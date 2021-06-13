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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 08 лип, 2021 16:36
kbadoo написав:
из внутренней инфы:
- последняя реальная оценка рынка основными игроками 220 тыс. человек
- 6-7% валютной выручки страны от IT и основная доля в ней это зарплата
- средняя зп по большим (>800 человек), учитывая всех работников (а не только IT), составляет $2.1-2.5к.
- средняя зп по большим (>800 человек) только IT составляет $2.4-2.8k
Із реального життя.
На балансі 1500 ноутів, 3 офіси в різних містах і їжі на декілька млн кожен місяць. В штаті директор, пару бухгалтерів . Всьо. Всю роботу роблять Фопи.
ІТ в Украіїні.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 16:42
Первый написав: kbadoo написав:
из внутренней инфы:
- последняя реальная оценка рынка основными игроками 220 тыс. человек
- 6-7% валютной выручки страны от IT и основная доля в ней это зарплата
- средняя зп по большим (>800 человек), учитывая всех работников (а не только IT), составляет $2.1-2.5к.
- средняя зп по большим (>800 человек) только IT составляет $2.4-2.8k
Із реального життя.
На балансі 1500 ноутів, 3 офіси в різних містах і їжі на декілька млн кожен місяць. В штаті директор, пару бухгалтерів . Всьо. Всю роботу роблять Фопи.
ІТ в Украіїні.
До понятно что это ФОПы. Средний размер официально трудоустроенного персонала это 3-5% от общего штата на компанию, да и то у более публичных. У тех что поменьше % еще ниже.
Востаннє редагувалось kbadoo
в Чет 08 лип, 2021 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 16:58
В 2007 -2008 годах, покупка квартиры под аренду на вторичном рынке было финансово более целесообразным действием, чем сейчас.
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UA
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Додано: Чет 08 лип, 2021 16:59
proftpd66 написав: kbadoo написав:
Вы не понимаете слово "средняя" на компанию или к чему этот бред простите?
Например, я открыл налоговое резиденство в ОАЕ, стал арабом с налогами и открыл компанию в штатах. Как мы определим сколько мы зарабатываем реально??
Начнем с того что в ОАЭ нет налогов для физ.лиц в принципе, для компаний корпоративного тоже (кроме oil & gas, но конечно это не ваш профиль, да и кто вам даст
). Я уже молчу что "открыть" налоговое резидентство это уже перл. Америку откройТЕ.
Со штатами очень зависит от штата и деятелности, сильно много нюансов.
Поверьте, я вполне могу посчитать сколько вы зарабатываете имея ваши цифры
Далее диалог продолжать интереса нет, так как нет предмета разговора в принципе.
Востаннє редагувалось kbadoo
в Чет 08 лип, 2021 17:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 16:59
барабашов написав:Себе из присутствующих здесь состоятельных кротов хоть кто-то бы купил за полтораста бы этот бетон?
Поверьте, есть
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Додано: Чет 08 лип, 2021 17:02
Voistov написав:proftpd66
Оправдать себя? мне случаем на неужно опрадываться, что я гамбургер купил сьел?
Я уже 8 лет в купленом живу.
В течени года мне нужно расшириться.
Очень жду снижения цен (вы наверное думаете что я из секты дорожаев).
О, вам к Сержику, тот тоже ждет, давно правда...и возможно, уже жалеет
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Sidus
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Додано: Чет 08 лип, 2021 17:03
UA написав:
В 2007 -2008 годах, покупка квартиры под аренду на вторичном рынке было финансово более целесообразным действием, чем сейчас.
ага, можна подумати оренда вже відбила ціну покупки, гагага
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flyman
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Додано: Чет 08 лип, 2021 17:05
Sidus написав: Voistov написав:proftpd66
Оправдать себя? мне случаем на неужно опрадываться, что я гамбургер купил сьел?
Я уже 8 лет в купленом живу.
В течени года мне нужно расшириться.
Очень жду снижения цен (вы наверное думаете что я из секты дорожаев).
О, вам к Сержику, тот тоже ждет, давно правда...и возможно, уже жалеет
і я теж латентний ждун, тільки не факт що в Києві, може в Кракові, може в Тернополі, може в Ліссабоні
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 08 лип, 2021 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 17:18
flyman написав: Sidus написав: Voistov написав:proftpd66
Оправдать себя? мне случаем на неужно опрадываться, что я гамбургер купил сьел?
Я уже 8 лет в купленом живу.
В течени года мне нужно расшириться.
Очень жду снижения цен (вы наверное думаете что я из секты дорожаев).
О, вам к Сержику, тот тоже ждет, давно правда...и возможно, уже жалеет
і я теж латентний ждун, тільки не факт що в Києві, може в Кракові, може в Тернополі, може в Ліссабоні
В Кракове и Лиссабоне нет смысла ждать, там кредиты под 3%, бери - не хочу, правда цены соотвественно высокие
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Додано: Чет 08 лип, 2021 17:22
kbadoo написав: proftpd66 написав: kbadoo написав:
Вы не понимаете слово "средняя" на компанию или к чему этот бред простите?
Например, я открыл налоговое резиденство в ОАЕ, стал арабом с налогами и открыл компанию в штатах. Как мы определим сколько мы зарабатываем реально??
Начнем с того что в ОАЭ нет налогов для физ.лиц в принципе, для компаний корпоративного тоже (кроме oil & gas, но конечно это не ваш профиль, да и кто вам даст
). Я уже молчу что "открыть" налоговое резидентство это уже перл. Америку откройТЕ.
Со штатами очень зависит от штата и деятелности, сильно много нюансов.
Поверьте, я вполне могу посчитать сколько вы зарабатываете имея ваши цифры
Далее диалог продолжать интереса нет, так как нет предмета разговора в принципе.
и как Вы можете посчитать?
если буду отклонять все предложения, и даже от Макса из Столицы, и соглашаться только на 100млн долл. в месяц?
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proftpd66
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