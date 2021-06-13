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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7837783878397840

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 01:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Анталию теперь ездим на машине "какАкурт"(с)
https://m.censor.net/ru/photo_news/3275 ... ayut_sredi
Кстати, за что его ветку забанили? Такая жизнерадостная была.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 04:09

  airmax78 написав:Кстати, за что его ветку забанили? Такая жизнерадостная была.


Вы в гостях. Не забывайте.
Я открыл свой форум про финансы:
https://pnut.co/6cYZ
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 09 лип, 2021 04:24, всього редагувалось 4 разів.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 04:17

  hume написав:Вы с идиотом пытаетесь вести диалог


  hume написав:
  zРадио написав:Все? А ведь Банк Англии об ужесточении ДКП еще даже не заикался

U.K. House Prices Fall First Time Since January
https://www.bloomberg.com/news/articles ... lifax-says

Деревья до небес не растут. Цены на 8.8 % выше, чем годом ранее. Средняя цена дома вообще в космосе


А ничего, что до восстребования в гривне 9.8%(12%) весь 2020. В любой момент можно было поменять на доллар/евро. И ОВГЗ 12.5% (от 2млн нет обслуживания)

Идиот купил бетон и заплатит налоги и амортизацию :)
proftpd66
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  #<1 ... 7837783878397840
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