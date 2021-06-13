Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:24

kingkongovets написав: Застройщики уйдут с рынка, а цена квартир взлетит: рынок готовится к налоговым новациям



https://ubr.ua/market/real-estate/zastr ... am-4004752 Застройщики уйдут с рынка, а цена квартир взлетит: рынок готовится к налоговым новациям

"Представьте: человек приходит и говорит, что хочет оформить квартиру на себя. Он должен заплатить 20% НДС, но не может. Если за него платит застройщик, то получается, что покупатель получил "бесплатно предоставленные услуги", а на эти услуги – еще НДС! Там еще 4%. То есть застройщику нужно будет сверху заплатить 24%, чтобы отдать человеку квартиру. Рентабельность многих из них не позволит оплачивать НДС вместо клиента, и они просто разорятся", – говорит Никонов.

...отметил в беседе с UBR.ua основатель компании KAN Development Игорь Никонов.

По его прогнозам, стоимость жилья может взлететь на 30% по причине того, что дебет НДС у застройщика не на всю себестоимость объекта

"Я знаю застройщиков, которые оформляли по 100-200 квартир на физлицо. Были у них какие-то свои обстоятельства и нюансы. Скорее всего, пострадают именно такие застройщики. А люди, которые купили много квартир – им будет достаточно продавать одну квартиру в год, а не три, чтобы избежать НДФЛ в 18%. Единственное, конечно, при продаже добавится НДС и это сильно поднимет стоимость", – отмечает нам юрист Юрий Брикайло.

Потери от НДС на себе ощутит больше рынок вторичного жилья – при каждой перепродаже владельцу жилья нужно будет заплатить 20% от вырученных средств.

Тех , кто голосовал за Зелю, как популиста, здесь носом макают..Но когда популизмом занимается Никонов, то всё ок?но на несколько строк вышеТо есть, налоговый кредит есть, но не всю себестоимость объекта. А НДС конкретно в бюджет платит застройщик, продающий квартиру. И не по себестоимости. Следовательно, застройщик должен считать-пересматривать ему цену товара, повышать её или нет? Если повышать, то не на 20%, потому что дебет НДС у него есть.Ну а "бесплатно предоставленные услуги", а на эти услуги – еще НДС! Там еще 4%." -это пересказ бредней неграмотного бухгалтера некомпетентным Никоновым( справедливости ради-не обязан быть компетентным). Какие услуги? Застройщик продаёт товар, а не услуги, услуги )СМР) он покупает у подрядчика. Хотя называются эти СМР первой поставкой жилья, которая сейчас облагается НДС.. Как бы и не услуги, а товар.Я еще понимаю ситуацию когда продажа ниже себестоимости-тогда надо доначислять НДС за свой счет. Но здесь же не будет продажи ниже себестоимости.В общем очень жалко Никонову делиться НДС со своих ФФС.Еще один эксперт по НДСНу это же бред....НДС платят те, кто является его плательщиком, зарегистрированным в ГНС. Никто же сейчас из физлиц не платит НДС, продавая 3 квартиры в год.Верх популизма:Кингу, который любит мокнуть носом "А вы позвонили по объявлению, вам подтвердили цену? не замануха?" могу сказать: "Вы налоговый кодекс читали, прежде чем эту муть сюда репостить"?