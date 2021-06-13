Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Так ти знайшов роботу в Києві Фейслеса на 20куїв в місяць і можеш тепер бабло не рахувати і дрочити на дорожай Тетріса/ТТ.
20 000 дол/міс - то ЗП не програміста, а власника ІТ-фірми. укро-програмісти працюють зазвичай за 750-1500 дол/міс. Навіть для Америки ЗП 20 000 дол/міс - то надзвичайно багато, як для програмістів.
Ха-ха три раза.
750 это джуниор который вот вот перешёл из трейни. Я думаю непросто найти Миддла даже по наименее востребованному стеку за 1500. Сильные Миддлы по популярным стекам запросто может получать 3к. Рядовой сениор запросто 3.5-4к. Поверьте я знаю о чем говорю
Франт живет в своем мире - нытья и скулежа, не мешайте ему
Faceless написав:Франт живет в своем мире - нытья и скулежа, не мешайте ему
Звісно, тема відома: в Києві Реуса-Лібо-Фейслеса пересічний тракторист чи електрик чи таксист отримує ЗП 1500 дол/міс)))) і скупає квартири стояками((((
Voistov написав:750 это джуниор который вот вот перешёл из трейни. Я думаю непросто найти Миддла даже по наименее востребованному стеку за 1500. Сильные Миддлы по популярным стекам запросто может получать 3к. Рядовой сениор запросто 3.5-4к. Поверьте я знаю о чем говорю
Я впевниний, що сильних мідлів-сеньорів в Україні - кілька сот чоловік, і на КРЖН вони взагалі ніяк не впливають. До речі, ця тема вже багато разів перетиралась: весь ІТ-бізнес займає аж 0,1% укро-бюджету
Faceless написав:Франт живет в своем мире - нытья и скулежа, не мешайте ему
Звісно, тема відома: в Києві Реуса-Лібо-Фейслеса пересічний тракторист чи електрик чи таксист отримує ЗП 1500 дол/міс)))) і скупає квартири стояками((((
Voistov написав:750 это джуниор который вот вот перешёл из трейни. Я думаю непросто найти Миддла даже по наименее востребованному стеку за 1500. Сильные Миддлы по популярным стекам запросто может получать 3к. Рядовой сениор запросто 3.5-4к. Поверьте я знаю о чем говорю
Я впевниний, що сильних мідлів-сеньорів в Україні - кілька сот чоловік, і на КРЖН вони взагалі ніяк не впливають. До речі, ця тема вже багато разів перетиралась: весь ІТ-бізнес займає аж 0,1% укро-бюджету
В цьому весь Франт. Скиглення, скавучання, брехня і дезинформація.
Faceless написав:Франт живет в своем мире - нытья и скулежа, не мешайте ему
Звісно, тема відома: в Києві Реуса-Лібо-Фейслеса пересічний тракторист чи електрик чи таксист отримує ЗП 1500 дол/міс)))) і скупає квартири стояками((((
Voistov написав:750 это джуниор который вот вот перешёл из трейни. Я думаю непросто найти Миддла даже по наименее востребованному стеку за 1500. Сильные Миддлы по популярным стекам запросто может получать 3к. Рядовой сениор запросто 3.5-4к. Поверьте я знаю о чем говорю
Я впевниний, що сильних мідлів-сеньорів в Україні - кілька сот чоловік, і на КРЖН вони взагалі ніяк не впливають. До речі, ця тема вже багато разів перетиралась: весь ІТ-бізнес займає аж 0,1% укро-бюджету
Я конечно же не имею статистики, но и вы тоже. Но я все таки из этой сферы. Поэтому посмею поправить вас. Именно программистов, по всей Украине, сильных Мидлов и сенсоров измеряется десятками тысяч. Но кроме программистов есть, другие специализации со сравнимыми зарплатами. Я например сениор аппликейшен саппорт инженер. Моя зп на уровне сильного Миддла программиста. Количество человек в аутсрсноой ит индустрии что то около 200 тыс человек по всей Украине. Хотя конечно все оценочные данные.
Со слов самого Фукса, долгое время ему принадлежали футбольный клуб Тбилиси и единственный производитель минеральных удобрений в Грузии Руставский Азот. На Рыбальском острове в Киеве он задумал построить аналог Москва-Сити..... Список компаний, где Фукс напрямую числится владельцем, невелик. Первая – "Интерстрой Груп", которая планирует строить на Рыбальском острове ЖК Oasis...... бизнесмен вел переговоры о покупке столичного бизнес-центра Парус у Вагифа Алиева, планировал купить Проминвестбанк вместе с экс-владельцем Укрбуд Development Максимом Микитасем