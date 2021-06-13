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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7840784178427843>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:45

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Я ліпше за ті гроші взяв кавалірку в Києві в клубному будинку в пішій доступності до метро, а з часом дозбирав би на ремонт, чим брав те що на картинках у Ворзелі чи СофБорщазі.
не подумайте что я вас троллю, но ваша стратегия строится на желании дорого продать дешёвку. Раньше это работало (сколько лет продавали народу ланосы по цене более современных авто). А сейчас появился выбор, одновременно дураков с деньгами стало сильно меньше.

У киевских и бучанских нищебродов примерно одинаковые доходы (ничего не мешает бучанскому нищеброду работать в Киеве) поэтому х2 за кавалерку в Жулянах вам никто не доплатит. Эконом будет стоить +/- одинаково в Киеве, Буче, Малине, Коростене, Тернополе, Львове. Сказки про золотой киевский бетон - для слабоумных. Квартира в Киеве не делает её хозяина богатым (доказано хозяевами бабушатников), тогда зачем платить больше?

диви, по ціні аналогічного смарта на ямі котлована, але в Києві у 2019 в пішій доступності до метро
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1-kmnatna-kvartira-IDLQz0V.html
тільки тут "готове з доками",
але 5 хв. до трамвая, може бути цікаво, все ж як не крути теж ШРТ,
а якщо дотягнут трамвай до Палацу Спорту, то взагалі буде "агонь"

Нарешті два багатих флетлорда знайшли один одного! :mrgreen:
Квартирки за 10 000 дол біля Києва - це круто!
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 09 лип, 2021 09:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:45

  vitaliian написав:
  flyman написав:Я ліпше за ті гроші взяв кавалірку в Києві в клубному будинку в пішій доступності до метро, а з часом дозбирав би на ремонт, чим брав те що на картинках у Ворзелі чи СофБорщазі.
не подумайте что я вас троллю, но ваша стратегия строится на желании дорого продать дешёвку. Раньше это работало (сколько лет продавали народу ланосы по цене более современных авто). А сейчас появился выбор, одновременно дураков с деньгами стало сильно меньше.

У киевских и бучанских нищебродов примерно одинаковые доходы (ничего не мешает бучанскому нищеброду работать в Киеве) поэтому х2 за кавалерку в Жулянах вам никто не доплатит. Эконом будет стоить +/- одинаково в Киеве, Буче, Малине, Коростене, Тернополе, Львове. Сказки про золотой киевский бетон - для слабоумных. Квартира в Киеве не делает её хозяина богатым (доказано хозяевами бабушатников), тогда зачем платить больше?

Поки що не продаю, так те що є, задовільняє потреби,
а те що ще чекає ремонту, то хай чекає. Брав з розрахунку на удобство ком"юту при зміні офіса. Зараз не актуально, але хто зна. Може після ковіда таки знову почнуть запихати в опенспейси.

В Тернополі трохи вище, чим в Бучі, бо зарабітчани. В Львові теж.
Коростень, там можна брати коли завгодно, що в кризу, що без неї, ціна буде низька.
Малин, даже не знаю, для чого там брати. Уже і не райцентр.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 09 лип, 2021 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:47

  flyman написав:Поки що не продаю, так те що є, задовільняє потреби,
а те що ще чекає ремонту, то хай чекає. Брав з розрахунку на удобство ком"юту при зміні офіса. Зараз не актуально, але хто зна.

Це правильно.
Головне - накупити побільше дерев,яних хат в лісових селах Житомирської області.
А далі - можна буде продати багатим буратінам
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:48

flyman 15 метров, ладно мебель на ночь можно матрас надуть, а вещи где на улице держать? это мертвый неликвид там жить нереально даже карлику без волчицы. Пусть тот трамвай хоть в сам дом заедет. Что в трамвае счастье?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 09 лип, 2021 09:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:49

  flyman написав:Ладно, вийшов з під"їзду і тут на спортплощадці більше як півдюжини фітоняшок упражняються, і мужик стоїть з вайпом споглядає. Ляпота. І пара песиків. А може то фіто-вовчиці?


я бы вышел в семейных трусах, на блютуз колонке включил эту музыку и крутил обруч - очень помогает сжигать жир
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:49

  Frant написав:
  flyman написав:Поки що не продаю, так те що є, задовільняє потреби,
а те що ще чекає ремонту, то хай чекає. Брав з розрахунку на удобство ком"юту при зміні офіса. Зараз не актуально, але хто зна.

Це правильно.
Головне - накупити побільше дерев,яних хат в лісових селах Житомирської області.
А далі - можна буде продати багатим буратінам

Біля хати можна мати город, ліс, річку (відповідно їжу, дрова/тепло, рибу/добрива).
Так що не така і погана інвестиція в хату.
Тільки хати достатньо одної.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Біля хати можна мати город, ліс, річку (відповідно їжу, дрова/тепло, рибу/добрива).
Так що не така і погана інвестиція в хату.
Тільки хати достатньо одної.
здесь соглашусь хата намного более гибкая инвестиция, чем смарт. К хате можно авто или электро-мотоцикл прикупить (самокатом по трассе и грунтовке далеко не уедешь) и тд кроме всего прочего, в смарт мотоцикл не заедет. Но минимальная инфраструктура рядом с хатой должна быть. Кстати в новых петровцах заканчивают строительство огромного садика на 300 мест. Я когда увидел ту стройку подумал что трц. Красивое село, там же и речка недалеко.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:06

A giant 3D cat has taken over one of Tokyo's biggest billboards

https://edition.cnn.com/style/article/3 ... index.html

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:В Тернополі трохи вище, чим в Бучі, бо зарабітчани. В Львові теж.
Коростень, там можна брати коли завгодно, що в кризу, що без неї, ціна буде низька.
Малин, даже не знаю, для чого там брати. Уже і не райцентр.
это я к тому что не все готовы и хотят жить в Киеве. Вы дали ссылку на смарт 15м2 где очередь из жителей Коростеня, Малина и других городков? Прошло то время когда пересичный понаех мог нормально выжить на киевскую зарплату, сейчас зарплату получишь, долги раздашь и жди на мивине следующую. Может в условном Малине с доходами не лучше, но расходы там ниже. Эконом аудитория в Украине везде в одинаково тяжёлых экономических условиях.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:24

  vitaliian написав:
  proftpd66 написав:Идиот купил бетон и заплатит налоги и амортизацию
на этой ветке нормой считается 6% доходности всё что выше - идиотизм.
  flyman написав:але виручає девирсифікаці кавалірками біля ШРТ - ці ростуть,
боюсь что растут только хотелки. Для интереса попробуйте что то продать. Отказаться от сделки можно в любой момент :D
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1-kom-kvartira-vorzel-ul-evropeyskaya-4-IDM6PMV.html#5ee4988e81
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/smart-kvartira-sofievka-borschagovka-s-pravom-sobstvennosti-IDLmVxZ.html#1ecbdc653f

Заинтриговали эти трубы уходящие в кухонный шкаф. Пивопровод, винопровод, супопровод, чаепровод, кашепровод?
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