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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 лип, 2021 18:55
Обізвати мене любим… просто Жесть.
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Первый
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Додано: Чет 08 лип, 2021 19:01
quote="5257906:Хомякоид"
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Первый написав: kbadoo написав:
из внутренней инфы:
- последняя реальная оценка рынка основными игроками 220 тыс. человек
- 6-7% валютной выручки страны от IT и основная доля в ней это зарплата
- средняя зп по большим (>800 человек), учитывая всех работников (а не только IT), составляет $2.1-2.5к.
- средняя зп по большим (>800 человек) только IT составляет $2.4-2.8k
Із реального життя.
На балансі 1500 ноутів, 3 офіси в різних містах і їжі на декілька млн кожен місяць. В штаті директор, пару бухгалтерів . Всьо. Всю роботу роблять Фопи.
ІТ в Украіїні.
Навіщо наути на балансі ? Фоп IT не може собі дозволити власний ноут ?
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в солідних контор є сек"юріті полісі, щоб стояла ліцензійна Вінда пропатчена останніми патчами проти бекдорів; антівірус, ВПН, заблоковані фаєрволом всякі соціалочки, совєтчиці, тіндери, кідстафи, мамби, порнохаби і т.д.
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flyman
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Додано: Чет 08 лип, 2021 19:03
kingkongovets написав:
а шоп стать «бетонопрактиком» надо в анамнезе коешо иметь, глюпий
В большинстве случаев это "коешо" - папины деньги. И как раз эти бетонопрактики чаще других задирают нос. В том числе здесь на ветке. Самородки куда скромнее. Понимают, что РН - не rocket science, и главный фактор успеха - это избирательность
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Додано: Чет 08 лип, 2021 19:04
Faceless написав:
барабашов написав:Себе из присутствующих здесь состоятельных кротов хоть кто-то бы купил за полтораста бы этот бетон?
Поверьте, есть
Вы немного не поняли.
Тут надо даже не иметь лишних 20+ пачек взятых непонятно с какой тумбочки, у Кинга этих тумбочек как собак нерезаных, Хьюм с Владом тоже стояк там купить скорее всего могут - вопрос вот в чём - по цене убитой сталинки под капремонт в прицентралье, а то и в моей любимой локации в самых совдрочерских домах столицы УССР, идёт голый бетон на ЛЕВОМ БЕРЕГУ, где минимум долларов 600 на метр надо вбухать, чтоб не было тошно переводить взгляд с Лавры на пол и стены, и причём ты отлично знаешь, что какой то Циперович на тебе дураке сделал два конца за три года, тогда как в центре скорее всего даже подешевел раритет с 15-16г.г. ибо нах оно там за 200+куе нужно. Мне к примеру. А за 120 допустим уже нужно. И аренда на ЛБ вечно будет отбиваться по текущим ценам.
Так поэтому и вопрос - есть ли у кого знакомые которые всеми копытами встряли в плюс-минус похожую локацию именно без ремонта и по похожей цене метра, а не по цене котлована и у черта на куличках?
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Додано: Чет 08 лип, 2021 19:12
flyman написав:
% по іпотеці покриватиму % по гривневим стовпчикам,
был у меня такой умник знакомый, брал забугром кредиты под 3% и размещал их в Украине под 7% (в доллара). Думал что девал ему не страшен. Отдали честных 200 тыс грн из что то около 73 куе.
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