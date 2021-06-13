Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Я ліпше за ті гроші взяв кавалірку в Києві в клубному будинку в пішій доступності до метро, а з часом дозбирав би на ремонт, чим брав те що на картинках у Ворзелі чи СофБорщазі.
не подумайте что я вас троллю, но ваша стратегия строится на желании дорого продать дешёвку. Раньше это работало (сколько лет продавали народу ланосы по цене более современных авто). А сейчас появился выбор, одновременно дураков с деньгами стало сильно меньше.
У киевских и бучанских нищебродов примерно одинаковые доходы (ничего не мешает бучанскому нищеброду работать в Киеве) поэтому х2 за кавалерку в Жулянах вам никто не доплатит. Эконом будет стоить +/- одинаково в Киеве, Буче, Малине, Коростене, Тернополе, Львове. Сказки про золотой киевский бетон - для слабоумных. Квартира в Киеве не делает её хозяина богатым (доказано хозяевами бабушатников), тогда зачем платить больше?
диви, по ціні аналогічного смарта на ямі котлована, але в Києві у 2019 в пішій доступності до метро https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1-kmnatna-kvartira-IDLQz0V.html тільки тут "готове з доками", але 5 хв. до трамвая, може бути цікаво, все ж як не крути теж ШРТ, а якщо дотягнут трамвай до Палацу Спорту, то взагалі буде "агонь"
Нарешті два багатих флетлорда знайшли один одного! Квартирки за 10 000 дол біля Києва - це круто!
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 09 лип, 2021 09:45, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Я ліпше за ті гроші взяв кавалірку в Києві в клубному будинку в пішій доступності до метро, а з часом дозбирав би на ремонт, чим брав те що на картинках у Ворзелі чи СофБорщазі.
не подумайте что я вас троллю, но ваша стратегия строится на желании дорого продать дешёвку. Раньше это работало (сколько лет продавали народу ланосы по цене более современных авто). А сейчас появился выбор, одновременно дураков с деньгами стало сильно меньше.
У киевских и бучанских нищебродов примерно одинаковые доходы (ничего не мешает бучанскому нищеброду работать в Киеве) поэтому х2 за кавалерку в Жулянах вам никто не доплатит. Эконом будет стоить +/- одинаково в Киеве, Буче, Малине, Коростене, Тернополе, Львове. Сказки про золотой киевский бетон - для слабоумных. Квартира в Киеве не делает её хозяина богатым (доказано хозяевами бабушатников), тогда зачем платить больше?
Поки що не продаю, так те що є, задовільняє потреби, а те що ще чекає ремонту, то хай чекає. Брав з розрахунку на удобство ком"юту при зміні офіса. Зараз не актуально, але хто зна. Може після ковіда таки знову почнуть запихати в опенспейси.
В Тернополі трохи вище, чим в Бучі, бо зарабітчани. В Львові теж. Коростень, там можна брати коли завгодно, що в кризу, що без неї, ціна буде низька. Малин, даже не знаю, для чого там брати. Уже і не райцентр.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 09 лип, 2021 09:47, всього редагувалось 1 раз.
flyman 15 метров, ладно мебель на ночь можно матрас надуть, а вещи где на улице держать? это мертвый неликвид там жить нереально даже карлику без волчицы. Пусть тот трамвай хоть в сам дом заедет. Что в трамвае счастье?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 09 лип, 2021 09:50, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:Біля хати можна мати город, ліс, річку (відповідно їжу, дрова/тепло, рибу/добрива). Так що не така і погана інвестиція в хату. Тільки хати достатньо одної.
здесь соглашусь хата намного более гибкая инвестиция, чем смарт. К хате можно авто или электро-мотоцикл прикупить (самокатом по трассе и грунтовке далеко не уедешь) и тд кроме всего прочего, в смарт мотоцикл не заедет. Но минимальная инфраструктура рядом с хатой должна быть. Кстати в новых петровцах заканчивают строительство огромного садика на 300 мест. Я когда увидел ту стройку подумал что трц. Красивое село, там же и речка недалеко.
flyman написав:В Тернополі трохи вище, чим в Бучі, бо зарабітчани. В Львові теж. Коростень, там можна брати коли завгодно, що в кризу, що без неї, ціна буде низька. Малин, даже не знаю, для чого там брати. Уже і не райцентр.
это я к тому что не все готовы и хотят жить в Киеве. Вы дали ссылку на смарт 15м2 где очередь из жителей Коростеня, Малина и других городков? Прошло то время когда пересичный понаех мог нормально выжить на киевскую зарплату, сейчас зарплату получишь, долги раздашь и жди на мивине следующую. Может в условном Малине с доходами не лучше, но расходы там ниже. Эконом аудитория в Украине везде в одинаково тяжёлых экономических условиях.