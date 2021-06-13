Додано: Чет 08 лип, 2021 19:04

Faceless написав: барабашов написав: Себе из присутствующих здесь состоятельных кротов хоть кто-то бы купил за полтораста бы этот бетон?



Поверьте, есть Поверьте, есть

Вы немного не поняли.Тут надо даже не иметь лишних 20+ пачек взятых непонятно с какой тумбочки, у Кинга этих тумбочек как собак нерезаных, Хьюм с Владом тоже стояк там купить скорее всего могут - вопрос вот в чём - по цене убитой сталинки под капремонт в прицентралье, а то и в моей любимой локации в самых совдрочерских домах столицы УССР, идёт голый бетон на ЛЕВОМ БЕРЕГУ, где минимум долларов 600 на метр надо вбухать, чтоб не было тошно переводить взгляд с Лавры на пол и стены, и причём ты отлично знаешь, что какой то Циперович на тебе дураке сделал два конца за три года, тогда как в центре скорее всего даже подешевел раритет с 15-16г.г. ибо нах оно там за 200+куе нужно. Мне к примеру. А за 120 допустим уже нужно. И аренда на ЛБ вечно будет отбиваться по текущим ценам.Так поэтому и вопрос - есть ли у кого знакомые которые всеми копытами встряли в плюс-минус похожую локацию именно без ремонта и по похожей цене метра, а не по цене котлована и у черта на куличках?