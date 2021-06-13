Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
из внутренней инфы: - последняя реальная оценка рынка основными игроками 220 тыс. человек - 6-7% валютной выручки страны от IT и основная доля в ней это зарплата - средняя зп по большим (>800 человек), учитывая всех работников (а не только IT), составляет $2.1-2.5к. - средняя зп по большим (>800 человек) только IT составляет $2.4-2.8k
Із реального життя. На балансі 1500 ноутів, 3 офіси в різних містах і їжі на декілька млн кожен місяць. В штаті директор, пару бухгалтерів . Всьо. Всю роботу роблять Фопи. ІТ в Украіїні.
flyman написав:Напоркуа ТТ чи Тетріс, якщо можна працювати віддалено із підвала в іпенях іпенів і обігріватися зимою теплом роутера?
Вот как это можно вам объяснить? Не знаю.
От ви все в пошукаш ідеала, вже третью прелєсць пробуєте облагородити, плінтуси прихованого монтажу в ціну лофт-ремонта цоколя, а може і кавалірки під ключ.
Вот сейчас чувствую уже, что не будет изюминки в моей квартире. Чего-то такого, что создает ВАУ-эффект. Типа стены с панелями под бетон как у вас или какой-то зеленой стены или какой-то инсталляции... Надо думать. Спасать ремонт.
airmax78 написав:Вот сейчас чувствую уже, что не будет изюминки в моей квартире. Чего-то такого, что создает ВАУ-эффект. Типа стены с панелями под бетон как у вас или какой-то зеленой стены или какой-то инсталляции... Надо думать. Спасать ремонт.
из внутренней инфы: - последняя реальная оценка рынка основными игроками 220 тыс. человек - 6-7% валютной выручки страны от IT и основная доля в ней это зарплата - средняя зп по большим (>800 человек), учитывая всех работников (а не только IT), составляет $2.1-2.5к. - средняя зп по большим (>800 человек) только IT составляет $2.4-2.8k
Із реального життя. На балансі 1500 ноутів, 3 офіси в різних містах і їжі на декілька млн кожен місяць. В штаті директор, пару бухгалтерів . Всьо. Всю роботу роблять Фопи. ІТ в Украіїні.
Навіщо наути на балансі ? Фоп IT не може собі дозволити власний ноут ?
Хомякоид написав: Навіщо наути на балансі ? Фоп IT не може собі дозволити власний ноут ?
Чтобы у фискалов было больше причин вставить пистонов по самое небалуйся. Первый врать не будет. Да и ИТ-контора на 1500 человек - это бизнес с выручкой 80-130 млн долларов в год. Всего-то. Любой бетоно-практик имеет свободный доступ к ее бухгалтерии
airmax78 написав:Вот сейчас чувствую уже, что не будет изюминки в моей квартире. Чего-то такого, что создает ВАУ-эффект. Типа стены с панелями под бетон как у вас или какой-то зеленой стены или какой-то инсталляции... Надо думать. Спасать ремонт.
Рассмотрите фотообои с видами Манхеттена или Эйфелевой башни.