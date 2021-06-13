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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7833783478357836>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 111
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 14:53

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:Что слышно про бассейн на крыше? :)

Нормально. Прямо возле бассейна можно купить телефоны брюнеток. Телефоны блондинок продаются на баре. Если купить Теслу и абонемент - то хорошо.

Діалог виглядає так, ніби права рука пише лівій...хм...
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 14:55

  airmax78 написав:
  hume написав:
  zzzzzz написав:Солнечная ривьера
77 кв , 26 этаж, 155 куе, из комнат прямой вид к воде.
https://fn.ua/view.php?ad_id=14866712&page=0&adtype=1

Квартира получается 2 куе/м2

Вроде и дорожай не сильный. Они вроде на этапе строительства по 40 кгрн продавались

Кто помнит динамику цен на этапе застройки по Солнечной ривьере ?


1 куе стоил метр однухи на моменте строительства с прямым выходом на воду. Был в оп, когда первая секция была на уровне десятого и вторую начинали лить

Люди у нас очень быстро к новым ценам привыкают, смотрю.


Вопрос не в выставленном ценники х2... от входа, а от скорости продажи по такой цене объекта, и главное - окончательной цены по итогу сделки, а этот итог знает только такой товарищ как Кинг на велике, потому что он имеет лишние деньги заплатить за нужную инфу(а возможно и не сильно нужную, а так, чтобб прицел натёртым держать). Ремонт там минимум полтос приличный выйдет, и это без плинтусОв, а под аренду выкидывать на Левом 20+ пачек при выхлопе Дай Аллах тыщщ 30 - неимоверная рентабельность с изобилием потраченных нервов и времени.
Себе из присутствующих здесь состоятельных кротов хоть кто-то бы купил за полтораста бы этот бетон?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 14:56

  барабашов написав:Себе из присутствующих здесь состоятельных кротов хоть кто-то бы купил за полтораста бы этот бетон?

Дурних нема...
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 14:57

  Faceless написав:Франт живет в своем мире - нытья и скулежа, не мешайте ему :mrgreen:

Могли б редакцією людині і допомогти матеріально, шоб не нив :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 14:58

  Serg-ik написав:
  flyman написав:Рибальsky дупа-сіті, а нє, вже Теличка дупа-сіті, ой центр.

https://project.liga.net/projects/pavel_fuks_sanctions/
Со слов самого Фукса, долгое время ему принадлежали футбольный клуб Тбилиси и единственный производитель минеральных удобрений в Грузии Руставский Азот. На Рыбальском острове в Киеве он задумал построить аналог Москва-Сити.....
Список компаний, где Фукс напрямую числится владельцем, невелик. Первая – "Интерстрой Груп", которая планирует строить на Рыбальском острове ЖК Oasis......
бизнесмен вел переговоры о покупке столичного бизнес-центра Парус у Вагифа Алиева, планировал купить Проминвестбанк вместе с экс-владельцем Укрбуд Development Максимом Микитасем

Прикольно те, що це брудні мацковські бабки...
Виглядає так фальшиво - ми йдемо в Йоропу! Ваш По.. Ваш Зе...
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 15:02

  Frant написав:До речі, ця тема вже багато разів перетиралась: весь ІТ-бізнес займає аж 0,1% укро-бюджету


Да при чем тут укробюджет?
Он формирует людей которые могут купить жилье.
И их немало,
Только про тех людей что я знаю больше двух десятков, что смогли поставить себе цель купить и купили.
После того как зашёл в Украину из аутсорсный бизнес у них появилась такие возможности
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 15:05

  Voistov написав:
  Frant написав:До речі, ця тема вже багато разів перетиралась: весь ІТ-бізнес займає аж 0,1% укро-бюджету


Да при чем тут укробюджет?
Он формирует людей которые могут купить жилье.
И их немало,
Только про тех людей что я знаю больше двух десятков, что смогли поставить себе цель купить и купили.
После того как зашёл в Украину из аутсорсный бизнес у них появилась такие возможности


И где они купили?? в Ипеня или в Чайке или Вишневом?
Есть 10 таких, да. И зачем им тут что-то покупать??
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 15:09

  Voistov написав:Именно программистов, по всей Украине, сильных Мидлов и сенсоров измеряется десятками тысяч.

  Voistov написав:Только про тех людей что я знаю больше двух десятков, что смогли поставить себе цель купить и купили.


Прошу уточнити - людей, які здатні купити хоча би смартик на промзоні в Києві - їх сотні тисяч чи два десятки?

Різниця в 500 разів, між іншим.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 15:10

  proftpd66 написав:
  Voistov написав:
  Frant написав:До речі, ця тема вже багато разів перетиралась: весь ІТ-бізнес займає аж 0,1% укро-бюджету


Да при чем тут укробюджет?
Он формирует людей которые могут купить жилье.
И их немало,
Только про тех людей что я знаю больше двух десятков, что смогли поставить себе цель купить и купили.
После того как зашёл в Украину из аутсорсный бизнес у них появилась такие возможности


И где они купили?? в Ипеня или в Чайке или Вишневом?
Есть 10 таких, да. И зачем им тут что-то покупать??

Напоркуа ТТ чи Тетріс, якщо можна працювати віддалено із підвала в іпенях іпенів і обігріватися зимою теплом роутера?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 15:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Voistov написав:Я конечно же не имею статистики, но и вы тоже.
Но я все таки из этой сферы.
Поэтому посмею поправить вас.
Именно программистов, по всей Украине, сильных Мидлов и сенсоров измеряется десятками тысяч.
Но кроме программистов есть, другие специализации со сравнимыми зарплатами.
Я например сениор аппликейшен саппорт инженер.
Моя зп на уровне сильного Миддла программиста.
Количество человек в аутсрсноой ит индустрии что то около 200 тыс человек по всей Украине.
Хотя конечно все оценочные данные.

Не забывайте, что помимо девелоперов есть админы, тестировщики, ейчары, рекрутеры, бухгалтеры - которые зарабатывают намного меньше девелоперов. Но также читал об оценке в 180 тыс. человек.
BIGor
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