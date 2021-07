Додано: Чет 08 лип, 2021 16:33

BIGor написав: Откуда Вы знаете, что я видел или не видел?

Про 180 тыс. смотрите сюда https://dou.ua/lenta/articles/top-50-wi ... from=doufp навскидку 20% в ИТ нетехнических работников. Вот уже и не 180 тыс. Да и в офисах сейчас мало кто сидит. Нахиба им душный Киев? Откуда Вы знаете, что я видел или не видел?Про 180 тыс. смотрите сюданавскидку 20% в ИТ нетехнических работников. Вот уже и не 180 тыс. Да и в офисах сейчас мало кто сидит. Нахиба им душный Киев?

из внутренней инфы:- последняя реальная оценка рынка основными игроками 220 тыс. человек- 6-7% валютной выручки страны от IT и основная доля в ней это зарплата- средняя зп по большим (>800 человек), учитывая всех работников (а не только IT), составляет $2.1-2.5к.- средняя зп по большим (>800 человек) только IT составляет $2.4-2.8k