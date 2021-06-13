RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7834783578367837>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 111
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 15:57

  flyman написав:От ви все в пошукаш ідеала, вже третью прелєсць пробуєте облагородити, плінтуси прихованого монтажу в ціну лофт-ремонта цоколя, а може і кавалірки під ключ.

зато все эльфы и феи периферии этого человека будут уважать.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7712
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1421 раз.
Подякували: 2041 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:01

  BIGor написав:
  Voistov написав:Я конечно же не имею статистики, но и вы тоже.
Но я все таки из этой сферы.
Поэтому посмею поправить вас.
Именно программистов, по всей Украине, сильных Мидлов и сенсоров измеряется десятками тысяч.
Но кроме программистов есть, другие специализации со сравнимыми зарплатами.
Я например сениор аппликейшен саппорт инженер.
Моя зп на уровне сильного Миддла программиста.
Количество человек в аутсрсноой ит индустрии что то около 200 тыс человек по всей Украине.
Хотя конечно все оценочные данные.

Не забывайте, что помимо девелоперов есть админы, тестировщики, ейчары, рекрутеры, бухгалтеры - которые зарабатывают намного меньше девелоперов. Но также читал об оценке в 180 тыс. человек.


не берем тех кто рядом, рекрутеров бухгалтеров.

кроме девелоперов есть админы, тестировщики, девопсы, проджект менеджеры, бизнес аналитики, Специалисты по бизнесинтеиллидженс It, технические писатели, инженеры баз данных, UX дизайнеры, 3D дизайнеры.. я могу продолжать долго.
Не все поулчают как девелоперы, но некотоыре получают даже больше чем они.
Вы просто никогда не видели как десятки рядов опенспейса сидят в ряд.. Натурально опенспейс, узкий, длиной в сотню метров и пару сотен человек в мониторах...как гребцы на галерах.. большие Ит лавки на жаргоне и называются - галеры.

И этой братии около 180 тыс.
да, 1 процент ВВП. но это их бабло, что толку что 30 процентов ВВП (к примеру) агросектора это 28 процентов лендлорадам, а 2 народу.
Востаннє редагувалось Voistov в Чет 08 лип, 2021 16:05, всього редагувалось 1 раз.
Voistov
 
Повідомлень: 77
З нами з: 15.02.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:07

proftpd66

Оправдать себя? мне случаем на неужно опрадываться, что я гамбургер купил сьел?

Я уже 8 лет в купленом живу.
В течени года мне нужно расшириться.
Очень жду снижения цен (вы наверное думаете что я из секты дорожаев).
Voistov
 
Повідомлень: 77
З нами з: 15.02.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:11

  Voistov написав:кроме девелоперов есть админы, тестировщики, девопсы, проджект менеджеры, бизнес аналитики, Специалисты по бизнесинтеиллидженс It, технические писатели, инженеры баз данных, UX дизайнеры, 3D дизайнеры.. я могу продолжать долго.
Не все поулчают как девелоперы, но некотоыре получают даже больше чем они.


Больше девелоперов могут получать разве что архитекторы, девопсы и какие-то супер-редкие дата-сайнтисты и спецы по информационной безопасности. Всё. Менеджмент - проектный/продуктовый/операционный - не в счет, этих людей по нормам управляемости, как и в любом другом бизнесе, существенно меньше, чем специалистов
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 08 лип, 2021 16:20, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10438
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2276 раз.
Подякували: 4954 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:12

  Voistov написав:proftpd66

Оправдать себя? мне случаем на неужно опрадываться, что я гамбургер купил сьел?

Я уже 8 лет в купленом живу.
В течени года мне нужно расшириться.
Очень жду снижения цен (вы наверное думаете что я из секты дорожаев).

Вы с идиотом пытаетесь вести диалог
hume
 
Повідомлень: 7987
З нами з: 27.12.12
Подякував: 861 раз.
Подякували: 1540 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:22

  proftpd66 написав:
  hume написав:
  Voistov написав:proftpd66

Оправдать себя? мне случаем на неужно опрадываться, что я гамбургер купил сьел?

Я уже 8 лет в купленом живу.
В течени года мне нужно расшириться.
Очень жду снижения цен (вы наверное думаете что я из секты дорожаев).

Вы с идиотом пытаетесь вести диалог


спросите статистику у Зрадио :) :mrgreen:


Шта? Я статистику идиотов не веду - их хоть и много здесь, но запомнить несложно
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10438
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2276 раз.
Подякували: 4954 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:22

  Voistov написав:
  BIGor написав:
  Voistov написав:Я конечно же не имею статистики, но и вы тоже.
Но я все таки из этой сферы.
Поэтому посмею поправить вас.
Именно программистов, по всей Украине, сильных Мидлов и сенсоров измеряется десятками тысяч.
Но кроме программистов есть, другие специализации со сравнимыми зарплатами.
Я например сениор аппликейшен саппорт инженер.
Моя зп на уровне сильного Миддла программиста.
Количество человек в аутсрсноой ит индустрии что то около 200 тыс человек по всей Украине.
Хотя конечно все оценочные данные.

