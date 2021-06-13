Додано: Чет 08 лип, 2021 14:55

airmax78 написав: hume написав: zzzzzz написав: Солнечная ривьера

77 кв , 26 этаж, 155 куе, из комнат прямой вид к воде.

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Квартира получается 2 куе/м2



Вроде и дорожай не сильный. Они вроде на этапе строительства по 40 кгрн продавались



Кто помнит динамику цен на этапе застройки по Солнечной ривьере ? Солнечная ривьера77 кв , 26 этаж, 155 куе, из комнат прямой вид к воде.Квартира получается 2 куе/м2Вроде и дорожай не сильный. Они вроде на этапе строительства по 40 кгрн продавалисьКто помнит динамику цен на этапе застройки по Солнечной ривьере ?



1 куе стоил метр однухи на моменте строительства с прямым выходом на воду. Был в оп, когда первая секция была на уровне десятого и вторую начинали лить 1 куе стоил метр однухи на моменте строительства с прямым выходом на воду. Был в оп, когда первая секция была на уровне десятого и вторую начинали лить

Люди у нас очень быстро к новым ценам привыкают, смотрю. Люди у нас очень быстро к новым ценам привыкают, смотрю.

Вопрос не в выставленном ценники х2... от входа, а от скорости продажи по такой цене объекта, и главное - окончательной цены по итогу сделки, а этот итог знает только такой товарищ как Кинг на велике, потому что он имеет лишние деньги заплатить за нужную инфу(а возможно и не сильно нужную, а так, чтобб прицел натёртым держать). Ремонт там минимум полтос приличный выйдет, и это без плинтусОв, а под аренду выкидывать на Левом 20+ пачек при выхлопе Дай Аллах тыщщ 30 - неимоверная рентабельность с изобилием потраченных нервов и времени.Себе из присутствующих здесь состоятельных кротов хоть кто-то бы купил за полтораста бы этот бетон?