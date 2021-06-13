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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:29
sequence написав: airmax78 написав:
..
Заинтриговали эти трубы уходящие в кухонный шкаф. Пивопровод, винопровод, супопровод, чаепровод, кашепровод?
надеюсь, канализация со всего стояка
Тогда, считайте, то же самое, только еда уже в несколько измененной форме. Но все еще полна питательных веществ.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:31
airmax78 написав:
..
Тогда, считайте, то же самое, только еда уже в несколько измененной форме. ..
ага. "Видоизменённый углерод", с дайрект деливери
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:38
airmax78 написав:
Заинтриговали эти трубы уходящие в кухонный шкаф. Пивопровод, винопровод, супопровод, чаепровод, кашепровод?
удобная сушилка для белья
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vitaliian
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:43
vitaliian написав: airmax78 написав:
Заинтриговали эти трубы уходящие в кухонный шкаф. Пивопровод, винопровод, супопровод, чаепровод, кашепровод?
удобная сушилка для белья
повеситься еще удобно, когда взглянешь на это и понимаешь, что на лучшее уже не заработаешь..
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:50
trololo написав: vitaliian написав: airmax78 написав:
Заинтриговали эти трубы уходящие в кухонный шкаф. Пивопровод, винопровод, супопровод, чаепровод, кашепровод?
удобная сушилка для белья
повеситься еще удобно, когда взглянешь на это и понимаешь, что на лучшее уже не заработаешь..
та да. Обычно люди с тоски в окна выбрасываются, но тут надо очень постарацца
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sequence
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:17
Первый написав:
Додам гілці конструктиву. У повній мірі розумію що це майже офтоп і не динаміка ку США, держкомстата чи падіння графіків, тому прошу модераторів не видаляти, а мене не банити.
КАН змінив текст договору
8.10. Сторони розуміють, що вартість Об’єкта на дату укладання цього Договору визначена без урахування ПДВ (згідно з пп. 197.1.14. п. 197.1. статті 197 Податкового Кодексу України). У випадку, якщо в період дії цього Договору зміняться норми законодавства щодо оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) операцій з постачання житла, - Сторони переглянуть вартість Об’єкта з урахуванням відповідних змін законодавства.
Вас разводят.
Кто понимает структуру НДС, тот понимает, что застройщику налог на додану вартисть будет совсем небольшим, т.к. на стройматериалы он платится и уже сидит в строимости, которую мы платим, покупая квартиру. Остается заплатить на то, что он додал, т.е. на работы. Вполне может заплатить из своей сверхприбыли, не повышая цены.
Но под этот гвалт застройщики хотят существенно поднять вам цены и обвинить в этом зеленых.
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Libo
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:24
Тех , кто голосовал за Зелю, как популиста, здесь носом макают..Но когда популизмом занимается Никонов, то всё ок?
"Представьте: человек приходит и говорит, что хочет оформить квартиру на себя. Он должен заплатить 20% НДС, но не может. Если за него платит застройщик, то получается, что покупатель получил "бесплатно предоставленные услуги", а на эти услуги – еще НДС! Там еще 4%. То есть застройщику нужно будет сверху заплатить 24%, чтобы отдать человеку квартиру. Рентабельность многих из них не позволит оплачивать НДС вместо клиента, и они просто разорятся", – говорит Никонов.
но на несколько строк выше
...отметил в беседе с UBR.ua основатель компании KAN Development Игорь Никонов.
По его прогнозам, стоимость жилья может взлететь на 30% по причине того, что дебет НДС у застройщика не на всю себестоимость объекта
То есть, налоговый кредит есть, но не всю себестоимость объекта. А НДС конкретно в бюджет платит застройщик, продающий квартиру. И не по себестоимости. Следовательно, застройщик должен считать-пересматривать ему цену товара, повышать её или нет? Если повышать, то не на 20%, потому что дебет НДС у него есть.
Ну а "бесплатно предоставленные услуги", а на эти услуги – еще НДС! Там еще 4%." -это пересказ бредней неграмотного бухгалтера некомпетентным Никоновым( справедливости ради-не обязан быть компетентным). Какие услуги? Застройщик продаёт товар, а не услуги, услуги )СМР) он покупает у подрядчика. Хотя называются эти СМР первой поставкой жилья, которая сейчас облагается НДС.. Как бы и не услуги, а товар.
Я еще понимаю ситуацию когда продажа ниже себестоимости-тогда надо доначислять НДС за свой счет. Но здесь же не будет продажи ниже себестоимости.
В общем очень жалко Никонову делиться НДС со своих ФФС.