Не забывайте, что помимо девелоперов есть админы, тестировщики, ейчары, рекрутеры, бухгалтеры - которые зарабатывают намного меньше девелоперов. Но также читал об оценке в 180 тыс. человек.


не берем тех кто рядом, рекрутеров бухгалтеров.

кроме девелоперов есть админы, тестировщики, девопсы, проджект менеджеры, бизнес аналитики, Специалисты по бизнесинтеиллидженс It, технические писатели, инженеры баз данных, UX дизайнеры, 3D дизайнеры.. я могу продолжать долго.
Не все поулчают как девелоперы, но некотоыре получают даже больше чем они.
Вы просто никогда не видели как десятки рядов опенспейса сидят в ряд.. Натурально опенспейс, узкий, длиной в сотню метров и пару сотен человек в мониторах...как гребцы на галерах.. большие Ит лавки на жаргоне и называются - галеры.

И этой братии около 180 тыс.
да, 1 процент ВВП. но это их бабло, что толку что 30 процентов ВВП (к примеру) агросектора это 28 процентов лендлорадам, а 2 народу.

Откуда Вы знаете, что я видел или не видел?
Про 180 тыс. смотрите сюда https://dou.ua/lenta/articles/top-50-wi ... from=doufp навскидку 20% в ИТ нетехнических работников. Вот уже и не 180 тыс. Да и в офисах сейчас мало кто сидит. Нахиба им душный Киев?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5042
З нами з: 19.09.10
Подякував: 851 раз.
Подякували: 1102 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:32

Все? А ведь Банк Англии об ужесточении ДКП еще даже не заикался

U.K. House Prices Fall First Time Since January
https://www.bloomberg.com/news/articles ... lifax-says
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10438
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2276 раз.
Подякували: 4954 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:33

  BIGor написав:Откуда Вы знаете, что я видел или не видел?
Про 180 тыс. смотрите сюда https://dou.ua/lenta/articles/top-50-wi ... from=doufp навскидку 20% в ИТ нетехнических работников. Вот уже и не 180 тыс. Да и в офисах сейчас мало кто сидит. Нахиба им душный Киев?


из внутренней инфы:
- последняя реальная оценка рынка основными игроками 220 тыс. человек
- 6-7% валютной выручки страны от IT и основная доля в ней это зарплата
- средняя зп по большим (>800 человек), учитывая всех работников (а не только IT), составляет $2.1-2.5к.
- средняя зп по большим (>800 человек) только IT составляет $2.4-2.8k
kbadoo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 73
З нами з: 07.11.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:33

quote="5257845:BIGor"
-----
  Voistov написав:
  BIGor написав:
  Voistov написав:Я конечно же не имею статистики, но и вы тоже.
Но я все таки из этой сферы.
Поэтому посмею поправить вас.
Именно программистов, по всей Украине, сильных Мидлов и сенсоров измеряется десятками тысяч.
Но кроме программистов есть, другие специализации со сравнимыми зарплатами.
Я например сениор аппликейшен саппорт инженер.
Моя зп на уровне сильного Миддла программиста.
Количество человек в аутсрсноой ит индустрии что то около 200 тыс человек по всей Украине.
Хотя конечно все оценочные данные.

Не забывайте, что помимо девелоперов есть админы, тестировщики, ейчары, рекрутеры, бухгалтеры - которые зарабатывают намного меньше девелоперов. Но также читал об оценке в 180 тыс. человек.


не берем тех кто рядом, рекрутеров бухгалтеров.

кроме девелоперов есть админы, тестировщики, девопсы, проджект менеджеры, бизнес аналитики, Специалисты по бизнесинтеиллидженс It, технические писатели, инженеры баз данных, UX дизайнеры, 3D дизайнеры.. я могу продолжать долго.
Не все поулчают как девелоперы, но некотоыре получают даже больше чем они.
Вы просто никогда не видели как десятки рядов опенспейса сидят в ряд.. Натурально опенспейс, узкий, длиной в сотню метров и пару сотен человек в мониторах...как гребцы на галерах.. большие Ит лавки на жаргоне и называются - галеры.

И этой братии около 180 тыс.
да, 1 процент ВВП. но это их бабло, что толку что 30 процентов ВВП (к примеру) агросектора это 28 процентов лендлорадам, а 2 народу.

Откуда Вы знаете, что я видел или не видел?
Про 180 тыс. смотрите сюда https://dou.ua/lenta/articles/top-50-wi ... from=doufp навскидку 20% в ИТ нетехнических работников. Вот уже и не 180 тыс. Да и в офисах сейчас мало кто сидит. Нахиба им душный Киев?

----
недавно десь попалась на очі інфа, що ІТ дає в країну 5ярдів зелені за рік, що 3 рази більше, чим 7-8 років тому, і біля 200К ФОПів із відповідним КВЕДом (хз. скільки не ведуть діяльності)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25308
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1258 раз.
Подякували: 1954 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 7834783578367837>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Sidus, zРадио і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2097, 2098, 2099
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20983 3661601
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лип, 2021 00:05
UA
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
15 24253
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 16:23
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 232527
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95986)
08.07.2021 18:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron