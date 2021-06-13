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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7837783878397840

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 21:53

  vitaliian написав:
  flyman написав:З 2016 середньо по портфелю з депозитів (50% грн 50% юсд) виходил не менше 6% річних, а у 2019 аж 18% в перерахунку в юсд.
Так що % арбітраж - робоча схема.
а сейчас средняя по портфелю какая? оно то рабочая до девала. было при нормальных ставках.

хех, наразі нижча за інфляцію, що в доларах, що в гривнях, але виручає девирсифікаці кавалірками біля ШРТ - ці ростуть, портфель самобалансіруєццо.

При кожній кризі якась тема загибається, а якась стає хайповою.
Напр. з роботою після кожної кризи замітив міняється напрям, так як щось відмирає, а щось росте як гриби після дощу, єдине, що тре тримати ніс по вітру і швидко орієнтуватися та змінювати діяльність.

Тобто криза, тебе виставляють на мороз, ти отдихуєшся, латаєш діри, мутиш воду, дивишся, що стає трендовим, набиваєш які здібності в цьому, набираєш базворди, марафетиш резюме, і вуаля: тренд росте, спеціалістів в ньому мало, ти тіпа троха експерт і новій на хвилі закриваєш питання простою та втрат під час рекогнізцировки та маневрів, та куєш залізо не відходя від каси і так до нової кризи. А там знову на мороз, зализування ран, передишка, пошук нових горизонтів і по новому витку спіралі.

Якось так.

З.І.
Нєдвіж: пєрєуступка, арєнда, бла-бла-бла... отработана тєма, як перед цим депозити... удєл пєнсов на дєцком трьокольосом вєлікє. Пока ще ціни в опогєї - зливайте і забувайте про бітон (якщо хочете розвиватися, а не оказацця на ринку де повно чистільщіків обуві та успішних Долярчиків перекваліхвікованих в лендлордів, в яких
1к що виглядає як 3к)!
flyman
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  #<1 ... 7837783878397840
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