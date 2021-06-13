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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7838783978407841>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 04:09

  airmax78 написав:Кстати, за что его ветку забанили? Такая жизнерадостная была.


Вы в гостях. Не забывайте.
Я открыл свой форум про финансы:
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 09 лип, 2021 07:09, всього редагувалось 5 разів.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 04:17

  hume написав:Вы с идиотом пытаетесь вести диалог


  hume написав:
  zРадио написав:Все? А ведь Банк Англии об ужесточении ДКП еще даже не заикался

U.K. House Prices Fall First Time Since January
https://www.bloomberg.com/news/articles ... lifax-says

Деревья до небес не растут. Цены на 8.8 % выше, чем годом ранее. Средняя цена дома вообще в космосе


А ничего, что до восстребования в гривне 9.8%(12%) весь 2020. В любой момент можно было поменять на доллар/евро. И ОВГЗ 11-12.5% (от 2млн нет обслуживания)

Купил бетон и заплатит налоги и амортизацию :)
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 09 лип, 2021 07:09, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 06:31

  airmax78 написав:В Анталию теперь ездим на машине "какАкурт"(с)
https://m.censor.net/ru/photo_news/3275 ... ayut_sredi
Кстати, за что его ветку забанили? Такая жизнерадостная была.

Он сам закрыл,взгрустнул :wink:
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 09 лип, 2021 08:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 06:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:Идиот купил бетон и заплатит налоги и амортизацию
на этой ветке нормой считается 6% доходности всё что выше - идиотизм.
  flyman написав:але виручає девирсифікаці кавалірками біля ШРТ - ці ростуть,
боюсь что растут только хотелки. Для интереса попробуйте что то продать. Отказаться от сделки можно в любой момент :D
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1-kom-kvartira-vorzel-ul-evropeyskaya-4-IDM6PMV.html#5ee4988e81
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/smart-kvartira-sofievka-borschagovka-s-pravom-sobstvennosti-IDLmVxZ.html#1ecbdc653f
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 07:06

  vitaliian написав:
  proftpd66 написав:Идиот купил бетон и заплатит налоги и амортизацию
на этой ветке нормой считается 6% доходности всё что выше - идиотизм.
  flyman написав:але виручає девирсифікаці кавалірками біля ШРТ - ці ростуть,
боюсь что растут только хотелки. Для интереса попробуйте что то продать. Отказаться от сделки можно в любой момент :D
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1-kom-kvartira-vorzel-ul-evropeyskaya-4-IDM6PMV.html#5ee4988e81
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/smart-kvartira-sofievka-borschagovka-s-pravom-sobstvennosti-IDLmVxZ.html#1ecbdc653f

Ви би хоть до сніданку таке не постили.
А ж апетит пропав.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 07:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Ви би хоть до сніданку таке не постили.
А ж апетит пропав.
не превращайтесь в Макса, все цоколя/кавалерки выглядят +/- одинаково. То что ваши какие то особенные это самообман - слишком маленькая площадь для реализации какого либо дизайна.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 07:25

Роздуми про майбутнє КРЖН та укро-їліти:

"ЄС подвоїли кількість вакансій для українців: кого та куди запрошують на роботу.
Найбільш популярні спеціальності:

сантехнік,

електрик,

зварювальник,

різнороб,

пакувальник,

швачка,

кухар,

доглядальниця,

водій.

За словами президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника, за різними оцінками сьогодні за кордоном працюють 3-5 млн українців."

https://uainfo.org/blognews/1625757993- ... go-ta.html

  Мизантрóп написав:
  airmax78 написав:В Анталию теперь ездим на машине "какАкурт"(с)
https://m.censor.net/ru/photo_news/3275 ... ayut_sredi
Кстати, за что его ветку забанили? Такая жизнерадостная была.

Он сам закрыл

Тому що патрони закінчились.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 09 лип, 2021 08:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 07:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло

https://lb.ua/economics/2021/07/08/4888 ... wHVd20S5wM
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 07:39

  vitaliian написав:
  flyman написав:Ви би хоть до сніданку таке не постили.
А ж апетит пропав.
не превращайтесь в Макса, все цоколя/кавалерки выглядят +/- одинаково. То что ваши какие то особенные это самообман - слишком маленькая площадь для реализации какого либо дизайна.


Нє, ну Ви взагалі трешовий треш показали.
Коли Я ще бачив повідомлення людини мухи, то у нього в напівпідвалі велике, майже нормальне вікно , а це все таки суттєвий плюс.
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 07:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Нє, ну Ви взагалі трешовий треш показали.
признаю схватил первые попавшиеся обьявления, если за большое окно покупатель согласен доплатить 5-10куе тогда всё ок.
vitaliian
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