Ладно, вийшов з під"їзду і тут на спортплощадці більше як півдюжини фітоняшок упражняються, і мужик стоїть з вайпом споглядає. Ляпота. І пара песиків. А може то фіто-вовчиці?
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:07
Ладно, вийшов з під"їзду і тут на спортплощадці більше як півдюжини фітоняшок упражняються, і мужик стоїть з вайпом споглядає. Ляпота. І пара песиків. А може то фіто-вовчиці?
Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Застройщики уйдут с рынка, а цена квартир взлетит: рынок готовится к налоговым новациям
Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:28
давно пора. чем меньше строек тем выше цена.
я б вообще поставил бы моратирий на заструйку киева лет так на 10
Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:32
Додам гілці конструктиву. У повній мірі розумію що це майже офтоп і не динаміка ку США, держкомстата чи падіння графіків, тому прошу модераторів не видаляти, а мене не банити.
КАН змінив текст договору
8.10. Сторони розуміють, що вартість Об’єкта на дату укладання цього Договору визначена без урахування ПДВ (згідно з пп. 197.1.14. п. 197.1. статті 197 Податкового Кодексу України). У випадку, якщо в період дії цього Договору зміняться норми законодавства щодо оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) операцій з постачання житла, - Сторони переглянуть вартість Об’єкта з урахуванням відповідних змін законодавства.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:37
Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
к счастью под моим окном ничего такого нет, а спортплощадка и волчицы с колясками гуляют в парке за 300 метров от меня.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:42
На березневих хаях зРадіо юніт Па 1500. - 40% це буде по 900.
Січас Па 2000+…..
До 900 залишилося 1.5 місяці. Ура. Чекаєм. Візьму квартирку з деревом і буду судитися з жеком за квартплату і неякісне косіння трави у квартирі.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:56
Та такий інцендєнт, іде юна вовчиться з маленьким бульдогом, і той починає ричати на мене.
Кажу, чого такий злий?
- Нє бойтєсь, он Вас нє сьєст.
Правда вдень все вимирає.
Це зранку калясочниці і собачатники, сьогодні ще фітоняшок обнаружив.
А під вечір толпами виходять вовчиці з личинками.
Але в мене вікна не в двір, того балагану не чути і не видко.
Тому якщо хочете тиші, не беріть квартири з вікнами у внутрішній двір.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:02
наприклад, я вибирав досить прискіпливо, як Сєржик:
правильна форма приміщень, нормальне вікно, вид куда надо, ШРТ щоб в пішій доступності, ГТ поряд, сумермаркет, і т.д. і т.п., і в розумному бюджеті.
А там на фото: ужас-ужас.
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