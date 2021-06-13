Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Угу. Именно поэтому застройщики засрали своей рекламой и опусами все медиа. Впрочем, тебе не о чем волноваться. Введут НДС - скажешь, что так и было, и этот фактор не нужно учитывать при сравнении с "МХЗ"
PS: 18-30 месяцев, если что
Вчера в ТРЦ Skymall увидел забрендированный уголок ЖК Svitlopark. Красиво и грандиозно создают вид хорошего ЖК, но сложилось субъективное впечатление, что "тухлую рыбу" хотят продать только на красоте молодой девочки консультанта. Печаль...
С 1 октября тарифы на отопление в Украине могут вырасти до 40%, но это не решит, а усугубит системный кризис в теплоэнергетике, считают в ассоциации Укртеплокоммунэнерго, сообщает УНИАН.
"По расчетам предприятий теплокоммунэнерго, цена тепловой энергии должна возрасти от 15 до 40% в зависимости от структуры потребителей в том или ином городе. Однако очевидно, что без дальнейшего вмешательства всех ветвей власти в урегулирование кризиса в ТКЭ, оперативности и слаженности их действий, мы имеем колоссальные риски для начала и стабильного прохождения отопительного сезона во всех городах с централизованным отоплением", - отметили в прес-службе ассоциации. По информации прес-службы, увеличение тарифов на тепло приведет к углублению кризиса в тепловой отрасли, поскольку это может обернуться ростом долгов населения, в то время как у тепловиков нет действенных механизмов для их урегулирования.
flyman написав:Так ти знайшов роботу в Києві Фейслеса на 20куїв в місяць і можеш тепер бабло не рахувати і дрочити на дорожай Тетріса/ТТ.
20 000 дол/міс - то ЗП не програміста, а власника ІТ-фірми. укро-програмісти працюють зазвичай за 750-1500 дол/міс. Навіть для Америки ЗП 20 000 дол/міс - то надзвичайно багато, як для програмістів.
Ха-ха три раза.
750 это джуниор который вот вот перешёл из трейни. Я думаю непросто найти Миддла даже по наименее востребованному стеку за 1500. Сильные Миддлы по популярным стекам запросто может получать 3к. Рядовой сениор запросто 3.5-4к. Поверьте я знаю о чем говорю