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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7833783478357836

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 111
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 15:15

  BIGor написав:
  Voistov написав:Я конечно же не имею статистики, но и вы тоже.
Но я все таки из этой сферы.
Поэтому посмею поправить вас.
Именно программистов, по всей Украине, сильных Мидлов и сенсоров измеряется десятками тысяч.
Но кроме программистов есть, другие специализации со сравнимыми зарплатами.
Я например сениор аппликейшен саппорт инженер.
Моя зп на уровне сильного Миддла программиста.
Количество человек в аутсрсноой ит индустрии что то около 200 тыс человек по всей Украине.
Хотя конечно все оценочные данные.

Не забывайте, что помимо девелоперов есть админы, тестировщики, ейчары, рекрутеры, бухгалтеры - которые зарабатывают намного меньше девелоперов. Но также читал об оценке в 180 тыс. человек.

в сусідній темі аренди в Києві Фейслеса ручний тестувальник піднімає 4куе і утримує інста-фею та виконує всі її забаганки.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 15:23

  flyman написав:Напоркуа ТТ чи Тетріс, якщо можна працювати віддалено із підвала в іпенях іпенів і обігріватися зимою теплом роутера?

Вот как это можно вам объяснить? Не знаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 15:31

  airmax78 написав:
  flyman написав:Напоркуа ТТ чи Тетріс, якщо можна працювати віддалено із підвала в іпенях іпенів і обігріватися зимою теплом роутера?

Вот как это можно вам объяснить? Не знаю.


в Дубае, по цене тетриса, можно взять 1-2 квартиры бизнес-класса по 1к. там вся элита мира и наши женщины. А что ты тут будешь делать??
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 15:42

  airmax78 написав:
  flyman написав:Напоркуа ТТ чи Тетріс, якщо можна працювати віддалено із підвала в іпенях іпенів і обігріватися зимою теплом роутера?

Вот как это можно вам объяснить? Не знаю.

От ви все в пошукаш ідеала, вже третью прелєсць пробуєте облагородити, плінтуси прихованого монтажу в ціну лофт-ремонта цоколя, а може і кавалірки під ключ.
flyman
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  #<1 ... 7833783478357836
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