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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 08 лип, 2021 15:15
BIGor написав: Voistov написав:
Я конечно же не имею статистики, но и вы тоже.
Но я все таки из этой сферы.
Поэтому посмею поправить вас.
Именно программистов, по всей Украине, сильных Мидлов и сенсоров измеряется десятками тысяч.
Но кроме программистов есть, другие специализации со сравнимыми зарплатами.
Я например сениор аппликейшен саппорт инженер.
Моя зп на уровне сильного Миддла программиста.
Количество человек в аутсрсноой ит индустрии что то около 200 тыс человек по всей Украине.
Хотя конечно все оценочные данные.
Не забывайте, что помимо девелоперов есть админы, тестировщики, ейчары, рекрутеры, бухгалтеры - которые зарабатывают намного меньше девелоперов. Но также читал об оценке в 180 тыс. человек.
в сусідній темі аренди в Києві Фейслеса ручний тестувальник піднімає 4куе і утримує інста-фею та виконує всі її забаганки.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 15:23
flyman написав:
Напоркуа ТТ чи Тетріс, якщо можна працювати віддалено із підвала в іпенях іпенів і обігріватися зимою теплом роутера?
Вот как это можно вам объяснить? Не знаю.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 15:31
airmax78 написав: flyman написав:
Напоркуа ТТ чи Тетріс, якщо можна працювати віддалено із підвала в іпенях іпенів і обігріватися зимою теплом роутера?
Вот как это можно вам объяснить? Не знаю.
в Дубае, по цене тетриса, можно взять 1-2 квартиры бизнес-класса по 1к. там вся элита мира и наши женщины. А что ты тут будешь делать??
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Додано: Чет 08 лип, 2021 15:42
airmax78 написав: flyman написав:
Напоркуа ТТ чи Тетріс, якщо можна працювати віддалено із підвала в іпенях іпенів і обігріватися зимою теплом роутера?
Вот как это можно вам объяснить? Не знаю.
От ви все в пошукаш ідеала, вже третью прелєсць пробуєте облагородити, плінтуси прихованого монтажу в ціну лофт-ремонта цоколя, а може і кавалірки під ключ.
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