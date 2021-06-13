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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 08 лип, 2021 13:36
Voistov написав: Frant написав: flyman написав:
Так ти знайшов роботу в Києві Фейслеса на 20куїв в місяць і можеш тепер бабло не рахувати і дрочити на дорожай Тетріса/ТТ.
20 000 дол/міс - то ЗП не програміста, а власника ІТ-фірми.
укро-програмісти працюють зазвичай за 750-1500 дол/міс.
Навіть для Америки ЗП 20 000 дол/міс - то надзвичайно багато, як для програмістів.
Ха-ха три раза.
750 это джуниор который вот вот перешёл из трейни.
Я думаю непросто найти Миддла даже по наименее востребованному стеку за 1500.
Сильные Миддлы по популярным стекам запросто может получать 3к.
Рядовой сениор запросто 3.5-4к.
Поверьте я знаю о чем говорю
Франт живет в своем мире - нытья и скулежа, не мешайте ему
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Додано: Чет 08 лип, 2021 13:52
flyman написав: airmax78 написав:
Я смотрю что адепты теории "недвига вниз стремительным домкратом в течение 18-24 месяцев от МХЗ" начинают потихоньку паниковать.
що таке МХЗ?
Мартівські Хаї зРадіо
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Додано: Чет 08 лип, 2021 13:53
Faceless написав:
Франт живет в своем мире - нытья и скулежа, не мешайте ему
Звісно, тема відома: в Києві Реуса-Лібо-Фейслеса пересічний тракторист чи електрик чи таксист отримує ЗП 1500 дол/міс)))) і скупає квартири стояками((((
Voistov написав:
750 это джуниор который вот вот перешёл из трейни.
Я думаю непросто найти Миддла даже по наименее востребованному стеку за 1500.
Сильные Миддлы по популярным стекам запросто может получать 3к.
Рядовой сениор запросто 3.5-4к.
Поверьте я знаю о чем говорю
Я впевниний, що сильних мідлів-сеньорів в Україні - кілька сот чоловік, і на КРЖН вони взагалі ніяк не впливають.
До речі, ця тема вже багато разів перетиралась: весь ІТ-бізнес займає аж 0,1% укро-бюджету
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Додано: Чет 08 лип, 2021 14:06
Frant написав:
..
Я впевниний, що сильних мідлів-сеньорів в Україні - кілька сот чоловік, і на КРЖН вони взагалі ніяк не впливають...
ошибаетесь. Они все полуподвалы скупили вдоль линий ШРТ
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Додано: Чет 08 лип, 2021 14:09
Frant написав: Faceless написав:
Франт живет в своем мире - нытья и скулежа, не мешайте ему
Звісно, тема відома: в Києві Реуса-Лібо-Фейслеса пересічний тракторист чи електрик чи таксист отримує ЗП 1500 дол/міс)))) і скупає квартири стояками((((
Voistov написав:
750 это джуниор который вот вот перешёл из трейни.
Я думаю непросто найти Миддла даже по наименее востребованному стеку за 1500.
Сильные Миддлы по популярным стекам запросто может получать 3к.
Рядовой сениор запросто 3.5-4к.
Поверьте я знаю о чем говорю
Я впевниний, що сильних мідлів-сеньорів в Україні - кілька сот чоловік, і на КРЖН вони взагалі ніяк не впливають.
До речі, ця тема вже багато разів перетиралась: весь ІТ-бізнес займає аж 0,1% укро-бюджету
В цьому весь Франт. Скиглення, скавучання, брехня і дезинформація.
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