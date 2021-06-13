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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7838783978407841

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:07

  vitaliian написав:
  flyman написав:Ви би хоть до сніданку таке не постили.
А ж апетит пропав.
не превращайтесь в Макса, все цоколя/кавалерки выглядят +/- одинаково. То что ваши какие то особенные это самообман - слишком маленькая площадь для реализации какого либо дизайна.

Ладно, вийшов з під"їзду і тут на спортплощадці більше як півдюжини фітоняшок упражняються, і мужик стоїть з вайпом споглядає. Ляпота. І пара песиків. А може то фіто-вовчиці?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Застройщики уйдут с рынка, а цена квартир взлетит: рынок готовится к налоговым новациям

https://ubr.ua/market/real-estate/zastr ... am-4004752
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:28

  kingkongovets написав:Застройщики уйдут с рынка, а цена квартир взлетит: рынок готовится к налоговым новациям

https://ubr.ua/market/real-estate/zastr ... am-4004752

давно пора. чем меньше строек тем выше цена.
я б вообще поставил бы моратирий на заструйку киева лет так на 10
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:32

Додам гілці конструктиву. У повній мірі розумію що це майже офтоп і не динаміка ку США, держкомстата чи падіння графіків, тому прошу модераторів не видаляти, а мене не банити.


КАН змінив текст договору

8.10. Сторони розуміють, що вартість Об’єкта на дату укладання цього Договору визначена без урахування ПДВ (згідно з пп. 197.1.14. п. 197.1. статті 197 Податкового Кодексу України). У випадку, якщо в період дії цього Договору зміняться норми законодавства щодо оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) операцій з постачання житла, - Сторони переглянуть вартість Об’єкта з урахуванням відповідних змін законодавства.
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:37

  Первый написав:..
КАН змінив текст договору
..

наверняка это к обвалу. Если не через три месяца, то, максимум, через 4.
Зарплаты 200К программистов не растут так быстро, как налоги
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Ладно, вийшов з під"їзду і тут на спортплощадці більше як півдюжини фітоняшок упражняються, і мужик стоїть з вайпом споглядає. Ляпота. І пара песиків. А може то фіто-вовчиці?
к счастью под моим окном ничего такого нет, а спортплощадка и волчицы с колясками гуляют в парке за 300 метров от меня.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:42

  sequence написав:
  Первый написав:..
КАН змінив текст договору
..

наверняка это к обвалу. Если не через три месяца, то, максимум, через 4.
Зарплаты 200К программистов не растут так быстро, как налоги


На березневих хаях зРадіо юніт Па 1500. - 40% це буде по 900.
Січас Па 2000+…..
До 900 залишилося 1.5 місяці. Ура. Чекаєм. Візьму квартирку з деревом і буду судитися з жеком за квартплату і неякісне косіння трави у квартирі.
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:56

  vitaliian написав:
  flyman написав:Ладно, вийшов з під"їзду і тут на спортплощадці більше як півдюжини фітоняшок упражняються, і мужик стоїть з вайпом споглядає. Ляпота. І пара песиків. А може то фіто-вовчиці?
к счастью под моим окном ничего такого нет, а спортплощадка и волчицы с колясками гуляют в парке за 300 метров от меня.


Та такий інцендєнт, іде юна вовчиться з маленьким бульдогом, і той починає ричати на мене.
Кажу, чого такий злий?
- Нє бойтєсь, он Вас нє сьєст.

Правда вдень все вимирає.
Це зранку калясочниці і собачатники, сьогодні ще фітоняшок обнаружив.

А під вечір толпами виходять вовчиці з личинками.
Але в мене вікна не в двір, того балагану не чути і не видко.
Тому якщо хочете тиші, не беріть квартири з вікнами у внутрішній двір.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:02

  vitaliian написав:
  flyman написав:Ви би хоть до сніданку таке не постили.
А ж апетит пропав.
не превращайтесь в Макса, все цоколя/кавалерки выглядят +/- одинаково. То что ваши какие то особенные это самообман - слишком маленькая площадь для реализации какого либо дизайна.

наприклад, я вибирав досить прискіпливо, як Сєржик:
правильна форма приміщень, нормальне вікно, вид куда надо, ШРТ щоб в пішій доступності, ГТ поряд, сумермаркет, і т.д. і т.п., і в розумному бюджеті.

А там на фото: ужас-ужас.
flyman
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  #<1 ... 7838783978407841
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