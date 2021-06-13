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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78397840784178427843>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:37

  Первый написав:..
КАН змінив текст договору
..

наверняка это к обвалу. Если не через три месяца, то, максимум, через 4.
Зарплаты 200К программистов не растут так быстро, как налоги
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Ладно, вийшов з під"їзду і тут на спортплощадці більше як півдюжини фітоняшок упражняються, і мужик стоїть з вайпом споглядає. Ляпота. І пара песиків. А може то фіто-вовчиці?
к счастью под моим окном ничего такого нет, а спортплощадка и волчицы с колясками гуляют в парке за 300 метров от меня.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:42

  sequence написав:
  Первый написав:..
КАН змінив текст договору
..

наверняка это к обвалу. Если не через три месяца, то, максимум, через 4.
Зарплаты 200К программистов не растут так быстро, как налоги


На березневих хаях зРадіо юніт Па 1500. - 40% це буде по 900.
Січас Па 2000+…..
До 900 залишилося 1.5 місяці. Ура. Чекаєм. Візьму квартирку з деревом і буду судитися з жеком за квартплату і неякісне косіння трави у квартирі.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:56

  vitaliian написав:
  flyman написав:Ладно, вийшов з під"їзду і тут на спортплощадці більше як півдюжини фітоняшок упражняються, і мужик стоїть з вайпом споглядає. Ляпота. І пара песиків. А може то фіто-вовчиці?
к счастью под моим окном ничего такого нет, а спортплощадка и волчицы с колясками гуляют в парке за 300 метров от меня.


Та такий інцендєнт, іде юна вовчиться з маленьким бульдогом, і той починає ричати на мене.
Кажу, чого такий злий?
- Нє бойтєсь, он Вас нє сьєст.

Правда вдень все вимирає.
Це зранку калясочниці і собачатники, сьогодні ще фітоняшок обнаружив.

А під вечір толпами виходять вовчиці з личинками.
Але в мене вікна не в двір, того балагану не чути і не видко.
Тому якщо хочете тиші, не беріть квартири з вікнами у внутрішній двір.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:02

  vitaliian написав:
  flyman написав:Ви би хоть до сніданку таке не постили.
А ж апетит пропав.
не превращайтесь в Макса, все цоколя/кавалерки выглядят +/- одинаково. То что ваши какие то особенные это самообман - слишком маленькая площадь для реализации какого либо дизайна.

наприклад, я вибирав досить прискіпливо, як Сєржик:
правильна форма приміщень, нормальне вікно, вид куда надо, ШРТ щоб в пішій доступності, ГТ поряд, сумермаркет, і т.д. і т.п., і в розумному бюджеті.

А там на фото: ужас-ужас.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:наприклад, я вибирав досить прискіпливо, як Сєржик:
правильна форма приміщень, нормальне вікно, вид куда надо, ШРТ щоб в пішій доступності, ГТ поряд, сумермаркет, і т.д. і т.п., і в розумному бюджеті.

А там на фото: ужас-ужас.

хорошо что вы выбирали лучшее, но вряд ли покупатель лоу энд эконома это оценит звонкой монетой, они обычно ищут подешевле поэтому ужас-ужас варианты вероятно улетят быстрее ваших.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:19

  vitaliian написав:
  flyman написав:наприклад, я вибирав досить прискіпливо, як Сєржик:
правильна форма приміщень, нормальне вікно, вид куда надо, ШРТ щоб в пішій доступності, ГТ поряд, сумермаркет, і т.д. і т.п., і в розумному бюджеті.

А там на фото: ужас-ужас.

хорошо что вы выбирали лучшее, но вряд ли покупатель лоу энд эконома это оценит звонкой монетой, они обычно ищут подешевле поэтому ужас-ужас варианты вероятно улетят быстрее ваших.

Я би не сказав, що ціна адекватна.
Хоча з іншого боку, недавно моніторив, то приблизній локації та метража як в мене цоколь без ремонту був 20Куе, з ремонтом під 25Куе.

А 3 роки тому в сусідньому висіло за 12,5Куе. Може і далі висить за 20Куе, не цікавився.

Якщо перерахувати по метражу, то що ужас-ужас, все ж задорого як для локації, так і для метража. Хоча, якщо з ремонтом, то може воно і адекватна кому буде ціна, але для мене ні.

Я ліпше ті гроші проінвестував би кавалірку в Києві в клубному будинку в пішій доступності до метро, а з часом дозбирав би на ремонт, чим брав те що на картинках у Ворзелі чи СофБорщазі. Хоча стрьомна тєма, як і весь КРЖН і оКРЖН. Може фартонути, а може і ні.

А загалом, не Хперт по лоу-енд. Більше цікавить "економ-комфорт".
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Я ліпше за ті гроші взяв кавалірку в Києві в клубному будинку в пішій доступності до метро, а з часом дозбирав би на ремонт, чим брав те що на картинках у Ворзелі чи СофБорщазі.
не подумайте что я вас троллю, но ваша стратегия строится на желании дорого продать дешёвку. Раньше это работало (сколько лет продавали народу ланосы по цене более современных авто). А сейчас появился выбор, одновременно дураков с деньгами стало сильно меньше.

У киевских и бучанских нищебродов примерно одинаковые доходы (ничего не мешает бучанскому нищеброду работать в Киеве) поэтому х2 за кавалерку в Жулянах вам никто не доплатит. Эконом будет стоить +/- одинаково в Киеве, Буче, Малине, Коростене, Тернополе, Львове. Сказки про золотой киевский бетон - для слабоумных. Квартира в Киеве не делает её хозяина богатым (доказано хозяевами бабушатников), тогда зачем платить больше?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:40

  vitaliian написав:Сказки про золотой киевский бетон - для слабоумных. Квартира в Киеве не делает её хозяина богатым

Пан має десяток орендних квартир в Києві?
Хоча би п,ять квартир - має?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:42

  vitaliian написав:
  flyman написав:Я ліпше за ті гроші взяв кавалірку в Києві в клубному будинку в пішій доступності до метро, а з часом дозбирав би на ремонт, чим брав те що на картинках у Ворзелі чи СофБорщазі.
не подумайте что я вас троллю, но ваша стратегия строится на желании дорого продать дешёвку. Раньше это работало (сколько лет продавали народу ланосы по цене более современных авто). А сейчас появился выбор, одновременно дураков с деньгами стало сильно меньше.

У киевских и бучанских нищебродов примерно одинаковые доходы (ничего не мешает бучанскому нищеброду работать в Киеве) поэтому х2 за кавалерку в Жулянах вам никто не доплатит. Эконом будет стоить +/- одинаково в Киеве, Буче, Малине, Коростене, Тернополе, Львове. Сказки про золотой киевский бетон - для слабоумных. Квартира в Киеве не делает её хозяина богатым (доказано хозяевами бабушатников), тогда зачем платить больше?

диви, по ціні аналогічного смарта на ямі котлована, але в Києві у 2019 в пішій доступності до метро
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1-kmnatna-kvartira-IDLQz0V.html
тільки тут "готове з доками",
але 5 хв. до трамвая, може бути цікаво, все ж як не крути теж ШРТ,
а якщо дотягнут трамвай до Палацу Спорту, то взагалі буде "агонь"
flyman
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