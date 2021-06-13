|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:42
Олежан написав:
давно пора. чем меньше строек тем выше цена.
я б вообще поставил бы моратирий на заструйку киева лет так на 10
Мда... Это уже терминальная стадия болезни - растишка мечтает о превращении недвижимости в предмет роскоши только потому, что сам успел обзавестись. А если дополнительные метры надо будет приобрести, куда побежишь?
Правильно Серж-ик расписывает для простачков последствия налоговых изменений - может хоть кого-то отведет от бессмысленной и беспощадной пропаганды жуликов в круглых очках
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10451
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2278 раз.
- Подякували: 4962 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:48
zРадио написав:
Мда... Это уже терминальная стадия болезни - растишка мечтает о превращении недвижимости в предмет роскоши только потому, что сам успел обзавестись. А если дополнительные метры надо будет приобрести, куда побежишь?
Правильно Серж-ик расписывает для простачков последствия налоговых изменений - может хоть кого-то отведет от бессмысленной и беспощадной пропаганды никоновых
Ничего не изменится с этим НДС. Будут продолжать строить, покупать, жить, продавать. Цены из-за паники Никонова не вырастут. Они будут продолжать постепенно расти по объективным экономическим законам. Всё будет как сейчас.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 9941
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 390 раз.
- Подякували: 4233 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:52
Libo написав:
Никонов несет бред.
Цель - засрать мозги пиплу, объявить о 30% повышении цен и перевести стрелки на Зеленого.
Не нажрался.
Я б натравил на него Данилова и раскулачил и закрыл бы его нах.
Хочет по-максимуму загнать покупанов до вступления в действие закона, понимая, что компенсировать расходы на НДС придется за счет собственной прибыли, иначе продажи остановятся. Застройщики уже не могут индексировать прайсы даже на инфляцию - продажи падают на больший процент, нежели повышается цена. Ценовая эластичность, мать ее... КГС пугал-пугал повышением цен в мае, но обломился. Платежеспособного спроса недостаточно даже на поддержание текущих цен
Востаннє редагувалось zРадио
в П'ят 09 лип, 2021 11:56, всього редагувалось 2 разів.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10451
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2278 раз.
- Подякували: 4962 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:53
zРадио написав:
..
Мда... Это уже терминальная стадия болезни - растишка мечтает о превращении недвижимости в предмет роскоши
только потому, что сам успел обзавестись...
так у нас жежЪ дэмографычна крыза та зубожиння - скоро программисты ежиков будут ловить, по всем данным говностата. С Киева все валят, - кому нужна та "роскошь"?
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 5371
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1424 раз.
- Подякували: 1427 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:54
sequence написав: zРадио написав:
..
Мда... Это уже терминальная стадия болезни - растишка мечтает о превращении недвижимости в предмет роскоши
только потому, что сам успел обзавестись...
так у нас жежЪ дэмографычна крыза та зубожиння - скоро программисты ежиков будут ловить, по всем данным говностата. С Киева все валят, - кому нужна та "роскошь"?
Это вы спросите у поехавшего кукухой автора поста о моратории на строительство
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10451
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2278 раз.
- Подякували: 4962 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:55
zРадио написав: Libo написав:
Никонов несет бред.
Цель - засрать мозги пиплу, объявить о 30% повышении цен и перевести стрелки на Зеленого.
Не нажрался.
Я б натравил на него Данилова и раскулачил и закрыл бы его нах.
Хочет по-максимуму загнать покупанов вступления в действие закона, понимая, что компенсировать расходы на НДС придется за счет собственной прибыли, иначе продажи остановятся. Застройщики уже не могут индексировать прайсы даже на инфляцию - продажи падают на больший процент, нежели повышается цена. Ценовая эластичность, мать ее... КГС пугал-пугал повышением цен в мае, но обломился. Платежеспособного спроса недостаточно даже на поддержание текущих цен
якщо піпл витрачає 40% доходу на жрачку (яка росте в ціні), а ще, думаю 30% буде осінню на компослуги, то лишатиметься 30% на все інше - одяг, розваги ... надія лише на пільгову іпотеку, яка не взлетіла.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25324
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1258 раз.
- Подякували: 1956 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:57
Serg-ik написав:
Верх популизма:
Потери от НДС на себе ощутит больше рынок вторичного жилья – при каждой перепродаже владельцу жилья нужно будет заплатить 20% от вырученных средств.
Кингу, который любит мокнуть носом "А вы позвонили по объявлению, вам подтвердили цену? не замануха?" могу сказать: "Вы налоговый кодекс читали, прежде чем эту муть сюда репостить"?
це перл !!!
а ще будуть 18% ПНДФО + 1,5 воєнний + пенсійний фонд + % нотаріусу + % дерджмито, перекупи сось-сось.
А нє, як кажу Успіх - орендар заплатить за все. Тільки тут покупан.
Бабкі у піпла є!
Он в АТБ які черги за червоними цінниками.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 09 лип, 2021 11:59, всього редагувалось 2 разів.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25324
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1258 раз.
- Подякували: 1956 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:59
zРадио написав: sequence написав: zРадио написав:
..
Мда... Это уже терминальная стадия болезни - растишка мечтает о превращении недвижимости в предмет роскоши
только потому, что сам успел обзавестись...
так у нас жежЪ дэмографычна крыза та зубожиння - скоро программисты ежиков будут ловить, по всем данным говностата. С Киева все валят, - кому нужна та "роскошь"?
Это вы спросите у поехавшего кукухой автора поста о моратории на строительство
так он же на вашей стороне! Все логично - народу меньше, значит бетон не нужен, обеспеченность м2/душу населения автоматически растет, все в шоколаде. Где подвох?
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 5371
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1424 раз.
- Подякували: 1427 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:01
Libo написав: zРадио написав:
Мда... Это уже терминальная стадия болезни - растишка мечтает о превращении недвижимости в предмет роскоши только потому, что сам успел обзавестись. А если дополнительные метры надо будет приобрести, куда побежишь?
Правильно Серж-ик расписывает для простачков последствия налоговых изменений - может хоть кого-то отведет от бессмысленной и беспощадной пропаганды никоновых
Ничего не изменится с этим НДС. Будут продолжать строить, покупать, жить, продавать. Цены из-за паники Никонова не вырастут. Они будут продолжать постепенно расти по объективным экономическим законам. Всё будет как сейчас.
Кроме последнего, согласен. До конца года США начнут беспрецедентную по масштабам борьбу с инфляцией доллара, что отразится на всех ценовых рынках в мире
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10451
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2278 раз.
- Подякували: 4962 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:03
тока пока сось-сось почему то лишь сидящие на матрасах сержики, да идейные камлатели на обвал
а так да - спроса нет, продажи стоят, рылы свистят, шаромыги в круглых очках манипулируют и загоняют в никому не нужный бетон
и да - в оп пусто, покупателям с баблом целуют руки и делают минеты
все именно так и есть, бгг
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 9134
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1250 раз.
- Подякували: 2039 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20983
|3663665
|
Чет 08 лип, 2021 00:05
UA
|
|15
|24357
|
|
|508
|233078
|
|