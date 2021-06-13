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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78327833783478357836>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 111
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:36

  Voistov написав:
  Frant написав:
  flyman написав:Так ти знайшов роботу в Києві Фейслеса на 20куїв в місяць і можеш тепер бабло не рахувати і дрочити на дорожай Тетріса/ТТ.


20 000 дол/міс - то ЗП не програміста, а власника ІТ-фірми.
укро-програмісти працюють зазвичай за 750-1500 дол/міс.
Навіть для Америки ЗП 20 000 дол/міс - то надзвичайно багато, як для програмістів.


Ха-ха три раза.

750 это джуниор который вот вот перешёл из трейни.
Я думаю непросто найти Миддла даже по наименее востребованному стеку за 1500.
Сильные Миддлы по популярным стекам запросто может получать 3к.
Рядовой сениор запросто 3.5-4к.
Поверьте я знаю о чем говорю

Франт живет в своем мире - нытья и скулежа, не мешайте ему :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  airmax78 написав:Я смотрю что адепты теории "недвига вниз стремительным домкратом в течение 18-24 месяцев от МХЗ" начинают потихоньку паниковать.

що таке МХЗ?
Мартівські Хаї зРадіо
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:53

  Faceless написав:Франт живет в своем мире - нытья и скулежа, не мешайте ему

Звісно, тема відома: в Києві Реуса-Лібо-Фейслеса пересічний тракторист чи електрик чи таксист отримує ЗП 1500 дол/міс)))) і скупає квартири стояками((((

  Voistov написав:750 это джуниор который вот вот перешёл из трейни.
Я думаю непросто найти Миддла даже по наименее востребованному стеку за 1500.
Сильные Миддлы по популярным стекам запросто может получать 3к.
Рядовой сениор запросто 3.5-4к.
Поверьте я знаю о чем говорю

Я впевниний, що сильних мідлів-сеньорів в Україні - кілька сот чоловік, і на КРЖН вони взагалі ніяк не впливають.
До речі, ця тема вже багато разів перетиралась: весь ІТ-бізнес займає аж 0,1% укро-бюджету
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 14:06

  Frant написав:..
Я впевниний, що сильних мідлів-сеньорів в Україні - кілька сот чоловік, і на КРЖН вони взагалі ніяк не впливають...

ошибаетесь. Они все полуподвалы скупили вдоль линий ШРТ
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 14:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  Faceless написав:Франт живет в своем мире - нытья и скулежа, не мешайте ему

Звісно, тема відома: в Києві Реуса-Лібо-Фейслеса пересічний тракторист чи електрик чи таксист отримує ЗП 1500 дол/міс)))) і скупає квартири стояками((((

  Voistov написав:750 это джуниор который вот вот перешёл из трейни.
Я думаю непросто найти Миддла даже по наименее востребованному стеку за 1500.
Сильные Миддлы по популярным стекам запросто может получать 3к.
Рядовой сениор запросто 3.5-4к.
Поверьте я знаю о чем говорю

Я впевниний, що сильних мідлів-сеньорів в Україні - кілька сот чоловік, і на КРЖН вони взагалі ніяк не впливають.
До речі, ця тема вже багато разів перетиралась: весь ІТ-бізнес займає аж 0,1% укро-бюджету

В цьому весь Франт. Скиглення, скавучання, брехня і дезинформація.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 14:09

  foxluck написав:Макогон про Киев-Сити
https://youtu.be/tBP29vMIYYw

Рибальsky дупа-сіті, а нє, вже Теличка дупа-сіті, ой центр.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 08 лип, 2021 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 14:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:Кушнир КМБ явно не дорабатывает с бассейнами

не переживайте.
Со временем там будут бассейны в подвалах. Непредусмотренные проектом.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 14:17

  Serg-ik написав:
  proftpd66 написав:Кушнир КМБ явно не дорабатывает с бассейнами

не переживайте.
Со временем там будут бассейны в подвалах. Непредусмотренные проектом.


Острый юмор :mrgreen: :mrgreen:

я хотел серьезно.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 14:29

  Frant написав:
  Faceless написав:Франт живет в своем мире - нытья и скулежа, не мешайте ему

Звісно, тема відома: в Києві Реуса-Лібо-Фейслеса пересічний тракторист чи електрик чи таксист отримує ЗП 1500 дол/міс)))) і скупає квартири стояками((((

  Voistov написав:750 это джуниор который вот вот перешёл из трейни.
Я думаю непросто найти Миддла даже по наименее востребованному стеку за 1500.
Сильные Миддлы по популярным стекам запросто может получать 3к.
Рядовой сениор запросто 3.5-4к.
Поверьте я знаю о чем говорю

Я впевниний, що сильних мідлів-сеньорів в Україні - кілька сот чоловік, і на КРЖН вони взагалі ніяк не впливають.
До речі, ця тема вже багато разів перетиралась: весь ІТ-бізнес займає аж 0,1% укро-бюджету


Я конечно же не имею статистики, но и вы тоже.
Но я все таки из этой сферы.
Поэтому посмею поправить вас.
Именно программистов, по всей Украине, сильных Мидлов и сенсоров измеряется десятками тысяч.
Но кроме программистов есть, другие специализации со сравнимыми зарплатами.
Я например сениор аппликейшен саппорт инженер.
Моя зп на уровне сильного Миддла программиста.
Количество человек в аутсрсноой ит индустрии что то около 200 тыс человек по всей Украине.
Хотя конечно все оценочные данные.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 14:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Рибальsky дупа-сіті, а нє, вже Теличка дупа-сіті, ой центр.

https://project.liga.net/projects/pavel_fuks_sanctions/
Со слов самого Фукса, долгое время ему принадлежали футбольный клуб Тбилиси и единственный производитель минеральных удобрений в Грузии Руставский Азот. На Рыбальском острове в Киеве он задумал построить аналог Москва-Сити.....
Список компаний, где Фукс напрямую числится владельцем, невелик. Первая – "Интерстрой Груп", которая планирует строить на Рыбальском острове ЖК Oasis......
бизнесмен вел переговоры о покупке столичного бизнес-центра Парус у Вагифа Алиева, планировал купить Проминвестбанк вместе с экс-владельцем Укрбуд Development Максимом Микитасем
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