Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
наверняка это к обвалу. Если не через три месяца, то, максимум, через 4. Зарплаты 200К программистов не растут так быстро, как налоги
На березневих хаях зРадіо юніт Па 1500. - 40% це буде по 900. Січас Па 2000+….. До 900 залишилося 1.5 місяці. Ура. Чекаєм. Візьму квартирку з деревом і буду судитися з жеком за квартплату і неякісне косіння трави у квартирі.
flyman написав:наприклад, я вибирав досить прискіпливо, як Сєржик: правильна форма приміщень, нормальне вікно, вид куда надо, ШРТ щоб в пішій доступності, ГТ поряд, сумермаркет, і т.д. і т.п., і в розумному бюджеті.
А там на фото: ужас-ужас.
хорошо что вы выбирали лучшее, но вряд ли покупатель лоу энд эконома это оценит звонкой монетой, они обычно ищут подешевле поэтому ужас-ужас варианты вероятно улетят быстрее ваших.
flyman написав:наприклад, я вибирав досить прискіпливо, як Сєржик: правильна форма приміщень, нормальне вікно, вид куда надо, ШРТ щоб в пішій доступності, ГТ поряд, сумермаркет, і т.д. і т.п., і в розумному бюджеті.
А там на фото: ужас-ужас.
хорошо что вы выбирали лучшее, но вряд ли покупатель лоу энд эконома это оценит звонкой монетой, они обычно ищут подешевле поэтому ужас-ужас варианты вероятно улетят быстрее ваших.
Я би не сказав, що ціна адекватна. Хоча з іншого боку, недавно моніторив, то приблизній локації та метража як в мене цоколь без ремонту був 20Куе, з ремонтом під 25Куе.
А 3 роки тому в сусідньому висіло за 12,5Куе. Може і далі висить за 20Куе, не цікавився.
Якщо перерахувати по метражу, то що ужас-ужас, все ж задорого як для локації, так і для метража. Хоча, якщо з ремонтом, то може воно і адекватна кому буде ціна, але для мене ні.
Я ліпше ті гроші проінвестував би кавалірку в Києві в клубному будинку в пішій доступності до метро, а з часом дозбирав би на ремонт, чим брав те що на картинках у Ворзелі чи СофБорщазі. Хоча стрьомна тєма, як і весь КРЖН і оКРЖН. Може фартонути, а може і ні.
А загалом, не Хперт по лоу-енд. Більше цікавить "економ-комфорт".
flyman написав:Я ліпше за ті гроші взяв кавалірку в Києві в клубному будинку в пішій доступності до метро, а з часом дозбирав би на ремонт, чим брав те що на картинках у Ворзелі чи СофБорщазі.
не подумайте что я вас троллю, но ваша стратегия строится на желании дорого продать дешёвку. Раньше это работало (сколько лет продавали народу ланосы по цене более современных авто). А сейчас появился выбор, одновременно дураков с деньгами стало сильно меньше.
У киевских и бучанских нищебродов примерно одинаковые доходы (ничего не мешает бучанскому нищеброду работать в Киеве) поэтому х2 за кавалерку в Жулянах вам никто не доплатит. Эконом будет стоить +/- одинаково в Киеве, Буче, Малине, Коростене, Тернополе, Львове. Сказки про золотой киевский бетон - для слабоумных. Квартира в Киеве не делает её хозяина богатым (доказано хозяевами бабушатников), тогда зачем платить больше?
flyman написав:Я ліпше за ті гроші взяв кавалірку в Києві в клубному будинку в пішій доступності до метро, а з часом дозбирав би на ремонт, чим брав те що на картинках у Ворзелі чи СофБорщазі.
не подумайте что я вас троллю, но ваша стратегия строится на желании дорого продать дешёвку. Раньше это работало (сколько лет продавали народу ланосы по цене более современных авто). А сейчас появился выбор, одновременно дураков с деньгами стало сильно меньше.
У киевских и бучанских нищебродов примерно одинаковые доходы (ничего не мешает бучанскому нищеброду работать в Киеве) поэтому х2 за кавалерку в Жулянах вам никто не доплатит. Эконом будет стоить +/- одинаково в Киеве, Буче, Малине, Коростене, Тернополе, Львове. Сказки про золотой киевский бетон - для слабоумных. Квартира в Киеве не делает её хозяина богатым (доказано хозяевами бабушатников), тогда зачем платить больше?
диви, по ціні аналогічного смарта на ямі котлована, але в Києві у 2019 в пішій доступності до метро https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1-kmnatna-kvartira-IDLQz0V.html тільки тут "готове з доками", але 5 хв. до трамвая, може бути цікаво, все ж як не крути теж ШРТ, а якщо дотягнут трамвай до Палацу Спорту, то взагалі буде "агонь"