Кстати, за что его ветку забанили? Такая жизнерадостная была.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 01:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Анталию теперь ездим на машине "какАкурт"(с)
Кстати, за что его ветку забанили? Такая жизнерадостная была.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 04:09
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Я открыл свой форум про финансы:
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 09 лип, 2021 04:24, всього редагувалось 4 разів.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 04:17
А ничего, что до восстребования в гривне 9.8%(12%) весь 2020. В любой момент можно было поменять на доллар/евро. И ОВГЗ 12.5% (от 2млн нет обслуживания)
Идиот купил бетон и заплатит налоги и амортизацию
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