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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7835783678377838>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 111
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:36

  kbadoo написав:
  BIGor написав:Откуда Вы знаете, что я видел или не видел?
Про 180 тыс. смотрите сюда https://dou.ua/lenta/articles/top-50-wi ... from=doufp навскидку 20% в ИТ нетехнических работников. Вот уже и не 180 тыс. Да и в офисах сейчас мало кто сидит. Нахиба им душный Киев?


из внутренней инфы:
- последняя реальная оценка рынка основными игроками 220 тыс. человек
- 6-7% валютной выручки страны от IT и основная доля в ней это зарплата
- средняя зп по большим (>800 человек), учитывая всех работников (а не только IT), составляет $2.1-2.5к.
- средняя зп по большим (>800 человек) только IT составляет $2.4-2.8k


Із реального життя.
На балансі 1500 ноутів, 3 офіси в різних містах і їжі на декілька млн кожен місяць. В штаті директор, пару бухгалтерів . Всьо. Всю роботу роблять Фопи.
ІТ в Украіїні.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:42

  Первый написав:
  kbadoo написав:
  BIGor написав:Откуда Вы знаете, что я видел или не видел?
Про 180 тыс. смотрите сюда https://dou.ua/lenta/articles/top-50-wi ... from=doufp навскидку 20% в ИТ нетехнических работников. Вот уже и не 180 тыс. Да и в офисах сейчас мало кто сидит. Нахиба им душный Киев?


из внутренней инфы:
- последняя реальная оценка рынка основными игроками 220 тыс. человек
- 6-7% валютной выручки страны от IT и основная доля в ней это зарплата
- средняя зп по большим (>800 человек), учитывая всех работников (а не только IT), составляет $2.1-2.5к.
- средняя зп по большим (>800 человек) только IT составляет $2.4-2.8k


Із реального життя.
На балансі 1500 ноутів, 3 офіси в різних містах і їжі на декілька млн кожен місяць. В штаті директор, пару бухгалтерів . Всьо. Всю роботу роблять Фопи.
ІТ в Украіїні.


До понятно что это ФОПы. Средний размер официально трудоустроенного персонала это 3-5% от общего штата на компанию, да и то у более публичных. У тех что поменьше % еще ниже.
Востаннє редагувалось kbadoo в Чет 08 лип, 2021 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:58

В 2007 -2008 годах, покупка квартиры под аренду на вторичном рынке было финансово более целесообразным действием, чем сейчас.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:59

  proftpd66 написав:
  kbadoo написав:
Вы не понимаете слово "средняя" на компанию или к чему этот бред простите?


Например, я открыл налоговое резиденство в ОАЕ, стал арабом с налогами и открыл компанию в штатах. Как мы определим сколько мы зарабатываем реально??


Начнем с того что в ОАЭ нет налогов для физ.лиц в принципе, для компаний корпоративного тоже (кроме oil & gas, но конечно это не ваш профиль, да и кто вам даст :D). Я уже молчу что "открыть" налоговое резидентство это уже перл. Америку откройТЕ.

Со штатами очень зависит от штата и деятелности, сильно много нюансов.

Поверьте, я вполне могу посчитать сколько вы зарабатываете имея ваши цифры :D

Далее диалог продолжать интереса нет, так как нет предмета разговора в принципе.
Востаннє редагувалось kbadoo в Чет 08 лип, 2021 17:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:Себе из присутствующих здесь состоятельных кротов хоть кто-то бы купил за полтораста бы этот бетон?


Поверьте, есть
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2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 17:02

  Voistov написав:proftpd66

Оправдать себя? мне случаем на неужно опрадываться, что я гамбургер купил сьел?

Я уже 8 лет в купленом живу.
В течени года мне нужно расшириться.
Очень жду снижения цен (вы наверное думаете что я из секты дорожаев).


О, вам к Сержику, тот тоже ждет, давно правда...и возможно, уже жалеет
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 17:03

  UA написав:В 2007 -2008 годах, покупка квартиры под аренду на вторичном рынке было финансово более целесообразным действием, чем сейчас.

ага, можна подумати оренда вже відбила ціну покупки, гагага
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 17:05

  Sidus написав:
  Voistov написав:proftpd66

Оправдать себя? мне случаем на неужно опрадываться, что я гамбургер купил сьел?

Я уже 8 лет в купленом живу.
В течени года мне нужно расшириться.
Очень жду снижения цен (вы наверное думаете что я из секты дорожаев).


О, вам к Сержику, тот тоже ждет, давно правда...и возможно, уже жалеет

і я теж латентний ждун, тільки не факт що в Києві, може в Кракові, може в Тернополі, може в Ліссабоні
Востаннє редагувалось flyman в Чет 08 лип, 2021 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 17:18

  flyman написав:
  Sidus написав:
  Voistov написав:proftpd66

Оправдать себя? мне случаем на неужно опрадываться, что я гамбургер купил сьел?

Я уже 8 лет в купленом живу.
В течени года мне нужно расшириться.
Очень жду снижения цен (вы наверное думаете что я из секты дорожаев).


О, вам к Сержику, тот тоже ждет, давно правда...и возможно, уже жалеет

і я теж латентний ждун, тільки не факт що в Києві, може в Кракові, може в Тернополі, може в Ліссабоні


В Кракове и Лиссабоне нет смысла ждать, там кредиты под 3%, бери - не хочу, правда цены соотвественно высокие
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 17:22

  kbadoo написав:
  proftpd66 написав:
  kbadoo написав:
Вы не понимаете слово "средняя" на компанию или к чему этот бред простите?


Например, я открыл налоговое резиденство в ОАЕ, стал арабом с налогами и открыл компанию в штатах. Как мы определим сколько мы зарабатываем реально??


Начнем с того что в ОАЭ нет налогов для физ.лиц в принципе, для компаний корпоративного тоже (кроме oil & gas, но конечно это не ваш профиль, да и кто вам даст :D). Я уже молчу что "открыть" налоговое резидентство это уже перл. Америку откройТЕ.

Со штатами очень зависит от штата и деятелности, сильно много нюансов.

Поверьте, я вполне могу посчитать сколько вы зарабатываете имея ваши цифры :D

Далее диалог продолжать интереса нет, так как нет предмета разговора в принципе.


и как Вы можете посчитать? :)

если буду отклонять все предложения, и даже от Макса из Столицы, и соглашаться только на 100млн долл. в месяц? :)
proftpd66
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