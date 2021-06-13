Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вроде и дорожай не сильный. Они вроде на этапе строительства по 40 кгрн продавались
Кто помнит динамику цен на этапе застройки по Солнечной ривьере ?
1 куе стоил метр однухи на моменте строительства с прямым выходом на воду. Был в оп, когда первая секция была на уровне десятого и вторую начинали лить
Люди у нас очень быстро к новым ценам привыкают, смотрю.
Вопрос не в выставленном ценники х2... от входа, а от скорости продажи по такой цене объекта, и главное - окончательной цены по итогу сделки, а этот итог знает только такой товарищ как Кинг на велике, потому что он имеет лишние деньги заплатить за нужную инфу(а возможно и не сильно нужную, а так, чтобб прицел натёртым держать). Ремонт там минимум полтос приличный выйдет, и это без плинтусОв, а под аренду выкидывать на Левом 20+ пачек при выхлопе Дай Аллах тыщщ 30 - неимоверная рентабельность с изобилием потраченных нервов и времени. Себе из присутствующих здесь состоятельных кротов хоть кто-то бы купил за полтораста бы этот бетон?
Со слов самого Фукса, долгое время ему принадлежали футбольный клуб Тбилиси и единственный производитель минеральных удобрений в Грузии Руставский Азот. На Рыбальском острове в Киеве он задумал построить аналог Москва-Сити..... Список компаний, где Фукс напрямую числится владельцем, невелик. Первая – "Интерстрой Груп", которая планирует строить на Рыбальском острове ЖК Oasis...... бизнесмен вел переговоры о покупке столичного бизнес-центра Парус у Вагифа Алиева, планировал купить Проминвестбанк вместе с экс-владельцем Укрбуд Development Максимом Микитасем
Прикольно те, що це брудні мацковські бабки... Виглядає так фальшиво - ми йдемо в Йоропу! Ваш По.. Ваш Зе...
Frant написав:До речі, ця тема вже багато разів перетиралась: весь ІТ-бізнес займає аж 0,1% укро-бюджету
Да при чем тут укробюджет? Он формирует людей которые могут купить жилье. И их немало, Только про тех людей что я знаю больше двух десятков, что смогли поставить себе цель купить и купили. После того как зашёл в Украину из аутсорсный бизнес у них появилась такие возможности
Frant написав:До речі, ця тема вже багато разів перетиралась: весь ІТ-бізнес займає аж 0,1% укро-бюджету
Да при чем тут укробюджет? Он формирует людей которые могут купить жилье. И их немало, Только про тех людей что я знаю больше двух десятков, что смогли поставить себе цель купить и купили. После того как зашёл в Украину из аутсорсный бизнес у них появилась такие возможности
И где они купили?? в Ипеня или в Чайке или Вишневом? Есть 10 таких, да. И зачем им тут что-то покупать??
Frant написав:До речі, ця тема вже багато разів перетиралась: весь ІТ-бізнес займає аж 0,1% укро-бюджету
Да при чем тут укробюджет? Он формирует людей которые могут купить жилье. И их немало, Только про тех людей что я знаю больше двух десятков, что смогли поставить себе цель купить и купили. После того как зашёл в Украину из аутсорсный бизнес у них появилась такие возможности
И где они купили?? в Ипеня или в Чайке или Вишневом? Есть 10 таких, да. И зачем им тут что-то покупать??
Напоркуа ТТ чи Тетріс, якщо можна працювати віддалено із підвала в іпенях іпенів і обігріватися зимою теплом роутера?
Voistov написав:Я конечно же не имею статистики, но и вы тоже. Но я все таки из этой сферы. Поэтому посмею поправить вас. Именно программистов, по всей Украине, сильных Мидлов и сенсоров измеряется десятками тысяч. Но кроме программистов есть, другие специализации со сравнимыми зарплатами. Я например сениор аппликейшен саппорт инженер. Моя зп на уровне сильного Миддла программиста. Количество человек в аутсрсноой ит индустрии что то около 200 тыс человек по всей Украине. Хотя конечно все оценочные данные.
Не забывайте, что помимо девелоперов есть админы, тестировщики, ейчары, рекрутеры, бухгалтеры - которые зарабатывают намного меньше девелоперов. Но также читал об оценке в 180 тыс. человек.