Додано: Чет 08 лип, 2021 21:53

vitaliian написав: flyman написав: З 2016 середньо по портфелю з депозитів (50% грн 50% юсд) виходил не менше 6% річних, а у 2019 аж 18% в перерахунку в юсд.

Так що % арбітраж - робоча схема. З 2016 середньо по портфелю з депозитів (50% грн 50% юсд) виходил не менше 6% річних, а у 2019 аж 18% в перерахунку в юсд.Так що % арбітраж - робоча схема. а сейчас средняя по портфелю какая? оно то рабочая до девала. было при нормальных ставках. а сейчас средняя по портфелю какая? оно то рабочая до девала. было при нормальных ставках.

хех, наразі нижча за інфляцію, що в доларах, що в гривнях, але виручає девирсифікаці кавалірками біля ШРТ - ці ростуть, портфель самобалансіруєццо.При кожній кризі якась тема загибається, а якась стає хайповою.Напр. з роботою після кожної кризи замітив міняється напрям, так як щось відмирає, а щось росте як гриби після дощу, єдине, що тре тримати ніс по вітру і швидко орієнтуватися та змінювати діяльність.Тобто криза, тебе виставляють на мороз, ти отдихуєшся, латаєш діри, мутиш воду, дивишся, що стає трендовим, набиваєш які здібності в цьому, набираєш базворди, марафетиш резюме, і вуаля: тренд росте, спеціалістів в ньому мало, ти тіпа троха експерт і новій на хвилі закриваєш питання простою та втрат під час рекогнізцировки та маневрів, та куєш залізо не відходя від каси і так до нової кризи. А там знову на мороз, зализування ран, передишка, пошук нових горизонтів і по новому витку спіралі.Якось так.З.І.Нєдвіж: пєрєуступка, арєнда, бла-бла-бла... отработана тєма, як перед цим депозити... удєл пєнсов на дєцком трьокольосом вєлікє. Пока ще ціни в опогєї - зливайте і забувайте про бітон (якщо хочете розвиватися, а не оказацця на ринку де повно чистільщіків обуві та успішних Долярчиків перекваліхвікованих в лендлордів, в яких1к що виглядає як 3к)!