиво и грандиозно создают вид хорошего ЖК, но сложилось субъективное впечатление, что "тухлую рыбу" хотят продать только на красоте молодой девочки консультанта. Печаль...

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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:13

  zРадио написав:..

PS: 18-30 месяцев, если что

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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:А що робити свинорилам, які живуть в цоколях іпенів Ірпенів на $125 в місяць та користується кешбеками та картками знижок та шукає акційні товари з червоними цінниками?

От нащо ти так відкрито написав про реалії життя 90% тутешніх форумчан?)))))))
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

С 1 октября тарифы на отопление в Украине могут вырасти до 40%, но это не решит, а усугубит системный кризис в теплоэнергетике, считают в ассоциации Укртеплокоммунэнерго, сообщает УНИАН.

"По расчетам предприятий теплокоммунэнерго, цена тепловой энергии должна возрасти от 15 до 40% в зависимости от структуры потребителей в том или ином городе. Однако очевидно, что без дальнейшего вмешательства всех ветвей власти в урегулирование кризиса в ТКЭ, оперативности и слаженности их действий, мы имеем колоссальные риски для начала и стабильного прохождения отопительного сезона во всех городах с централизованным отоплением", - отметили в прес-службе ассоциации.
По информации прес-службы, увеличение тарифов на тепло приведет к углублению кризиса в тепловой отрасли, поскольку это может обернуться ростом долгов населения, в то время как у тепловиков нет действенных механизмов для их урегулирования.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:52

  Frant написав:
  flyman написав:Так ти знайшов роботу в Києві Фейслеса на 20куїв в місяць і можеш тепер бабло не рахувати і дрочити на дорожай Тетріса/ТТ.


20 000 дол/міс - то ЗП не програміста, а власника ІТ-фірми.
укро-програмісти працюють зазвичай за 750-1500 дол/міс.
Навіть для Америки ЗП 20 000 дол/міс - то надзвичайно багато, як для програмістів.

медіанна 1500
https://djinni.co/analytics/june_2021
топ 5% виросла з 4500 до 5500
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:08

  zzzzzz написав:Солнечная ривьера
77 кв , 26 этаж, 155 куе, из комнат прямой вид к воде.
https://fn.ua/view.php?ad_id=14866712&page=0&adtype=1

Квартира получается 2 куе/м2

Вроде и дорожай не сильный. Они вроде на этапе строительства по 40 кгрн продавались

Кто помнит динамику цен на этапе застройки по Солнечной ривьере ?


1 куе стоил метр однухи на моменте строительства с прямым выходом на воду. Был в оп, когда первая секция была на уровне десятого и вторую начинали лить
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:08

  proftpd66 написав:Что слышно про бассейн на крыше? :)

Нормально. Прямо возле бассейна можно купить телефоны брюнеток. Телефоны блондинок продаются на баре. Если купить Теслу и абонемент - то хорошо.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:09

  hume написав:
  zzzzzz написав:Солнечная ривьера
77 кв , 26 этаж, 155 куе, из комнат прямой вид к воде.
https://fn.ua/view.php?ad_id=14866712&page=0&adtype=1

Квартира получается 2 куе/м2

Вроде и дорожай не сильный. Они вроде на этапе строительства по 40 кгрн продавались

Кто помнит динамику цен на этапе застройки по Солнечной ривьере ?


1 куе стоил метр однухи на моменте строительства с прямым выходом на воду. Был в оп, когда первая секция была на уровне десятого и вторую начинали лить

Люди у нас очень быстро к новым ценам привыкают, смотрю.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:12

  Frant написав:
  flyman написав:Так ти знайшов роботу в Києві Фейслеса на 20куїв в місяць і можеш тепер бабло не рахувати і дрочити на дорожай Тетріса/ТТ.


20 000 дол/міс - то ЗП не програміста, а власника ІТ-фірми.
укро-програмісти працюють зазвичай за 750-1500 дол/міс.
Навіть для Америки ЗП 20 000 дол/міс - то надзвичайно багато, як для програмістів.


Ха-ха три раза.

750 это джуниор который вот вот перешёл из трейни.
Я думаю непросто найти Миддла даже по наименее востребованному стеку за 1500.
Сильные Миддлы по популярным стекам запросто может получать 3к.
Рядовой сениор запросто 3.5-4к.
Поверьте я знаю о чем говорю
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макогон про Киев-Сити
https://youtu.be/tBP29vMIYYw
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