Еще один эксперт по НДС
"Я знаю застройщиков, которые оформляли по 100-200 квартир на физлицо. Были у них какие-то свои обстоятельства и нюансы. Скорее всего, пострадают именно такие застройщики. А люди, которые купили много квартир – им будет достаточно продавать одну квартиру в год, а не три, чтобы избежать НДФЛ в 18%. Единственное, конечно, при продаже добавится НДС и это сильно поднимет стоимость", – отмечает нам юрист Юрий Брикайло.
Ну это же бред....НДС платят те, кто является его плательщиком, зарегистрированным в ГНС. Никто же сейчас из физлиц не платит НДС, продавая 3 квартиры в год.
Верх популизма:
Потери от НДС на себе ощутит больше рынок вторичного жилья – при каждой перепродаже владельцу жилья нужно будет заплатить 20% от вырученных средств.
Кингу, который любит мокнуть носом "А вы позвонили по объявлению, вам подтвердили цену? не замануха?" могу сказать: "Вы налоговый кодекс читали, прежде чем эту муть сюда репостить"?
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Serg-ik
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:38
trololo написав: vitaliian написав: airmax78 написав:
Заинтриговали эти трубы уходящие в кухонный шкаф. Пивопровод, винопровод, супопровод, чаепровод, кашепровод?
удобная сушилка для белья
повеситься еще удобно, когда взглянешь на это и понимаешь, что на лучшее уже не заработаешь..
Попробуйте электофен в таз с водой
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:39
flyman написав:
Це зранку калясочниці і собачатники, сьогодні ще фітоняшок обнаружив.
А під вечір толпами виходять вовчиці з личинками.
Але в мене вікна не в двір, того балагану не чути і не видко.
Господин Хрущев построил эту хату для меня, чтобы по тебе скучала бесприданница твоя.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 09 лип, 2021 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:40
Serg-ik написав:
"Представьте: человек приходит и говорит, что хочет оформить квартиру на себя. Он должен заплатить 20% НДС, но не может. Если за него платит застройщик, то получается, что покупатель получил "бесплатно предоставленные услуги", а на эти услуги – еще НДС! Там еще 4%. То есть застройщику нужно будет сверху заплатить 24%, чтобы отдать человеку квартиру. Рентабельность многих из них не позволит оплачивать НДС вместо клиента, и они просто разорятся", – говорит Никонов.
но на несколько строк выше
...отметил в беседе с UBR.ua основатель компании KAN Development Игорь Никонов.
По его прогнозам, стоимость жилья может взлететь на 30% по причине того, что дебет НДС у застройщика не на всю себестоимость объекта
То есть, налоговый кредит есть, но не всю себестоимость объекта. А НДС конкретно в бюджет платит застройщик, продающий квартиру. И не по себестоимости. Следовательно, застройщик должен считать-пересматривать ему цену товара, повышать её или нет? Если повышать, то не на 20%, потому что дебет НДС у него есть.
Ну а "бесплатно предоставленные услуги", а на эти услуги – еще НДС! Там еще 4%." -это пересказ бредней неграмотного бухгалтера некомпетентным Никоновым( справедливости ради-не обязан быть компетентным). Какие услуги? Застройщик продаёт товар, а не услуги, услуги )СМР) он покупает у подрядчика. Хотя называются эти СМР первой поставкой жилья, которая сейчас облагается НДС.. Как бы и не услуги, а товар.
Я еще понимаю ситуацию когда продажа ниже себестоимости-тогда надо доначислять НДС за свой счет. Но здесь же не будет продажи ниже себестоимости.
В общем очень жалко Никонову делиться НДС со своих ФФС.
Еще один эксперт по НДС
"Я знаю застройщиков, которые оформляли по 100-200 квартир на физлицо. Были у них какие-то свои обстоятельства и нюансы. Скорее всего, пострадают именно такие застройщики. А люди, которые купили много квартир – им будет достаточно продавать одну квартиру в год, а не три, чтобы избежать НДФЛ в 18%. Единственное, конечно, при продаже добавится НДС и это сильно поднимет стоимость", – отмечает нам юрист Юрий Брикайло.
Ну это же бред....НДС платят те, кто является его плательщиком, зарегистрированным в ГНС. Никто же сейчас из физлиц не платит НДС, продавая 3 квартиры в год.
Верх популизма:
Потери от НДС на себе ощутит больше рынок вторичного жилья – при каждой перепродаже владельцу жилья нужно будет заплатить 20% от вырученных средств.
Кингу, который любит мокнуть носом "А вы позвонили по объявлению, вам подтвердили цену? не замануха?" могу сказать: "Вы налоговый кодекс читали, прежде чем эту муть сюда репостить"?
Никонов несет бред.
Цель - засрать мозги пиплу, объявить о 30% повышении цен и перевести стрелки на Зеленого.
Не нажрался.
Я б натравил на него Данилова и раскулачил и закрыл бы его нах.
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Libo
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