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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7836783778387839

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 18:55

  zРадио написав:
  Хомякоид написав:
Навіщо наути на балансі ? Фоп IT не може собі дозволити власний ноут ? :shock:


Чтобы у фискалов было больше причин вставить пистонов по самое небалуйся. Первый врать не будет. Да и ИТ-контора на 1500 человек - это бизнес с выручкой 80-130 млн долларов в год. Всего-то. Любой бетоно-практик имеет свободный доступ к ее бухгалтерии :mrgreen:



:D

Обізвати мене любим… просто Жесть.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 19:01

quote="5257906:Хомякоид"
----
  Первый написав:
  kbadoo написав:
  BIGor написав:Откуда Вы знаете, что я видел или не видел?
Про 180 тыс. смотрите сюда https://dou.ua/lenta/articles/top-50-wi ... from=doufp навскидку 20% в ИТ нетехнических работников. Вот уже и не 180 тыс. Да и в офисах сейчас мало кто сидит. Нахиба им душный Киев?


из внутренней инфы:
- последняя реальная оценка рынка основными игроками 220 тыс. человек
- 6-7% валютной выручки страны от IT и основная доля в ней это зарплата
- средняя зп по большим (>800 человек), учитывая всех работников (а не только IT), составляет $2.1-2.5к.
- средняя зп по большим (>800 человек) только IT составляет $2.4-2.8k


Із реального життя.
На балансі 1500 ноутів, 3 офіси в різних містах і їжі на декілька млн кожен місяць. В штаті директор, пару бухгалтерів . Всьо. Всю роботу роблять Фопи.
ІТ в Украіїні.


Навіщо наути на балансі ? Фоп IT не може собі дозволити власний ноут ? :shock:

----
в солідних контор є сек"юріті полісі, щоб стояла ліцензійна Вінда пропатчена останніми патчами проти бекдорів; антівірус, ВПН, заблоковані фаєрволом всякі соціалочки, совєтчиці, тіндери, кідстафи, мамби, порнохаби і т.д.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 19:03

  kingkongovets написав:а шоп стать «бетонопрактиком» надо в анамнезе коешо иметь, глюпий


В большинстве случаев это "коешо" - папины деньги. И как раз эти бетонопрактики чаще других задирают нос. В том числе здесь на ветке. Самородки куда скромнее. Понимают, что РН - не rocket science, и главный фактор успеха - это избирательность
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 19:04

  Faceless написав:
барабашов написав:Себе из присутствующих здесь состоятельных кротов хоть кто-то бы купил за полтораста бы этот бетон?


Поверьте, есть

Вы немного не поняли.
Тут надо даже не иметь лишних 20+ пачек взятых непонятно с какой тумбочки, у Кинга этих тумбочек как собак нерезаных, Хьюм с Владом тоже стояк там купить скорее всего могут - вопрос вот в чём - по цене убитой сталинки под капремонт в прицентралье, а то и в моей любимой локации в самых совдрочерских домах столицы УССР, идёт голый бетон на ЛЕВОМ БЕРЕГУ, где минимум долларов 600 на метр надо вбухать, чтоб не было тошно переводить взгляд с Лавры на пол и стены, и причём ты отлично знаешь, что какой то Циперович на тебе дураке сделал два конца за три года, тогда как в центре скорее всего даже подешевел раритет с 15-16г.г. ибо нах оно там за 200+куе нужно. Мне к примеру. А за 120 допустим уже нужно. И аренда на ЛБ вечно будет отбиваться по текущим ценам.
Так поэтому и вопрос - есть ли у кого знакомые которые всеми копытами встряли в плюс-минус похожую локацию именно без ремонта и по похожей цене метра, а не по цене котлована и у черта на куличках?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 19:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:% по іпотеці покриватиму % по гривневим стовпчикам,
был у меня такой умник знакомый, брал забугром кредиты под 3% и размещал их в Украине под 7+% (в долларах конечно). Думал что девал ему не страшен. Отдали честных 200 тыс грн из что то около 72 куе.

Ваша схема не рабочая. Гораздо более рабочая схема сдавать кавалерки в Кракове, а жить на эти деньги здесь. Там даже подвалы под жильё арендуются, спрос будет расти, а злотый куда стабильнее гривны. По текущим ценам не в курсе в 2016 кавалерка 25м2 в старом фонде сдавалась по цене хорошей киевской однушки у метро. Как раз другой знакомый здесь сдал, там снял.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 19:25

  Faceless написав:
барабашов написав:Себе из присутствующих здесь состоятельных кротов хоть кто-то бы купил за полтораста бы этот бетон?


Поверьте, есть

Купити, напружившись, тому що мрія життя?

Чи купити легко і ненапряжно, одним махом, на здачу від морозива?
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 19:34

  vitaliian написав:
  flyman написав:% по іпотеці покриватиму % по гривневим стовпчикам,
был у меня такой умник знакомый, брал забугром кредиты под 3% и размещал их в Украине под 7+% (в долларах конечно). Думал что девал ему не страшен. Отдали честных 200 тыс грн из что то около 72 куе.

Ваша схема не рабочая. Гораздо более рабочая схема сдавать кавалерки в Кракове, а жить на эти деньги здесь. Там даже подвалы под жильё арендуются, спрос будет расти, а злотый куда стабильнее гривны. По текущим ценам не в курсе в 2016 кавалерка 25м2 в старом фонде сдавалась по цене хорошей киевской однушки у метро. Как раз другой знакомый здесь сдал, там снял.

А чого він, як валянок, тримав все в одному дупа або вієбі банку?
Да ладно, 4.5% в злотих міг брати іпотеку, і погасити за 5 років (або наразі перекредитуватися під нижчий %),
З 2016 середньо по портфелю з депозитів (50% грн 50% юсд) виходил не менше 6% річних, а у 2019 аж 18% в перерахунку в юсд.
Так що % арбітраж - робоча схема.

Тут був один такий, Траст, з нерухомістю в Польщі, і застряв як сливка в дупі, поки не придумав, що поїде в Польщу вчитися, бо інакше не пускали хлопа.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 20:21

Що чутно про податки з "лишніх" м2?
Податкова сама нарахує? Чи потрібно туди йти і піднімати питання?
Востаннє редагувалось Frant в Чет 08 лип, 2021 20:22, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 20:21

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:% по іпотеці покриватиму % по гривневим стовпчикам,
был у меня такой умник знакомый, брал забугром кредиты под 3% и размещал их в Украине под 7+% (в долларах конечно). Думал что девал ему не страшен. Отдали честных 200 тыс грн из что то около 72 куе.

Ваша схема не рабочая. Гораздо более рабочая схема сдавать кавалерки в Кракове, а жить на эти деньги здесь. Там даже подвалы под жильё арендуются, спрос будет расти, а злотый куда стабильнее гривны. По текущим ценам не в курсе в 2016 кавалерка 25м2 в старом фонде сдавалась по цене хорошей киевской однушки у метро. Как раз другой знакомый здесь сдал, там снял.

А чого він, як валянок, тримав все в одному дупа або вієбі банку?
Да ладно, 4.5% в злотих міг брати іпотеку, і погасити за 5 років (або наразі перекредитуватися під нижчий %),
З 2016 середньо по портфелю з депозитів (50% грн 50% юсд) виходил не менше 6% річних, а у 2019 аж 18% в перерахунку в юсд.
Так що % арбітраж - робоча схема.

Тут був один такий, Траст, з нерухомістю в Польщі, і застряв як сливка в дупі, поки не придумав, що поїде в Польщу вчитися, бо інакше не пускали хлопа.

airmax78
 
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