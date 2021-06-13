Додано: Чет 08 лип, 2021 16:01

BIGor написав: Voistov написав: Я конечно же не имею статистики, но и вы тоже.

Но я все таки из этой сферы.

Поэтому посмею поправить вас.

Именно программистов, по всей Украине, сильных Мидлов и сенсоров измеряется десятками тысяч.

Но кроме программистов есть, другие специализации со сравнимыми зарплатами.

Я например сениор аппликейшен саппорт инженер.

Моя зп на уровне сильного Миддла программиста.

Количество человек в аутсрсноой ит индустрии что то около 200 тыс человек по всей Украине.

Хотя конечно все оценочные данные. Я конечно же не имею статистики, но и вы тоже.Но я все таки из этой сферы.Поэтому посмею поправить вас.Именно программистов, по всей Украине, сильных Мидлов и сенсоров измеряется десятками тысяч.Но кроме программистов есть, другие специализации со сравнимыми зарплатами.Я например сениор аппликейшен саппорт инженер.Моя зп на уровне сильного Миддла программиста.Количество человек в аутсрсноой ит индустрии что то около 200 тыс человек по всей Украине.Хотя конечно все оценочные данные.

Не забывайте, что помимо девелоперов есть админы, тестировщики, ейчары, рекрутеры, бухгалтеры - которые зарабатывают намного меньше девелоперов. Но также читал об оценке в 180 тыс. человек. Не забывайте, что помимо девелоперов есть админы, тестировщики, ейчары, рекрутеры, бухгалтеры - которые зарабатывают намного меньше девелоперов. Но также читал об оценке в 180 тыс. человек.

не берем тех кто рядом, рекрутеров бухгалтеров.кроме девелоперов есть админы, тестировщики, девопсы, проджект менеджеры, бизнес аналитики, Специалисты по бизнесинтеиллидженс It, технические писатели, инженеры баз данных, UX дизайнеры, 3D дизайнеры.. я могу продолжать долго.Не все поулчают как девелоперы, но некотоыре получают даже больше чем они.Вы просто никогда не видели как десятки рядов опенспейса сидят в ряд.. Натурально опенспейс, узкий, длиной в сотню метров и пару сотен человек в мониторах...как гребцы на галерах.. большие Ит лавки на жаргоне и называются - галеры.И этой братии около 180 тыс.да, 1 процент ВВП. но это их бабло, что толку что 30 процентов ВВП (к примеру) агросектора это 28 процентов лендлорадам, а 2 народу.