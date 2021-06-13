Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:19

vitaliian написав: flyman написав: наприклад, я вибирав досить прискіпливо, як Сєржик:

правильна форма приміщень, нормальне вікно, вид куда надо, ШРТ щоб в пішій доступності, ГТ поряд, сумермаркет, і т.д. і т.п., і в розумному бюджеті.



А там на фото: ужас-ужас. наприклад, я вибирав досить прискіпливо, як Сєржик:правильна форма приміщень, нормальне вікно, вид куда надо, ШРТ щоб в пішій доступності, ГТ поряд, сумермаркет, і т.д. і т.п., і в розумному бюджеті.А там на фото: ужас-ужас.

хорошо что вы выбирали лучшее, но вряд ли покупатель лоу энд эконома это оценит звонкой монетой, они обычно ищут подешевле поэтому ужас-ужас варианты вероятно улетят быстрее ваших. хорошо что вы выбирали лучшее, но вряд ли покупатель лоу энд эконома это оценит звонкой монетой, они обычно ищут подешевле поэтому ужас-ужас варианты вероятно улетят быстрее ваших.

Я би не сказав, що ціна адекватна.Хоча з іншого боку, недавно моніторив, то приблизній локації та метража як в мене цоколь без ремонту був 20Куе, з ремонтом під 25Куе.А 3 роки тому в сусідньому висіло за 12,5Куе. Може і далі висить за 20Куе, не цікавився.Якщо перерахувати по метражу, то що ужас-ужас, все ж задорого як для локації, так і для метража. Хоча, якщо з ремонтом, то може воно і адекватна кому буде ціна, але для мене ні.Я ліпше ті гроші проінвестував би кавалірку в Києві в клубному будинку в пішій доступності до метро, а з часом дозбирав би на ремонт, чим брав те що на картинках у Ворзелі чи СофБорщазі. Хоча стрьомна тєма, як і весь КРЖН і оКРЖН. Може фартонути, а може і ні.А загалом, не Хперт по лоу-енд. Більше цікавить "економ-комфорт".