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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7836783778387839>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 111
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 17:45

  Первый написав:
  kbadoo написав:
  BIGor написав:Откуда Вы знаете, что я видел или не видел?
Про 180 тыс. смотрите сюда https://dou.ua/lenta/articles/top-50-wi ... from=doufp навскидку 20% в ИТ нетехнических работников. Вот уже и не 180 тыс. Да и в офисах сейчас мало кто сидит. Нахиба им душный Киев?


из внутренней инфы:
- последняя реальная оценка рынка основными игроками 220 тыс. человек
- 6-7% валютной выручки страны от IT и основная доля в ней это зарплата
- средняя зп по большим (>800 человек), учитывая всех работников (а не только IT), составляет $2.1-2.5к.
- средняя зп по большим (>800 человек) только IT составляет $2.4-2.8k


Із реального життя.
На балансі 1500 ноутів, 3 офіси в різних містах і їжі на декілька млн кожен місяць. В штаті директор, пару бухгалтерів . Всьо. Всю роботу роблять Фопи.
ІТ в Украіїні.

Заходимо сюди https://dou.ua/lenta/articles/top-50-wi ... from=doufp
і читаємо дуже уважно
Кількість технічних спеціалістів, кількість нетехнічних спеціалістів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 17:49

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:Напоркуа ТТ чи Тетріс, якщо можна працювати віддалено із підвала в іпенях іпенів і обігріватися зимою теплом роутера?

Вот как это можно вам объяснить? Не знаю.

От ви все в пошукаш ідеала, вже третью прелєсць пробуєте облагородити, плінтуси прихованого монтажу в ціну лофт-ремонта цоколя, а може і кавалірки під ключ.

Вот сейчас чувствую уже, что не будет изюминки в моей квартире. Чего-то такого, что создает ВАУ-эффект. Типа стены с панелями под бетон как у вас или какой-то зеленой стены или какой-то инсталляции... Надо думать. Спасать ремонт.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 17:52

  airmax78 написав:Вот сейчас чувствую уже, что не будет изюминки в моей квартире. Чего-то такого, что создает ВАУ-эффект. Типа стены с панелями под бетон как у вас или какой-то зеленой стены или какой-то инсталляции... Надо думать. Спасать ремонт.

а вид з вікна?
чи штори рішають все?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 18:08

  Первый написав:
  kbadoo написав:
  BIGor написав:Откуда Вы знаете, что я видел или не видел?
Про 180 тыс. смотрите сюда https://dou.ua/lenta/articles/top-50-wi ... from=doufp навскидку 20% в ИТ нетехнических работников. Вот уже и не 180 тыс. Да и в офисах сейчас мало кто сидит. Нахиба им душный Киев?


из внутренней инфы:
- последняя реальная оценка рынка основными игроками 220 тыс. человек
- 6-7% валютной выручки страны от IT и основная доля в ней это зарплата
- средняя зп по большим (>800 человек), учитывая всех работников (а не только IT), составляет $2.1-2.5к.
- средняя зп по большим (>800 человек) только IT составляет $2.4-2.8k


Із реального життя.
На балансі 1500 ноутів, 3 офіси в різних містах і їжі на декілька млн кожен місяць. В штаті директор, пару бухгалтерів . Всьо. Всю роботу роблять Фопи.
ІТ в Украіїні.


Навіщо наути на балансі ? Фоп IT не може собі дозволити власний ноут ? :shock:
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 18:11

Хомякоид

Думаєш продукти харчування тому що на їжу не вистачає? Кормлять щоб не вмерли з голоду?
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 18:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Хомякоид

Думаєш продукти харчування тому що на їжу не вистачає? Кормлять щоб не вмерли з голоду?
Там ще рахунки за електрику норм - приходять з павербанками і заряджають всі ґаджети.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 18:17

  Хомякоид написав:
Навіщо наути на балансі ? Фоп IT не може собі дозволити власний ноут ? :shock:


Чтобы у фискалов было больше причин вставить пистонов по самое небалуйся. Первый врать не будет. Да и ИТ-контора на 1500 человек - это бизнес с выручкой 80-130 млн долларов в год. Всего-то. Любой бетоно-практик имеет свободный доступ к ее бухгалтерии :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 18:24

  zРадио написав:Все? А ведь Банк Англии об ужесточении ДКП еще даже не заикался

U.K. House Prices Fall First Time Since January
https://www.bloomberg.com/news/articles ... lifax-says

Деревья до небес не растут. Цены на 8.8 % выше, чем годом ранее. Средняя цена дома вообще в космосе
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 18:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а шоп стать «бетонопрактиком» надо в анамнезе коешо иметь, глюпий
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 18:30

  airmax78 написав:Вот сейчас чувствую уже, что не будет изюминки в моей квартире. Чего-то такого, что создает ВАУ-эффект. Типа стены с панелями под бетон как у вас или какой-то зеленой стены или какой-то инсталляции... Надо думать. Спасать ремонт.

Рассмотрите фотообои с видами Манхеттена или Эйфелевой башни.
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