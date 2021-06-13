Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:26
airmax78 написав:
..
Заинтриговали эти трубы уходящие в кухонный шкаф. Пивопровод, винопровод, супопровод, чаепровод, кашепровод?
надеюсь, канализация со всего стояка
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:29
sequence написав: airmax78 написав:
..
Заинтриговали эти трубы уходящие в кухонный шкаф. Пивопровод, винопровод, супопровод, чаепровод, кашепровод?
надеюсь, канализация со всего стояка
Тогда, считайте, то же самое, только еда уже в несколько измененной форме. Но все еще полна питательных веществ.
airmax78
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:31
airmax78 написав:
..
Тогда, считайте, то же самое, только еда уже в несколько измененной форме. ..
ага. "Видоизменённый углерод", с дайрект деливери
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:38
airmax78 написав:
Заинтриговали эти трубы уходящие в кухонный шкаф. Пивопровод, винопровод, супопровод, чаепровод, кашепровод?
удобная сушилка для белья
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