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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 лип, 2021 04:09
Вы в гостях. Не забывайте.
Я открыл свой форум про финансы:
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 09 лип, 2021 07:09, всього редагувалось 5 разів.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 04:17
А ничего, что до восстребования в гривне 9.8%(12%) весь 2020. В любой момент можно было поменять на доллар/евро. И ОВГЗ 11-12.5% (от 2млн нет обслуживания)
Купил бетон и заплатит налоги и амортизацию
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 09 лип, 2021 07:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 06:31
Он сам закрыл,взгрустнул
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 09 лип, 2021 08:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 06:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
на этой ветке нормой считается 6% доходности всё что выше - идиотизм.
боюсь что растут только хотелки. Для интереса попробуйте что то продать. Отказаться от сделки можно в любой момент
Додано: П'ят 09 лип, 2021 07:06
Ви би хоть до сніданку таке не постили.
А ж апетит пропав.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 07:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 09 лип, 2021 07:25
Роздуми про майбутнє КРЖН та укро-їліти:
"ЄС подвоїли кількість вакансій для українців: кого та куди запрошують на роботу.
Найбільш популярні спеціальності:
сантехнік,
електрик,
зварювальник,
різнороб,
пакувальник,
швачка,
кухар,
доглядальниця,
водій.
За словами президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника, за різними оцінками сьогодні за кордоном працюють 3-5 млн українців."
Тому що патрони закінчились.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 09 лип, 2021 08:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 07:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
Додано: П'ят 09 лип, 2021 07:39
Нє, ну Ви взагалі трешовий треш показали.
Коли Я ще бачив повідомлення людини мухи, то у нього в напівпідвалі велике, майже нормальне вікно , а це все таки суттєвий плюс.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 07:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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